Pronto al decollo il volo Bari – Bordeaux di Volotea

Volotea inaugura ufficialmente domani, sabato 31 maggio, il suo nuovo collegamento internazionale tra Bari e Bordeaux. “La rotta, operata in esclusiva dalla compagnia aerea delle piccole e medie città europee, segna un importante passo in avanti nella connettività tra il Sud Italia e la Francia. Infatti, il collegamento, disponibile con 2 frequenze settimanali – ogni martedì e sabato – e un’offerta di oltre 16.200 posti, rappresenta un’opportunità unica per i passeggeri pugliesi di scoprire una delle città più affascinanti della Francia, celebre per il suo patrimonio enologico, la sua eleganza architettonica e l’atmosfera culturale vivace. Allo stesso tempo, la rotta consentirà ai viaggiatori francesi di raggiungere con facilità le bellezze naturali e artistiche della Puglia“, afferma Volotea.

“Con il primo volo da Bari a Bordeaux di domani celebriamo un nuovo ponte tra l’Italia e la Francia”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Crediamo fortemente nel potenziale del territorio pugliese e continuiamo a lavorare per offrire collegamenti comodi, diretti e di qualità verso alcune delle destinazioni europee più affascinanti, generando così nuove opportunità di viaggio e sviluppo turistico”.

“I nostri aeroporti stanno vivendo una stagione segnata da una straordinaria fase di crescita, soprattutto per quel che riguarda i collegamenti internazionali”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Frutto di una pianificazione attenta e ragionata, condivisa con la Regione Puglia, che ha individuato e valorizzato i flussi incoming che in questi ultimi anni si sono distinti per appeal e capacità attrattiva, Bordeaux, e più in generale il mercato francese, che oramai è diventato uno dei primi per l’industria del turismo pugliese, rientrano a pieno titolo tra quelli da noi attenzionati. Il resto lo ha fatto la forte intesa commerciale con Volotea, la sinergia con il territorio e la nostra caparbietà nel proseguire l’attività di sviluppo del network e la qualificazione delle nostre infrastrutture. Un impegno premiato con l’apertura di nuove destinazioni e, o forse soprattutto, con gli eccellenti incrementi del traffico passeggeri. Salutiamo, quindi, con grande soddisfazione l’avvio del nuovo volo che, ne siamo certi, saprà soddisfare la crescente domanda di collegamenti che arriva sia dai mercati esteri, sia dal mercato interno”.

“Tra le novità di quest’anno del network Volotea a Bari anche il collegamento estivo verso Cefalonia, in partenza da luglio, che andrà ad arricchire un’offerta fortemente orientata all’internazionalizzazione, pensata per connettere il Sud Italia con il resto d’Europa. Per il 2025 sono 14 le destinazioni servite da Volotea presso lo scalo barese: 1 in Italia (Olbia), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato); 2 in Francia (Bordeaux e Lione); 8 in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini, Zante); e 1 in Spagna (Bilbao)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)