I leader dell’aviazione si riuniscono a Nuova Delhi per l’81st AGM IATA

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che i leader del settore aeronautico globale si riuniranno per l’81st IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit (WATS), che si terranno a Nuova Delhi, India, dall’1 al 3 giugno 2025.

Il Primo Ministro indiano, Shri Narendra Modi, terrà il discorso di apertura ai delegati.

IndiGo è la compagnia aerea ospitante dell’evento, la cui ultima edizione in India risale al 1983. Sono circa 1.700 i partecipanti registrati, tra cui leader del settore, funzionari governativi e media.

“Siamo entusiasti di portare lo IATA AGM in India dopo 42 anni di pausa. Il ruolo dell’India nell’aviazione globale è cambiato radicalmente, soprattutto nell’ultimo decennio. Il Paese ha registrato ordini di aeromobili record, una crescita impressionante e sviluppi infrastrutturali di livello mondiale. L’Annual General Meeting consentirà ai leader dell’aviazione e ai giornalisti di tutto il mondo di assistere in prima persona a come il settore dell’aviazione indiano, in rapida modernizzazione ed espansione, stia contribuendo allo sviluppo economico e sociale complessivo del Paese”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

L’industria aeronautica indiana impiega direttamente 369.700 persone e genera un PIL di 5,6 miliardi di dollari. Includendo gli impatti indiretti, indotti e del turismo, il totale sale a 7,7 milioni di posti di lavoro e a 53,6 miliardi di dollari di PIL (1,5%).

“In qualità di compagnia aerea ospitante dell’81st IATA Annual General Meeting, IndiGo dà un caloroso benvenuto alla comunità aerea globale in India. L’aviazione è una potente forza positiva in tutto il mondo e questo è particolarmente evidente in India. Il mercato dell’aviazione indiano sta prosperando rapidamente, contribuendo in modo significativo alla crescita socioeconomica del Paese, IndiGo è in prima linea in questa traiettoria ascendente. IndiGo è orgogliosa di invitare nuovamente lo IATA AGM in India e non vediamo l’ora di mostrare gli entusiasmanti sviluppi di questo mercato e la calorosa ospitalità dell’India durante questo evento globale. Questo è il momento dell’India”, ha dichiarato Pieter Elbers, CEO of IndiGo and Chair of the IATA Board of Governors.

Il World Air Transport Summit (WATS), che si terrà subito dopo l’AGM, affronterà le questioni chiave che affliggono il settore dell’aviazione.

“L’AGM è sempre un momento di riflessione e riorganizzazione per il settore di fronte alle enormi forze economiche, geopolitiche e tecnologiche che lo attendono”, ha affermato Walsh. “Sono fiducioso che questo incontro offrirà valore ai nostri stakeholder e rafforzerà il nostro impegno per il progresso e la collaborazione”.

Il popolare panel dei CEO, moderato da Richard Quest della CNN, vedrà la partecipazione di:

Pieter Elbers, CEO, IndiGo

Joanna Geraghty, CEO, JetBlue

Adrian Neuhauser, CEO, Abra Group

Richard Smith, COO International, and CEO Airline, FedEx

Gli argomenti chiave che verranno affrontati nel WATS includono: The financial outlook for the airline industry; How India is strategically using aviation to drive development; The relationship between energy security, renewable energy and Sustainable Aviation Fuel production; Financing aviation net zero; The changing global tax landscape; The cost of payment and potential innovations; The view of the Chief Operations Officer.

Un momento clou del programma è la sesta edizione degli IATA Diversity & Inclusion Awards. Questi premi riconoscono le persone e le organizzazioni che promuovono l’equilibrio di genere nel settore attraverso la 25by2025 initiative.

