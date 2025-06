Emirates e Air China firmano un Memorandum d’Intesa per esplorare una partnership rafforzata

Emirates e Air China hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per stabilire un quadro strategico per espandere la loro reciproca interline cooperation.

La firma ha avuto luogo a margine dell’81st Annual General Meeting (IATA AGM) and World Air Transport Summit (WATS) in New Delhi.

Il Memorandum d’Intesa è stato firmato da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer e Yan Fei, Air China Senior Vice President, Chief Commercial Officer, accompagnati da alti dirigenti di entrambe le parti.

Adnan Kazim ha dichiarato: “La nostra partnership con Air China è iniziata 26 anni fa (luglio 1999) e dal 2018 circa 18.000 clienti Emirates hanno beneficiato dell’espansione della connettività offerta dal nostro interline agreement. Forte di questo successo, abbiamo recentemente annunciato il lancio di due nuove città cinesi, Shenzhen e Hangzhou, che rafforzeranno le nostre operazioni nell’Asia orientale. Shenzhen offrirà i nostri prodotti di prima categoria, inclusa la nuovissima cabina Premium Economy. Mentre continuiamo ad espandere i nostri investimenti nella Cina continentale, non vediamo l’ora di approfondire la nostra partnership con Air China per soddisfare la crescente domanda di viaggi in questo mercato strategico e creare nuove opportunità di viaggio e scambi commerciali tra la Cina e la comunità globale”.

Yan Fei ha dichiarato: “Air China apprezza molto la collaborazione con Emirates. La firma di questo memorandum rappresenta un’importante pietra miliare per l’approfondimento della cooperazione tra le due parti. Air China continua a implementare la “Belt and Road Initiative”. Collaborando con Emirates, amplieremo ulteriormente la nostra rete di rotte tra Cina ed Emirati Arabi Uniti e il mercato globale, promuovendo congiuntamente la connettività globale”.

“In base al Memorandum d’Intesa, Emirates e Air China esploreranno un reciprocal codeshare su rotte selezionate all’interno delle rispettive reti. Ciò consentirebbe a ciascuna compagnia aerea di applicare il proprio codice sui voli dell’altra sulle rotte principali Cina-Emirati Arabi Uniti, nonché oltre Pechino e Dubai, raggiungendo un elenco più ampio di destinazioni.

Emirates e Air China svilupperanno inoltre un quadro di cooperazione per le operazioni cargo e i rispettivi programmi fedeltà frequent flyer, migliorando la loro proposta di valore sia per i viaggiatori che per le aziende.

Per garantire ulteriormente una connettività senza interruzioni per i clienti, i due vettori valuteranno la possibilità di coordinare gli orari dei voli o di modificare i tempi minimi di coincidenza. Una volta attivato, i clienti di entrambe le compagnie aeree beneficeranno di un processo di prenotazione semplificato, itinerari con un unico biglietto e un accesso più ampio alle lounge verso nuove ed entusiasmanti destinazioni. Oltre alla cooperazione commerciale, entrambe le compagnie aeree prevedono di condividere le migliori pratiche in settori quali la gestione dei ricavi, l’analisi dei dati, la digitalizzazione, la gestione del marchio e il SAF, tra gli altri, attraverso la condivisione di conoscenze e visite di familiarizzazione congiunte”, afferma Emirates.

“Dal 30 luglio Emirates opererà 49 voli settimanali verso la Cina continentale, inclusi due voli giornalieri per Pechino e Shanghai, nonché voli giornalieri per Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou. La continua espansione della compagnia aerea nella Cina continentale riflette il rafforzamento dei legami bilaterali tra Emirati Arabi Uniti e Cina e sottolinea l’impegno di lunga data di Emirates nel promuovere gli obiettivi della Belt and Road Initiative“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)