Etihad celebra i primi voli per Praga e Varsavia, espandendo la sua rete europea

Etihad Airways celebra il lancio di voli verso due nuove destinazioni nell’Europa centrale: Praga e Varsavia. “Lunedì 2 giugno la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti ha operato il suo volo inaugurale verso la capitale ceca, Praga, una delle 16 nuove destinazioni che la compagnia aggiungerà quest’anno. Il 3 giugno la compagnia aerea è atterrata per la prima volta a Varsavia, aggiungendo la vivace capitale polacca alla sua rete europea in espansione”, afferma Etihad.

“I nostri nuovi servizi per Praga e Varsavia aprono le porte a innumerevoli possibilità”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways. “Queste nuove rotte creano un ponte tra due regioni straordinarie, collegando i viaggiatori dal Medio Oriente al cuore dell’Europa centrale, offrendo al contempo collegamenti senza interruzioni via Abu Dhabi verso destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia, Subcontinente Indiano e Australia”.

“Praga e Varsavia si uniscono alla rete europea in espansione di Etihad in un momento entusiasmante. La compagnia aerea è pronta ad accogliere 16 nuove destinazioni nel corso del 2025, tra cui Atlanta (luglio), Taipei (settembre) e importanti città asiatiche come Hong Kong, Hanoi e Krabi nel quarto trimestre.

Operando sul Boeing 787-9 Dreamliner, i servizi offrono 28 Business Studio e 262 posti Economy Smart. Ogni Business Studio si trasforma in un letto completamente reclinabile e offre accesso diretto al corridoio, mentre le poltrone Economy Smart offrono un comfort superiore a tutti gli ospiti. L’aereo offre le più recenti tecnologie di intrattenimento in volo e un comfort studiato nei minimi dettagli in entrambe le cabine”, prosegue Etihad.

“Per celebrare l’espansione della rete di Etihad, la compagnia aerea ha lanciato un concorso, The Extraordinary Challenge, che sfida gli ospiti a partecipare a una gara per visitare 15 delle nuove destinazioni della compagnia aerea, tra cui Praga e Varsavia, e vincere cinque milioni di miglia Etihad Guest. Qualsiasi nuovo o attuale membro Etihad Guest può registrarsi per partecipare e ha 12 mesi di tempo per completare la sfida. I primi tre membri che visiteranno tutte le 15 destinazioni saranno premiati. Il primo classificato vincerà cinque milioni di miglia Etihad Guest, il secondo tre milioni di miglia e il terzo un milione di miglia. Per maggiori informazioni, visitare etihad.com/racetofly“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)