Qatar Airways conquista una storica tripletta di sponsorizzazioni nella UEFA Champions League Final

Qatar Airways informa: “Qatar Airways scrive la storia in occasione della UEFA Champions League final del 31 maggio a Monaco, in qualità di sponsor ufficiale di entrambe le finaliste, Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano, e della competizione stessa: un risultato raro e straordinario. Questa prima “sponsorship treble” consolida il ruolo della compagnia aerea nel cuore del palcoscenico calcistico per club più prestigioso al mondo e ne sottolinea la visione globale, l’impegno per l’eccellenza e il profondo amore per il gioco.

La finale di quest’anno, che si terrà nell’iconica Allianz Arena di Monaco, promette un’avvincente sfida tra due dei club più blasonati d’Europa in questa stagione. Con entrambe le squadre che vantano un seguito internazionale di grande rilievo e talenti d’élite in campo, la partita è destinata ad affascinare un pubblico globale di miliardi di persone. Qatar Airways sarà al centro dello spettacolo, non solo come sponsor, ma anche come promotore di esperienze per i tifosi che trascendono i 90 minuti in campo”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “La nostra tripla partnership con UEFA, PSG e Inter rappresenta un momento fondamentale per Qatar Airways. Questa finale unisce i nostri valori di ambizione, precisione e connettività globale, con il calcio come forza unificante. Siamo orgogliosi di offrire viaggi memorabili ai tifosi, celebrando al contempo lo spirito del gioco più bello del mondo”.

“Il ruolo di Qatar Airways va ben oltre il branding. Gli esclusivi UEFA Champions League travel packages, che includevano voli, soggiorni in hotel e biglietti per la partita, sono andati completamente esauriti, a dimostrazione dell’enorme domanda da parte dei tifosi di tutto il mondo. Essendo l’unica compagnia aerea a offrire direttamente questi pacchetti completi, Qatar Airways riafferma la sua posizione di premium travel partner for football supporters di tutto il mondo.

I tifosi internazionali che voleranno con Qatar Airways verso la finale beneficeranno dell’impareggiabile network europeo della compagnia, con fino a 28 voli settimanali per Parigi, 21 voli settimanali per Milano e 14 voli settimanali per la città ospitante, Monaco, in alta stagione estiva, offrendo collegamenti flessibili e di livello mondiale per il grande evento.

In vista della finale, Qatar Airways presenterà “Rio Meets Powered by Qatar Airways”, uno special live podcast condotto da Rio Ferdinand all’UEFA Champions Festival il 29 maggio all’Olympiapark. Sarà affiancato dalla leggenda del PSG Claude Makélélé e dall’icona dell’Inter Julio Cesar per una conversazione sincera sui loro trionfi in Champions League e sull’eredità di entrambi i club.

Qatar Airways darà inoltre vita alla finale attraverso una special CSR initiative in collaborazione con PSG e Inter. Due bambini, uno supportato dalle PSG Communities e uno da Inter Campus, vivranno la “Dream Night” experience, assistendo al riscaldamento pre-partita a bordo campo e poi tifando per la loro squadra dagli spalti. L’iniziativa includerà un bambino autistico e un altro bambino in fase di recupero dalla leucemia, a sottolineare l’impegno della compagnia aerea per l’inclusione e l’impatto sociale attraverso lo sport”, prosegue Qatar Airways.

“Durante la partita, Qatar Airways arricchirà l’esperienza dei tifosi con un’esclusiva attivazione durante l’intervallo, in cui la leggenda brasiliana e Global Ambassador Kaká regalerà a due fortunati tifosi complimentary Business Class tickets per qualsiasi destinazione Qatar Airways: un momento indimenticabile che unisce l’emozione del calcio alla gioia del viaggio.

Gli hospitality guests di Qatar Airways potranno vivere una serata indimenticabile insieme alle leggende del club di entrambe le squadre, avvicinando i tifosi più che mai alle icone che hanno plasmato il gioco moderno. Per i soci più fedeli, la Privilege Club Collection offre un’esperienza di alto livello durante la partita, con un numero limitato di Category 1 tickets and VIP access per una pre-match warm-up viewing experience. Per rendere ancora più speciale questo momento, il Qatar Airways Cabin Crew si affiancherà al tunnel dei giocatori durante l’uscita, in una posizione ben visibile a milioni di spettatori da tutto il mondo”, continua Qatar Airways.

“La partnership con la UEFA Champions League fa parte del portfolio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui il football australiano, l’equitazione, le corse automobilistiche, il padel, lo squash e il tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)