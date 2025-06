dnata ed easyJet ampliano la collaborazione in Italia con nuovi servizi retail a bordo

dnata, uno dei principali fornitori globali di servizi aeroportuali e di viaggio, ha ampliato la propria partnership con easyJet per la vendita a bordo negli aeroporti di Milano Linate (LIN) e Roma Fiumicino (FCO).

“In base al nuovo accordo, i team specializzati di dnata si occuperanno della logistica dell’ultimo miglio, dell’imballaggio e del caricamento a bordo dei prodotti retail di easyJet – inclusi alimenti e bevande – nonché dei circa 40.000 pasti per l’equipaggio ogni anno. I servizi supporteranno l’espansione delle operazioni della compagnia aerea presso le sue due nuove basi italiane e contribuiranno a migliorare l’esperienza a bordo per i passeggeri.

Dal 2022, dnata gestisce il programma di vendita a bordo di easyJet in tutta la rete europea della compagnia, offrendo una soluzione completamente integrata che copre strategia commerciale, sviluppo e approvvigionamento dei prodotti, logistica end-to-end, marketing, supporto all’equipaggio e gestione finanziaria”, afferma dnata.

Rosario Ambrosino, CEO di dnata Catering & Retail Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare il successo e la crescita di easyJet in tutta Italia con le nostre soluzioni innovative. Questa partnership rappresenta un forte riconoscimento del nostro approccio digitale e data-driven, nonché del nostro impegno a offrire un’esperienza retail moderna e di alta qualità che crea valore per i passeggeri e per la compagnia aerea. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente questa collaborazione”.

“Con l’aggiunta di easyJet, da oggi dnata fornisce servizi di catering e retail a 37 compagnie aeree clienti in nove aeroporti italiani, con un team di oltre 880 professionisti dell’ospitalità. Nell’anno fiscale 2024-25, i team di dnata Catering & Retail hanno fornito oltre nove milioni di pasti, inclusi 2,3 milioni di pasti solo a Fiumicino, per un totale di oltre 63.000 voli nel Paese.

La divisione catering e retail di dnata è tra i principali fornitori mondiali di servizi di ospitalità a bordo. I suoi 10.500 professionisti preparano oltre 110 milioni di pasti all’anno, servendo compagnie aeree full service, low cost e VIP da oltre 60 sedi a livello globale”, conclude dnata.

(Ufficio Stampa dnata – Photo Credits: dnata)