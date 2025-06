IndiGo, Delta Air Lines, Air France-KLM e Virgin Atlantic annunciano una partnership per connettere l’economia indiana al Nord America e all’Europa

IndiGo, Delta Air Lines, Air France-KLM e Virgin Atlantic hanno annunciato oggi l’intenzione di creare una partnership leader nel settore che collegherà l’India all’Europa e al Nord America, con l’ambizione di crescere su scala globale.

“L’India, uno dei mercati in più rapida crescita al mondo nel settore dell’aviazione, è al centro di questa collaborazione. Combinando l’ampio network domestico di IndiGo con la forza di Delta in Nord America e nei voli transatlantici, l’ampia presenza di Air France-KLM in Europa e Nord America, e la presenza di Virgin Atlantic nel Regno Unito e nei voli transatlantici, la partnership è pronta a offrire ai viaggiatori più accessibilità, viaggi più omogenei e un’esperienza più coerente attraverso tutti i continenti.

Collegando decine di città negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in India, le compagnie vogliono soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali, stabilendo al contempo nuovi standard di connettività e cooperazione nell’aviazione globale”, afferma il comunicato.

Pieter Elbers, CEO di IndiGo, ha dichiarato: “IndiGo ha intrapreso un ambizioso percorso per diventare una compagnia aerea globale entro il 2030. Questa partnership rappresenta un’altra importante pietra miliare per perseguire sinergie commerciali, eccellenza operativa e innovazione. Questo annuncio non solo amplia il nostro rapporto con Air France-KLM e Virgin Atlantic, ma segna anche l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, con l’arrivo di Delta Air Lines come partner di valore. Siamo particolarmente entusiasti di iniziare la nostra espansione a lungo raggio a partire da questa estate e di connetterci ai network dei nostri partner per offrire un maggiore accesso all’Europa e al Nord America. Questa partnership strategica consente di proporre un’offerta combinata efficace al nostro passeggero, che si traduce in una connettività intercontinentale completa, un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e un elevato valore di fidelizzazione. Inoltre, getta le basi per lo scambio di best practice in ambito tecnologico, di eccellenza operativa e di erogazione dei servizi”.

Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines, ha detto: “Questo accordo è un ulteriore esempio del nostro impegno nel far sì che i viaggi siano ancora più connessi, inclusivi e accessibili. Combinando i nostri punti di forza con quelli di IndiGo, Air France-KLM e Virgin Atlantic, potremo offrire connettività e comfort senza pari, garantendo ai nostri passeggeri i più alti standard di servizio e affidabilità in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di riprendere il servizio diretto Delta dagli Stati Uniti all’India nel prossimo futuro”.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di estendere la nostra partnership con IndiGo e di farlo insieme ai nostri partner Delta e Virgin Atlantic. L’India è un mercato strategico per Air France-KLM, dove vantiamo una presenza storica e solida, che presto crescerà. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri IndiGo sui nostri voli e di svolgere un ruolo attivo nella connettività del Paese”.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “Nel nostro 25° anno di voli verso l’India, siamo lieti di consolidare la nostra joint venture con Delta e Air France-KLM e il nostro code-sharing di successo con IndiGo, ampliando ulteriormente questa partnership. Con l’avvio delle operazioni a lungo raggio di IndiGo, collegheremo quattro fra le più grandi economie al mondo, migliorando l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri – da una maggiore connettività e tempi di volo ottimizzati ai vantaggi fedeltà”.

“IndiGo ha intrapreso accordi di partnership con Air France-KLM e Virgin Atlantic dal 2022. Da allora, i clienti di Air France, KLM e Virgin Atlantic hanno avuto accesso a oltre 30 destinazioni IndiGo in India.

Più recentemente, IndiGo ha annunciato l’avvio dei collegamenti per l’Europa che, oltre ad ampliare la partnership esistente con Air France-KLM e con i voli transatlantici di Virgin Atlantic, aprono nuove opportunità di partnership tra IndiGo e Delta, consentendo ai passeggeri di IndiGo di connettersi all’ampio network transatlantico di Delta. Una volta completati i contratti commerciali e le procedure normative che consentiranno a IndiGo di vendere i voli dei suoi partner come propri con i propri codici di marketing 6E, i passeggeri IndiGo potranno prenotare voli in coincidenza su voli selezionati operati dai suoi partner internazionali, facilitando il raggiungimento di destinazioni in Europa e Nord America.

Tra questi:

• Voli KLM da Amsterdam verso 30 destinazioni in Europa.

• Voli Delta e KLM da Amsterdam per gli Stati Uniti e il Canada.

• Voli Virgin Atlantic da Manchester per gli Stati Uniti.

Inoltre, la nuova rotta recentemente annunciata da KLM che collega Amsterdam a Hyderabad offre ulteriori opportunità di collaborazione con IndiGo. Con il lancio della rotta a settembre 2025, Air France-KLM inizierà a vendere voli IndiGo verso 24 destinazioni oltre Hyderabad“, prosegue il comunicato.

“IndiGo ha precedentemente annunciato che amplierà la sua flotta di B787 in leasing a sei aeromobili entro la fine dell’anno e ha in essere un ordine fermo a lungo termine per 30 Airbus A350-900, con opzioni per altri 70. Con l’ingresso di questi aeromobili nella flotta di IndiGo, l’espansione a lungo raggio della compagnia aerea consentirà, in futuro, un’ulteriore e più profonda cooperazione tra IndiGo e Delta, Air France-KLM e Virgin Atlantic.

Delta, nel frattempo, prevede di riprendere i servizi per l’India con voli diretti tra Atlanta e Delhi, previa approvazione governativa. La data di inizio del servizio sarà annunciata più avanti.

Il memorandum d’intesa crea inoltre un quadro di riferimento per una più profonda collaborazione tra i vettori su base bilaterale e multilaterale; contempla la collaborazione commerciale per network, programmi fedeltà, cargo e vendite, soggetta ad approvazioni normative; esplora aree di cooperazione non commerciale, tra cui manutenzione degli aeromobili, sostenibilità, formazione, assistenza a terra; riconosce la necessità di sviluppare una collaborazione avanzata attraverso l’uso della tecnologia per fornire servizi efficienti ai passeggeri comuni”, conclude il comunicato.

