JetBlue e United annunciano Blue Sky: una collaborazione esclusiva che collega i programmi fedeltà

JetBlue e United hanno annunciato oggi Blue Sky: una nuova ed esclusiva collaborazione che offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree ancora più opzioni per trovare voli adatti ai loro piani, oltre a nuove opportunità per accumulare e utilizzare MileagePlus® miles e TrueBlue points su entrambe le compagnie aeree.

“Blue Sky include i seguenti servizi, alcuni dei quali saranno disponibili già a partire da questo autunno, soggetti a revisione normativa:

– I clienti MileagePlus di United possono accumulare e utilizzare miglia sulla maggior parte dei voli JetBlue. JetBlue offre 90 voli giornalieri tra il Nord-Est e i Caraibi quest’estate, con voli diretti regolari senza scalo verso isole famose come Aruba, Barbados e Giamaica. I membri TrueBlue di JetBlue possono accumulare e utilizzare punti per i voli sull’ampia rete domestica e internazionale di United, la più grande tra Atlantico e Pacifico, che include destinazioni popolari come Città del Capo e Tahiti.

– Ogni compagnia aerea offrirà voli sui rispettivi siti web e app per rendere la prenotazione sulle reti complementari delle due compagnie aeree semplice e intuitiva. Blue Sky prevede un interline agreement, non un code-sharing, il che significa che ciascuna compagnia aerea continuerà a pubblicare e commercializzare voli in modo indipendente con il proprio brand e i propri numeri di volo.

– I vantaggi del programma fedeltà di ciascuna compagnia aerea – imbarco prioritario, accesso gratuito a posti preferenziali e con spazio extra per le gambe e standby/switch in giornata – saranno disponibili quando i clienti viaggiano sugli aerei dell’altra compagnia.

– Nell’ambito dell’accordo tra le compagnie aeree, JetBlue fornirà a United l’accesso agli slot presso JFK International Airport per un massimo di sette voli giornalieri di andata e ritorno in partenza dal Terminal 6 di JFK a partire dal 2027. Inoltre, nell’ambito di un net-neutral exchange, JetBlue e United si scambieranno otto orari di volo a Newark.

– United sposterà la capacità del suo sito web e della sua app mobile di vendere hotel, autonoleggi, crociere e assicurazioni di viaggio, sia singolarmente che come pacchetti, verso le nuove tecnologie e i servizi forniti dalla piattaforma Paisly di JetBlue“, affermano United e JetBlue.

“Questa collaborazione con United rappresenta un importante passo avanti per il settore, che unisce due compagnie aeree orientate al cliente per offrire più scelta ai viaggiatori e valore aggiunto alle nostre reti”, ha dichiarato Joanna Geraghty, CEO di JetBlue. “La portata globale di United si integra perfettamente con la rete leisure di JetBlue sulla costa orientale e amplia significativamente le opzioni e i vantaggi per i soci TrueBlue, indipendentemente da dove viaggino nel mondo. Questa è una chiara vittoria per i nostri clienti e membri dell’equipaggio e supporta la nostra strategia JetForward.”

“Blue Sky riflette l’attenzione comune delle nostre compagnie aeree all’innovazione e all’esperienza del cliente”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “Il marchio JetBlue è legato a un prodotto eccellente e, sotto la guida di Joanna, la compagnia aerea continua a offrire ai clienti un servizio eccellente. Siamo sempre alla ricerca di modi per offrire ai nostri iscritti MileagePlus ancora più valore e vantaggi, e questa collaborazione offre loro nuovi e unici modi per utilizzare le miglia guadagnate con fatica e trovare opzioni adatte ai loro impegni. Inoltre, i nostri dipendenti sono davvero entusiasti del ritorno di United a JFK a lungo termine e non vediamo l’ora di riprendere i voli molto presto”.

“JetBlue e United continueranno a gestire e definire i prezzi delle loro reti in modo indipendente, incluso il lancio di nuove rotte, frequenze e promozioni.

Nell’ambito di Blue Sky, i membri dei programmi fedeltà di ciascuna compagnia aerea potranno usufruire di vantaggi simili nel tempo, oltre all’accumulo di reciprocal revenue-based miles and points e alla reciprocal miles and points redemption, quando utilizzano e guadagnano miglia o punti con la compagnia aerea partner.

Le tempistiche per l’erogazione dei vantaggi reciproci per i clienti saranno annunciate nel corso dell’anno. Indipendentemente dal fatto che i clienti volino con United o JetBlue in futuro, riceveranno vantaggi in linea con quelli attuali, tra cui: trattamento prioritario per check-in, imbarco, sicurezza e bagaglio; accesso a posti preferenziali e con spazio extra per le gambe; primo bagaglio registrato gratuito; cambi di volo in giornata.

United e JetBlue hanno inoltre annunciato oggi che United trasferirà la funzionalità del suo sito web e della sua app mobile per la vendita di hotel, autonoleggi, crociere e assicurazioni di viaggio sulla piattaforma Paisly di JetBlue.

Oggi, i clienti United vengono indirizzati a diversi servizi noti come United Hotels, United Cars, United Cruises e United Packages® per prenotare hotel, autonoleggi, crociere e pacchetti vacanza. Questa mossa semplificherà questi servizi e li riunirà tutti su united.com e sull’app mobile della compagnia aerea, basati sulla piattaforma tecnologica Paisly, sfruttando il collaudato modello human-first e la tecnologia avanzata di Paisly.

Infine, si prevede che JetBlue sarà la prima compagnia aerea partner a implementare e distribuire la tecnologia Kinective MediaSM di United Airlines, sviluppata per connettere i clienti delle compagnie aeree a pubblicità, contenuti, esperienze e offerte personalizzate e in tempo reale da marchi pubblicitari leader”, concludono United e JetBlue.

(Ufficio Stampa United – JetBlue Airways)