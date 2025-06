Etihad porta il suo A350-1000 a Sydney

Etihad Airways è pronta a potenziare il suo servizio da Sydney ad Abu Dhabi con l’introduzione dell’Airbus A350-1000, che porterà maggiore comfort, più posti premium e innovazione sulla sua importante rotta australiana.

“A partire dal 1° ottobre 2025, l’A350 entrerà a far parte della programmazione per Sydney su voli selezionati, integrando il Boeing 787-9 Dreamliner attualmente operativo sulla rotta. Entrambi gli aeromobili saranno dotati delle più recenti Business Suite. Dal 31 gennaio 2026 Etihad trasferirà completamente i suoi 10 voli settimanali per Sydney alle operazioni con l’A350, offrendo agli ospiti un’esperienza di viaggio di nuova generazione, mentre Melbourne sarà servita quotidianamente dall’ultimo 787-9 di Etihad dotato di Business Suite e di una maggiore capacità premium”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire maggiori opzioni di viaggio premium in Australia con l’arrivo del nostro A350 su questa importante rotta. Quando la programmazione sarà pienamente operativa all’inizio del prossimo anno, avremo aumentato la disponibilità complessiva di posti del 10% e il numero di posti premium di oltre il 20%. Quest’anno abbiamo aumentato la frequenza dei voli per Sydney, offrendo agli ospiti maggiore flessibilità e una migliore connettività attraverso la nostra rete globale in espansione. Questa crescita offre opzioni di viaggio più fluide verso destinazioni chiave in Europa, Medio Oriente e Africa e accoglie anche più visitatori nella nostra sede di Abu Dhabi, dove possono usufruire del nostro esclusivo stopover programme, che offre soggiorni gratuiti di una o due notti in un hotel premium”.

“L’A350 di Etihad sta definendo nuovi standard per i viaggi aerei, con maggiore innovazione e comfort. Dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB, l’Airbus A350 è uno dei tipi di aeromobile più efficienti al mondo, con un consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori del 25% rispetto ai modelli precedenti. L’aeromobile presenta anche i nuovissimi interni di cabina di Etihad, ricchi di dettagli di design curati nei minimi dettagli.

La Business Class di categoria superiore ospita 44 Business Studio, ognuno con una porta scorrevole che offre a ogni ospite una maggiore privacy all’interno della propria suite. Oltre ad essere rivolta in avanti con accesso diretto al corridoio, ogni poltrona di Business Class è progettata per il massimo comfort e si trasforma in un letto completamente reclinabile di 200 cm di lunghezza, con ampio spazio per riporre gli oggetti. Cuffie antirumore e uno schermo TV da 18,5 pollici offrono un’esperienza cinematografica per godersi l’ampia offerta di intrattenimento di bordo di Etihad. Le poltrone in Business dispongono inoltre di una base di ricarica wireless integrata e di Bluetooth headphone pairing.

L’A350 ospita anche 327 Economy Smart Seats con un innovativo sistema di reclinazione, touchscreen da 13 pollici e Bluetooth headset pairing. Tutti gli ospiti possono inoltre usufruire di complimentary Chat packages tramite Wi-Fi o optare per la navigazione completa durante il volo”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)