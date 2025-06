GE Aerospace e Kratos espandono lo Small Engine Portfolio

GE Aerospace ha annunciato un accordo formale di collaborazione con Kratos Defense & Security Solutions, Inc., per sviluppare tecnologie di propulsione per la prossima generazione di unmanned aerial systems and CCA-type aircraft.

Amy Gowder, president and CEO of Defense & Systems at GE Aerospace, ha dichiarato: “La formalizzazione di questo accordo di collaborazione e l’avvio dello sviluppo di questi nuovi motori segnano un altro passo avanti nel nostro impegno a fornire sistemi di propulsione convenienti, adattabili e ad alte prestazioni per la forza armata del futuro. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Kratos e di accelerare lo sviluppo di diverse classi di unmanned system”.

“Questa collaborazione rafforza la partnership in corso tra GE Aerospace e Kratos Turbine Technologies, una divisione di Kratos, basata sul Memorandum d’Intesa (MOU) dello scorso anno per promuovere lo sviluppo e la produzione di motori di piccole dimensioni ed economici per unmanned platforms. Il nuovo accordo di collaborazione amplia tale Memorandum d’intesa e fornisce il quadro normativo per lo sviluppo, la produzione, i test e l’impiego operativo del motore GEK800 da parte delle due aziende, nonché la collaborazione su altri low-cost expendable turbofan engines.

Oltre al lavoro congiunto sul GEK800, le aziende hanno avviato i lavori su un altro nuovo motore, il GEK1500. I motori in fase di sviluppo supportano unmanned aerial systems (UAS), collaborative combat aircraft e applicazioni simili, posizionando GE Aerospace e Kratos nell’offrire mass propulsion solutions a prezzi accessibili per una gamma di next-generation defense applications per il Dipartimento della Difesa”, afferma GE Aerospace.

“Kratos vanta oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di motori di piccole dimensioni e convenienti per UAS, drones and missile platforms. GE Aerospace apporta un secolo di esperienza nella tecnologia di propulsione e la capacità di scalare progetti avanzati in produzione ad alta velocità, contribuendo a colmare il divario tra il prototipo e l’implementazione”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)