Il Bahrain diventa la prima destinazione Emirates servita esclusivamente con un Airbus A350

Il terzo A350 di Emirates è arrivato al Bahrain International Airport il 2 giugno, rendendo il Regno la prima destinazione del network della compagnia aerea servita esclusivamente dall’A350 di Emirates.

“Il terzo volo giornaliero, EK835, è partito da Dubai alle 02:00 ed è atterrato in Bahrein alle 02:15. Il volo di ritorno, EK836, è decollato dal Bahrein alle 03:40 ed è arrivato a Dubai alle 06:05. L’impiego del terzo A350 rientra nella promessa della compagnia aerea “Fly Better” di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio complessiva e modernizzare la sua flotta, offrendo ai clienti tecnologie all’avanguardia e il massimo comfort, dal decollo all’atterraggio.

L’aereo a tre classi è dotato di 32 poltrone reclinabili in Business Class con configurazione 1-2-1, 21 poltrone in Premium Economy con configurazione 2-3-2 e 259 spaziose poltrone in Economy Class con configurazione 3-3-3. L’aereo offre Wi-Fi più veloce, un’esperienza di visione cinematografica grazie al suo pluripremiato sistema di intrattenimento Ice, soffitti più alti, corridoi più ampi, cabine più silenziose e un’illuminazione migliorata”, afferma Emirates.

“L’impiego dell’A350 di Emirates in Bahrain riflette i forti e crescenti legami della compagnia aerea con il Regno e sottolinea l’investimento della compagnia nell’offerta di servizi e prodotti premium al mercato.

L’A350 serve attualmente diverse destinazioni lungo lo short and medium haul network della compagnia aerea, tra cui Amman, Kuwait, Edimburgo, Mumbai, Ahmedabad, Colombo e Tunisi. Entro la fine del 2025, Emirates prevede di servire 17 città in tutto il mondo con la sua nuova flotta A350“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)