L’alleanza oneworld rafforza il Leadership Team con tre nomine chiave

oneworld® continua a rafforzare le sue capacità globali e a costruire una solida strategia di sviluppo futuro con la nomina di tre senior executives nel suo leadership team.

“Stephan Nagel è stato nominato Vice President – Global Partnerships. Esperto altamente riconosciuto nel settore aereo con una solida esperienza in Global Alliances, Airline Partnerships and Strategic Planning, Nagel vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. Ha ricoperto ruoli di alto profilo in Qatar Airways, Air Berlin, Star Alliance e Lufthansa, dove ha contribuito in modo determinante alla creazione e allo sviluppo di strategie di network complete, alla trasformazione aziendale e a partnership strategiche leader del settore, che hanno significativamente ampliato la portata globale e l’efficienza operativa delle compagnie aeree che ha servito. È un volto noto e una voce fidata in oneworld, avendo fatto parte dell’oneworld Management Board per 10 anni. Nel suo nuovo ruolo, Nagel sarà responsabile dello sviluppo delle partnership strategiche all’interno dell’alleanza, comprese le compagnie aeree associate e i principali partner tecnologici e di fidelizzazione.

Chris Kelly Singley è stata nominata Vice President – Communications and Marketing. Dirigente della comunicazione altamente stimata, con una profonda esperienza in materia di reputazione aziendale, coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle crisi, Singley vanta oltre vent’anni di esperienza nei settori dell’aviazione e dell’aerospaziale. Ha ricoperto ruoli di responsabilità presso JetZero, Boeing, American Airlines e Delta Air Lines, guidando campagne di alto profilo e iniziative strategiche che spaziano dalle relazioni con i media globali, al coinvolgimento dei dipendenti e al CSR. In oneworld, Singley guiderà le strategie globali di comunicazione e marketing dell’alleanza, plasmandone la narrativa e amplificandone l’impatto su clienti, partner e stakeholder.

Guido van Til è stato nominato Vice President – Digital. Leader della trasformazione con una solida esperienza in tecnologia, customer experience e innovazione digitale, van Til vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’aviazione e del retail. Di recente ha supportato importanti marchi globali, tra cui Rituals e Dyson, nei loro percorsi di trasformazione digitale, e in precedenza ha trascorso oltre 30 anni in Air France-KLM, dove ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità e rimodellato la strategia digitale del gruppo, guidato la convergenza delle piattaforme e guidato lo sviluppo dei prodotti su tutti i touchpoint digitali. In oneworld guiderà la strategia e l’implementazione digitale dell’alleanza per garantire un ecosistema digitale integrato e incentrato sul cliente”, afferma oneworld.

“Stephan, Chris e Guido sono leader di comprovata esperienza, con credenziali eccezionali e una profonda competenza nei rispettivi settori. Ognuno di loro apporta all’alleanza punti di forza unici che contribuiranno a plasmare il prossimo capitolo di crescita e innovazione per oneworld”, ha dichiarato Nat Pieper, CEO di oneworld. “Sono lieto di accoglierli nel team, mentre continuiamo a consolidare la nostra tradizione di 25 anni per offrire una qualità e un servizio eccezionali ai nostri clienti e partner in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa oneworld)