Embraer rafforza il suo impegno in India con una nuova filiale

Embraer ha annunciato oggi un significativo rafforzamento del suo impegno in India con la creazione di una filiale indiana interamente di proprietà, che avrà sede centrale ad AeroCity, Nuova Delhi.

“Questa mossa strategica sottolinea la visione a lungo termine di Embraer per la crescita e la potenziale collaborazione con il panorama aerospaziale e della difesa indiano in rapida evoluzione.

L’apertura di una filiale in India mira a rafforzare i suoi interessi in defense, commercial aviation, business aviation, services & support, oltre al fiorente urban air mobility sector. Embraer sta lavorando per far crescere il suo team nel Paese, rafforzando le capacità per capitalizzare le opportunità offerte dal settore aerospaziale e della difesa in continua evoluzione. Ciò include la creazione di team in tutte le funzioni aziendali e di celle specializzate focalizzate su procurement, supply chain and engineering”, afferma Embraer.

“L’India è un mercato chiave per Embraer e questa espansione dimostra il nostro incrollabile impegno nei confronti del Paese”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con l’industria aerospaziale e della difesa indiana, sfruttando la nostra esperienza e tecnologia per contribuire alla crescita del Paese e agli sforzi del programma Make in India. Vediamo significative opportunità in defense, commercial aviation, business aviation, services & support e nell’emergente urban air mobility sector”.

“Embraer sta rafforzando significativamente il suo impegno in India. L’azienda vanta una presenza significativa, con quasi 50 velivoli Embraer e 11 tipologie di aeromobili attualmente operativi nel Paese, appartenenti a commercial aviation, defense and business aviation, tutti supportati dal service and support network di Embraer nel Paese.

La crescita di Embraer nel Paese sottolinea anche il rafforzamento dei legami tra Brasile e India, con l’espansione di Embraer nella regione che riflette un impegno condiviso per una più profonda collaborazione e una crescita reciproca. Il coinvolgimento di Embraer in India, inclusa la partecipazione al prossimo IATA AGM 2025 in New Delhi, evidenzia l’attenzione strategica dell’azienda sul mercato indiano e i continui sforzi per coinvolgere i principali stakeholder dell’ecosistema aeronautico”, prosegue Embraer.

“Questo annuncio si basa sulle recenti mosse strategiche intraprese da Embraer in India, tra cui un MoU firmato nel febbraio 2024 tra Embraer Defense & Security e Mahindra Defence Systems per valutare l’opportunità di perseguire congiuntamente l’Indian Air Force Medium Transport Aircraft (MTA) program con il C-390 Millennium.

Il C-390 è un new generation multi-mission aircraft progettato e costruito per soddisfare le esigenze dell’ambiente operativo del XXI secolo.

Sul fronte della commercial aviation, la E-Jets family of regional and small narrowbody aircraft apporta significativi vantaggi alla connettività aerea dell’India, sbloccando le opportunità presenti nelle città di secondo e terzo livello e contribuendo all’aspirazione dell’India di diventare un hub aeronautico leader a livello globale.

Gli E-Jets hanno trasformato e migliorato la connettività regionale, come dimostrato da Star Air, un operatore interamente Embraer di velivoli E175 ed ERJ145. Con un’autonomia superiore a quella dei turboprop e una capacità inferiore a quella dei 180-seat narrowbody, gli E-Jets consentono alle compagnie aeree di raggiungere la prossima frontiera della crescita attraverso una migliore connettività regionale e l’ottimizzazione della capacità in base alla domanda su rotte a bassa densità di traffico.

Tra gli aerei Embraer impiegati dalle Forze Armate indiane figurano il Legacy 600, impiegato per il trasporto di funzionari governativi e VIP dalla Indian Air Force (IAF) e dalla Border Security Force (BSF), e il velivolo AEW&C “Netra”, basato sulla piattaforma Embraer ERJ145, operato dall’IAF“, conclude Embraer.

