IATA: gli annunci odierni durante l’81th IATA Annual General Meeting a New Delhi

IATA CO2 Connect integrato nella piattaforma di viaggio Amadeus

L’International Air Transport Association (IATA) e Amadeus stanno integrando i dati sulle emissioni specifici per volo provenienti da IATA CO2 Connect nella piattaforma di viaggio Amadeus. Ciò consentirà a compagnie aeree, agenzie di viaggio, travel manager aziendali e piattaforme online che richiedono i dati di IATA CO2 Connect di fornire ai viaggiatori una nuova fonte affidabile di dati sulle emissioni al momento della prenotazione.

IATA CO2 Connect utilizza dati operativi reali, come il consumo di carburante specifico per tipo di aeromobile, forniti direttamente da oltre 70 compagnie aeree e calcolati utilizzando una metodologia standardizzata a livello globale.

“Il nostro accordo con Amadeus contribuirà a soddisfare le aspettative dei viaggiatori in termini di maggiore trasparenza, con l’avanzare delle compagnie aeree verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050. I sondaggi IATA rivelano che quasi il 90% dei passeggeri si aspetta che le compagnie aeree o gli agenti di viaggio forniscano dati sulle emissioni di carbonio per i voli prenotati. Tuttavia, il 79% sottolinea che i calcoli delle emissioni di carbonio forniti non sono sempre coerenti. Rendere disponibili i dati di IATA CO2 Connect tramite la piattaforma Amadeus aiuterà gli utenti a prendere decisioni di viaggio più consapevoli utilizzando dati accurati sulle emissioni”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La recente certificazione ISO 14083 di IATA CO2 Connect allinea il calcolatore delle emissioni alla metodologia comune per la raccolta e la rendicontazione dei dati sui gas serra nel settore dei trasporti e della logistica. Si prevede che questo nuovo standard ISO diventerà la base per la Count Emissions EU regulatory proposal, che definirà i calcoli delle emissioni per tutte le modalità di trasporto nell’Unione Europea.

“Sempre più viaggiatori vogliono capire come le loro scelte di volo influiscono sull’ambiente. Questo è importante non solo per i viaggi personali, ma anche per le aziende che devono monitorare le emissioni e rispettare le normative. Amadeus offre ai propri clienti l’accesso ai dati e ai calcoli sulle emissioni, in modo che possano a loro volta aiutare i viaggiatori a prendere decisioni più consapevoli. Accogliamo con favore l’integrazione della soluzione CO2 Connect di IATA nella piattaforma di viaggio Amadeus”, aggiunge Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus.

Air India, Thai Airways, Atlas Air, Batik Air Malaysia, Batik Air Indonesia, Lion Air e Thai Lion sono tra le compagnie aeree che hanno annunciato questa settimana la loro adesione al programma IATA CO2 Connect, portando il totale delle compagnie aeree partecipanti a 70 e avviando il programma verso l’adesione di 100 compagnie aeree entro la fine del 2025.

GOL e TAP adottano IATA FuelIS per risparmi di carburante a lungo termine

IATA ha annunciato che GOL e TAP Air Portugal sono diventate le prime compagnie aeree a utilizzare IATA FuelIS, una soluzione di analisi avanzata progettata per aiutare le compagnie aeree a ottimizzare il consumo di carburante.

La roadmap IATA per le emissioni nette di carbonio evidenzia che i miglioramenti tecnologici e dell’efficienza operativa, che riducono direttamente il consumo di carburante, dovrebbero contribuire a circa il 10% della riduzione delle emissioni entro il 2050.

“La gestione del carburante è fondamentale per le compagnie aeree. A seconda del prezzo prevalente del carburante per aerei, rappresenta generalmente il 25-30% della base di costo. Inoltre, con la decarbonizzazione delle compagnie aeree, il monitoraggio e la gestione dei costi del carbonio, direttamente correlati al consumo di carburante, diventeranno una priorità crescente. Comprendere le prestazioni di una compagnia aerea rispetto ai concorrenti del settore utilizzando FuelIS può individuare potenziali efficienze che riducono i costi e migliorano le prestazioni ambientali. L’eccellente supporto di 220 compagnie aeree che forniscono dati operativi sul consumo di carburante, unito al continuo miglioramento delle capacità analitiche, rende FuelIS uno strumento estremamente interessante”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President Operations, Safety and Security.

IATA FuelIS aiuta le compagnie aeree a confrontare la fuel efficiency dei loro aeromobili e motori con le medie del settore, ottenendo preziose informazioni su specifici mercati, regioni, paesi e tipologie di flotta basate su dati operativi reali. IATA FuelIS utilizza i dati della piattaforma IATA Global Aviation Data Management (GADM). Questi dati provengono dal programma Flight Data eXchange (FDX), che ora comprende i dati di oltre 220 compagnie aeree in tutto il mondo, coprendo oltre 8 milioni di voli all’anno.

FuelIS si integra perfettamente con la Fuel Efficiency Gap Analysis (FEGA) di IATA, supportando lo sviluppo e il monitoraggio delle fuel strategies. Dal 2005, IATA collabora con le compagnie aeree di tutto il mondo, aiutando il settore a identificare potenziali riduzioni annuali di 4,76 milioni di tonnellate di consumo di carburante, equivalenti a un risparmio annuo di 3,8 miliardi di dollari.

“Il carburante è un fattore di costo importante per TAP Air Portugal. La gestione dei consumi è una priorità fondamentale per le sue implicazioni in termini di costi e per il suo contributo alla decarbonizzazione. Ogni chilogrammo di carburante risparmiato conta. Le informazioni fornite da FuelIS ci aiutano a misurare l’impatto della modernizzazione della nostra flotta e della nostra transizione a lungo termine verso il SAF. Supporta inoltre una strategia riguardo il carburante più reattiva ai cambiamenti del mercato e operativi”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO, TAP Air Portugal.

“Il carburante rappresenta un fattore di costo significativo per tutte le aziende e gestirne il consumo è sempre fondamentale e può rappresentare un vantaggio competitivo significativo. Con FuelIS, disponiamo di dati che ci aiutano a prendere decisioni migliori in materia di carburante, confrontando al contempo i nostri progressi con quelli del settore. L’adesione a FuelIS rappresenta un ulteriore passo importante nel nostro impegno a migliorare costantemente le nostre attività, garantendo prestazioni di alto livello e concentrandoci sulla riduzione dei costi”, ha dichiarato Albert Pérez, COO di GOL.

Per la prima volta, LATAM Airlines Group ospiterà l’Assemblea Generale (AGM) IATA 2026, l’evento globale più importante del settore aereo

Per la prima volta nella sua storia, LATAM Airlines Group ospiterà l’Assemblea Generale Annuale (AGM) di IATA (International Air Transport Association), che si terrà a Rio de Janeiro, in Brasile, a giugno 2026. Considerato l’evento più rilevante del settore aereo a livello mondiale, l’AGM giungerà alla sua 82ª edizione e riunirà circa 1.700 partecipanti per discutere le questioni più strategiche e rilevanti per il futuro dell’aviazione.

Il Brasile ha già ospitato in passato l’AGM in due occasioni: nel 1947, con la seconda edizione nella città imperiale di Petrópolis, e nel 1999, sempre a Rio de Janeiro.

“Dopo oltre vent’anni, l’industria aerea torna a riunirsi in Sud America, un segno del crescente peso della regione e del ruolo fondamentale dell’aviazione per lo sviluppo economico, la connessione sociale e sviluppo sostenibile. Siamo molto orgogliosi e grati che LATAM sia stata scelta come compagnia ospitante per l’AGM 2026 in Brasile, il Paese con l’economia più importante dell’America Latina e il mercato principale del nostro gruppo”, ha dichiarato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

Willie Walsh, Direttore Generale di IATA, ha aggiunto: “Siamo felici di accettare l’invito di LATAM a ospitare l’82ª Assemblea Generale IATA a Rio de Janeiro. L’ultima volta che l’AGM si è svolta in Sud America è stato nel 1999, sempre a Rio. Sarà un’occasione importante per riflettere su due decenni di cambiamenti, durante i quali una maggiore connettività aerea ha permesso di supportare eventi globali di grande rilievo come la Coppa del Mondo FIFA e le Olimpiadi. Riunirsi nel più grande mercato dell’aviazione del Sud America metterà in evidenza l’enorme potenziale del settore”.

Oggi LATAM opera in Brasile con la rete aerea nazionale più ampia della sua storia, collegando 55 aeroporti all’interno del Paese e raggiungendo 90 destinazioni internazionali dal territorio brasiliano.

Fondata nel 1945, IATA organizza ogni anno l’Assemblea Generale Annuale (AGM), che riunisce i suoi membri per discutere i principali temi dell’industria, definire le strategie future ed eleggere il consiglio direttivo. La prima edizione si è tenuta a Montréal, con 57 membri provenienti da 31 Paesi. Oggi IATA rappresenta circa 350 compagnie aeree in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa IATA – LATAM Airlines Group)