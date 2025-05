Milano diventa una destinazione per tutto l’anno nel network di Condor

Condor Airlines continuerà il suo servizio verso l’Italia in inverno e aggiungerà Milano (MXP) al suo operativo invernale 2025/26.

“Dopo il successo del lancio delle nuove destinazioni europee tra cui Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP) (leggi anche qui) per l’estate, il feedback positivo ottenuto durante la stagione estiva ha spinto la compagnia aerea a confermare il servizio tutto l’anno tra Milano (MXP) e Francoforte.

Dalla fine di ottobre, Condor continuerà ad operare voli da e per Milano fino a due volte al giorno, offrendo così ai clienti da Milano collegamenti senza soluzione di continuità con Francoforte e oltre. Con il proseguimento dei servizi, Condor offre più opzioni di viaggio ai passeggeri leisure e business da Milano via Francoforte alle varie destinazioni a lungo raggio di Condor“, afferma Condor.

“Avere una connettività tutto l’anno via Francoforte offre ai nostri clienti una vasta gamma di scelta per viaggiare sia verso le destinazioni occidentali in Nord America, Canada e Caraibi che verso quelle orientali, come la Thailandia, l’Africa e l’Oceano Indiano. Ci consente inoltre di aumentare la fedeltà dei nostri clienti aziendali, offrendo loro la flessibilità e l’affidabilità di una connettività tutto l’anno verso importanti destinazioni commerciali via Francoforte”, ha dichiarato Lorna Dalziel, General Manager Italy di Condor.

“Milano e Praga stanno già riscuotendo un grande successo, non solo tra i viaggiatori d’affari e gli appassionati di city break, ma anche come comode porte d’accesso alla nostra rete di rotte a lungo raggio da Francoforte. Con l’aggiunta di queste due destinazioni al nostro programma invernale, stiamo rispondendo alla domanda dei nostri clienti e rafforzando la nostra presenza nei mercati strategici”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor Airlines.

“A maggio 2025 Condor ha iniziato a servire quotidianamente Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP), collegando le metropoli italiane a Francoforte offrendo nuovi collegamenti e opportunità per il mercato outbound italiano.

Dall’aeroporto più grande della Germania, gli ospiti possono raggiungere molte destinazioni interessanti all’interno della rete di rotte Condor, ad esempio New York, Los Angeles, le isole dei Caraibi o l’Oceano Indiano. L’aeromobile a lungo raggio A330neo offre un comfort senza pari in volo e ospita 310 passeggeri, con quattro posti Prime, 26 posti in Business Class, 64 posti in Premium Economy Class e 216 posti in Economy Class.

I voli in collegamento da Francoforte verso le città europee saranno operati con la famiglia di aeromobili Airbus A320 in una configurazione a due classi, Business Class ed Economy Class. Sia gli aeromobili a lungo raggio che quelli a corto raggio di Condor sfoggiano la sua distintiva e accattivante livrea a righe che evoca i colorati ombrelloni, teli mare e sedie d’Europa.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare il sito ufficiale di Condor Airlines (www.condor.com) o rivolgersi alle agenzie di viaggio autorizzate”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Md80.it)