Volotea rinnova la certificazione IOSA e ribadisce il suo impegno per la sicurezza aerea

Volotea ha rinnovato la propria certificazione IOSA (IATA Operational Safety Audit) fino al 2027. Questo rinnovo, ottenuto secondo la nuova metodologia IOSA Risk-Based Audit (RBI), conferma il forte impegno del vettore per la sicurezza operativa e ne riafferma la leadership come operatore aereo di fiducia e ad alte prestazioni.

“L’audit, condotto dall’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), si è concluso con risultati molto positivi in tutte le aree valutate, evidenziando in particolare la maturità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS- Safety Management System) di Volotea, regolato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA): una valutazione che riflette un approccio proattivo nell’identificazione e gestione delle minacce operative da parte della compagnia aerea, così come una solida cultura della sicurezza radicata a tutti i livelli dell’organizzazione. L’auditor leader di IATA ha descritto il Sistema di Gestione della Sicurezza di Volotea come ‘uno dei migliori tra quelli sottoposti ad audit, sulla base di un’esperienza di oltre 200 audit IOSA, con una cultura della sicurezza ben presente in tutta l’organizzazione e ottime performance nonostante la complessità operativa e la dispersione geografica della compagnia’“, afferma Volotea.

“Il rinnovo della certificazione IOSA dimostra che Volotea soddisfa i più alti standard di sicurezza e siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto un livello eccellente nel nostro Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS). Volotea è stata una delle prime compagnie aeree a ottenere la certificazione con la nuova metodologia RBI”, ha commentato Eduard Diviu, Chief Operating Officer di Volotea.

“L’audit valuta in maniera dettagliata tutti gli aspetti operativi di una compagnia aerea, tra cui gestione, esecuzione, controllo e supervisione. In questa edizione dell’audit, Volotea ha ottenuto una valutazione particolarmente positiva nelle aree di gestione della formazione degli equipaggi e Flight Data Monitoring (FDM), fondamentali per il monitoraggio e l’esecuzione dei voli in condizioni di massima sicurezza ed efficienza. Particolarmente apprezzato anche il programma di cybersecurity di Volotea, strutturato in modo solido e già pronto ad affrontare i cambiamenti normativi introdotti dalla nuova normativa EASA Part-IS.

Con questo rinnovo, Volotea consolida la propria posizione nel gruppo di operatori che non solo rispettano i requisiti normativi imposti dall’EASA, ma che superano gli standard internazionali di sicurezza, ponendosi all’avanguardia in un settore sempre più regolamentato ed esigente”, conclude Volotea.

