Airbus completa il primo A350F wingset in Broughton

Airbus celebra un importante traguardo presso il suo sito di Broughton, dopo aver completato il primo set di ali in assoluto per il nuovo A350 freighter aircraft (A350F).

“Le ali dell’A350F sono state progettate in modo simile a quelle dell’A350, quindi possono essere prodotte nella stessa linea di produzione, consentendo vantaggi e miglioramenti operativi e industriali.

Progettato per essere il freighter aircraft più avanzato al mondo, l’A350F soddisferà le esigenze in continua evoluzione del global air cargo market. Analogamente all’A350 widebody passenger aircraft, le ali incorporano la più recente composite material technology, riducendo il peso e aumentando l’efficienza aerodinamica.

Airbus sta costruendo due A350F test aircraft che saranno sottoposti a flight tests nel corso del 2026 e del 2027. Le ali saranno presto trasportate a bordo dell’iconico freighter di Airbus, il BelugaXL, da Broughton a Brema per l’allestimento finale, prima di essere inviate a Tolosa per essere unite alla fusoliera del primo test aircraft”, afferma Airbus.

Paul Kilmister, Head of Widebody Wings at Airbus Broughton, ha dichiarato: “Questo è un momento di orgoglio per tutti noi di Broughton: il completamento del primo A350F wingset in assoluto. Con quasi 1.400 ordini per l’A350, di cui 63 per l’A350F, Broughton continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel futuro del programma, supportando la crescita di Airbus nei passenger and freight markets. L’A350F è destinato a plasmare il futuro dell’air freight, offrendo agli operatori una soluzione più efficiente e versatile per i decenni a venire”.

“Il nuovo A350F stabilisce un nuovo punto di riferimento nell‘air cargo offrendo:

Maggiore efficienza: almeno il 20% in meno di consumi di carburante ed emissioni di CO2 rispetto ai current in-service freighters.

Maggiore capacità di carico: la cargo door più grande del settore, con un’apertura di 4,3 metri, rende le operazioni di carico più facili, veloci e sicure per i ground operations teams.

Volare più lontano: range fino a 8.700 km con fino a 111-ton payload.

Airbus Broughton vanta una ricca tradizione nella produzione di ali, producendo wing structures per aeromobili Airbus da oltre 50 anni”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)