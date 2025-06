Edelweiss lancia i voli diretti per Seattle

Oggi Edelweiss è decollata da Zurigo per la prima volta verso Seattle. “Il nuovo collegamento è stato celebrato con una cerimonia a Zurich Airport. Al taglio simbolico del nastro al gate, Bernd Bauer, CEO di Edelweiss, Patrick Heymann, Chief Commercial Officer di Edelweiss e Chantal Weinmann, Manager Marketing Services of Zurich Airport, si sono uniti all’equipaggio per l’inaugurazione ufficiale della nuova rotta.

Con Seattle, Edelweiss ora vola direttamente da Zurigo verso quattro destinazioni turistiche negli Stati Uniti: Tampa Bay (Florida), Las Vegas e Denver. I voli stagionali si svolgono il lunedì e il sabato. Per i voli viene utilizzato un Airbus A340 da 314 posti. La stagione termina il 15 settembre 2025″, afferma Edelweiss.

“Seattle è una destinazione che ispira con il suo spirito di innovazione e la sua diversità culturale”, afferma Bernd Bauer, CEO di Edelweiss. “Per molti dei nostri ospiti, scoprire l’affascinante regione del Pacifico nord-occidentale è un sogno a lungo atteso, che si tratti di escursioni nei parchi nazionali, di esplorare le isole del Puget Sound o di partire per un viaggio on the road. Con il nuovo collegamento diretto da Zurigo, non solo offriamo un viaggio comodo e confortevole, ma creiamo anche esperienze di viaggio indimenticabili”.

“Edelweiss è la leading leisure travel airline in Svizzera. Edelweiss è una sister company di Swiss International Air Lines (SWISS) e membro di Lufthansa Group“, conclude Edelweiss.

