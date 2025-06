Emirates stringe una partnership con l’Al Ain FC

Emirates e l’Al Ain Football Club hanno annunciato oggi una partnership che vedrà la compagnia aerea diventare Official Partner del Club.

“La partnership arriva in un momento in cui l’Al Ain FC raggiunge un traguardo storico, guadagnandosi un posto nella 2025 FIFA Club World Cup™.

Il Club parteciperà al prestigioso torneo FIFA che inizierà il 14 giugno negli Stati Uniti. Emirates diventerà inoltre Official Airline Partner of the Club durante la stagione 2025/2026.

La partnership sottolinea l’impegno costante della compagnia aerea nel sostenere e accrescere lo status degli Emirati Arabi Uniti come destinazione sportiva di livello mondiale ed epicentro di competizioni sportive d’élite e club professionistici. Il fiorente ecosistema calcistico degli Emirati Arabi Uniti ha coltivato talenti eccezionali e ha fornito ai club la piattaforma per eccellere sulla scena internazionale.

Durante la 2025 FIFA Club World Cup™, il logo Emirates apparirà sulla manica delle training jerseys del Club e sul retro delle training jerseys durante tutte le partite casalinghe e internazionali a partire dalla prossima stagione. Emirates godrà inoltre di visibilità del brand nelle partite casalinghe all’Hazza bin Zayed Stadium di Al Ain, di diritti promozionali, opportunità digitali e pubblicitarie sulle piattaforme media del Club, nonché di diritti di accesso per i giocatori e di hospitality”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con l’Al Ain FC per la 2025 FIFA Club World Cup™ e per la prossima stagione del Club. Questa nuova associazione ci consentirà di svolgere un ruolo ancora più importante nel calcio locale degli Emirati Arabi Uniti e di sostenere lo sviluppo di questo sport, oltre a coltivare i talenti locali e a spingere lo sport a prosperare sulla scena internazionale. Il nostro impegno per il calcio degli Emirati Arabi Uniti va oltre la semplice sponsorizzazione: si tratta anche di creare percorsi per i talenti emergenti, promuovere gli scambi sportivi interculturali e affermare gli Emirati Arabi Uniti come un faro di eccellenza calcistica e un dinamico polo sportivo di altissimo livello”.

Sheikh Sultan Bin Hamdan Bin Zayed Al-Nahyan, Chairman of Al Ain Football Club Company Board of Directors, ha dichiarato: “L’Al Ain Football Club è orgoglioso di rappresentare gli Emirati Arabi Uniti alla 2025 FIFA Club World Cup™. Siamo inoltre entusiasti di collaborare con Emirates Airline, una delle organizzazioni più importanti degli Emirati Arabi Uniti e pioniera globale nel suo settore in termini di innovazione ed eccellenza. Emirates è un potente ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, che mostra al mondo lo spirito progressista della nazione, e questa partnership esalta la nostra partecipazione al torneo con un orgoglio e uno scopo nazionali ancora più forti”.

Ha aggiunto: “L’associazione del brand Emirates con i più grandi club del mondo è diventata una forza influente che plasma il panorama sportivo globale. Questa partnership esemplifica l’unità nazionale e dimostra che l’eccellenza sportiva si estende oltre il campo, includendo collaborazioni strategiche che guidano il progresso. L’Al Ain Football Club si impegna a sostenere i valori della nostra nazione e a rappresentare gli Emirati Arabi Uniti con distinzione sulla scena mondiale”.

“Oltre al nuovo accordo siglato con l’Al Ain FC, Emirates sponsorizza anche la UAE Pro League, composta da 14 club di calcio professionistici che ogni stagione si contendono il titolo nazionale, con eventi collaterali per diverse fasce d’età, coppe nazionali e qualificazioni continentali.

Il portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates comprende club sportivi di alto livello, tornei ed eventi culturali di alto profilo. Solo negli Emirati Arabi Uniti, Emirates supporta e partecipa a oltre 30 sponsorizzazioni ed eventi sportivi ogni anno.

Il calcio rimane uno degli sport più celebrati nel portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates, come dimostrano le prestigiose partnership con colossi calcistici mondiali e tornei di alto livello. Il logo “Fly Better” della compagnia aerea è presente sulle football jerseys di importanti club europei come il Milan, il Real Madrid, l’Olympique Lyonnais, il Benfica SL e l’Arsenal FC, inclusi i diritti di denominazione dell’Emirates Stadium dell’Arsenal. Emirates è inoltre Title Partner della FA Cup da quasi un decennio, nota come Emirates FA Cup, il più antico e grande torneo calcistico nazionale al mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)