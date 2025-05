ITA Airways partecipa alle celebrazioni per la Festa della Repubblica

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno, ITA Airways sarà partner ufficiale degli eventi organizzati presso le Ambasciate e Consolati italiani nel mondo.

“Saranno più di 34 gli eventi che, da fine maggio a metà giugno 2025, celebreranno la Repubblica Italiana e l’italianità nel mondo.

ITA Airways parteciperà alle celebrazioni della Festa della Repubblica organizzate presso numerose Ambasciate e Consolati in tutto il mondo, tra cui Washington DC, New York, Boston, Chicago, Miami, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Parigi, Atene, Londra, L’Aia, Berlino, Monaco, Francoforte, Madrid, Bruxelles, Zurigo, Ginevra, Tokyo, New Delhi, Mumbai, Algeri, Tunisi, Il Cairo, Riyadh, Dakar, Accra e Bangkok.

Durante questi eventi, il marchio ITA Airways avrà una visibilità significativa grazie a video dedicati, campagne di comunicazione e offerte speciali. Per celebrare la Festa della Repubblica, infatti, ITA Airways offrirà un eCoupon esclusivo per i passeggeri che volano verso l’Italia, che consentirà di usufruire di uno sconto del 15% su tariffe Economy e Premium Economy per prenotazioni realizzate tra il 30 maggio e il 4 giugno. I voli potranno essere effettuati dal 1° al 30 giugno, oppure dal 15 settembre 2025 al 31 marzo 2026″, afferma ITA Airways.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere al fianco alla comunità italiana e alle principali rappresentanze istituzionali all’estero in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways. “Accompagnare le celebrazioni di questa ricorrenza così importante per il Paese significa, per ITA Airways, continuare a contribuire alla promozione delle eccellenze, dello stile e dell’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di bellezza, cultura e arte”.

“Le celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana rappresentano per ITA Airways l’occasione di consolidare il suo ruolo di vettore di riferimento per tutte le comunità italiane all’estero. Questa partnership è anche un’ulteriore opportunità per la Compagnia di sottolineare il proprio ruolo strategico nel connettere l’Italia con il resto del mondo attraverso un’esperienza di viaggio premium, all’insegna della qualità, dell’innovazione e dello stile tipicamente italiano. Con una rete in costante espansione, ITA Airways si propone come punto di riferimento per tutti gli italiani che desiderano mantenere un legame vivo con il proprio Paese, e, nel giorno che celebra l’identità nazionale, è orgogliosa di ospitare a bordo i connazionali nel loro ritorno a casa, sia questa in Italia o all’estero”, prosegue ITA Airways.

“Nella stagione estiva in corso, ITA Airways vola verso 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 nazionali. Le rotte stagionali estive collegheranno Roma Fiumicino e Milano Linate con popolari destinazioni mediterranee, come le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca, Minorca), le isole greche (Rodi, Heraklion, Corfù, Zante, Cefalonia) e le isole italiane di Lampedusa e Pantelleria. A partire dal 30 marzo scorso, inoltre, i passeggeri di ITA Airways possono inoltre beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con cinque compagnie di Lufthansa Group: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti.

Inoltre, grazie a Volare, il programma fedeltà di ITA Airways che conta oltre 3 milioni di iscritti, i soci possono accumulare punti già dal primo volo ITA Airways e accedere a una vasta gamma di vantaggi grazie a partnership con oltre 40 aziende nei settori dell’hotellerie, mobilità e finanza.

I voli ITA Airways possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale www.ita-airways.com, il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)