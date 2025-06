Decolla la nuova rotta estiva 2025 di Ryanair da Pescara a Kaunas

Ryanair ha accolto oggi il primo volo della nuova rotta estiva 2025 da Kaunas a Pescara, atterrato presso l’Aeroporto d’Abruzzo.

“La compagnia opererà 2 voli a settimana su questa nuova rotta, parte del più ampio operativo estivo 2025, offrendo ai cittadini italiani e abruzzesi e ai visitatori ancora più scelta alle tariffe più convenienti.

Il volo inaugurale è stato celebrato con un evento, alla presenza dell’Ambasciatrice della Lituania in Italia, Dalia Kreiviené, del Console Onorario della Lituania in Italia, Maurizio Cocciolito, del Presidente della Società gestione aeroportuale d’Abruzzo, Giorgio Fraccastoro, del Vicepresidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Luca De Renzis e dell’Head of Communications Italy di Ryanair, Fabrizio Francioni.

Kaunas è solo 1 delle 19 rotte operate da Ryanair da/per l’Aeroporto d’Abruzzo quest’estate, tutte già prenotabili su ryanair.com“, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Comms Italy di Ryanair, ha detto: “Ryanair è lieta di annunciare che i primi voli della nuova rotta estiva 2025 Pescara-Kaunas sono decollati questa settimana, trasportando numerosi passeggeri e turisti e segnando ufficialmente l’inizio della stagione estiva 2025. Questa nuova rotta sarà operata 2 volte a settimana, offrendo ai clienti italiani e abruzzesi, e non solo, ancora più scelta, sempre alle tariffe più basse. L’Abruzzo è tra le regioni italiane che hanno scelto di ridurre i costi di accesso per diventare più competitive, abolendo l’addizionale municipale. Una decisione lungimirante, quella del Presidente Marsilio, che porterà a una crescita significativa in termini di traffico, turismo e occupazione. Ryanair ha risposto con un incremento del traffico del 30%, l’introduzione di 5 nuove rotte e un aeromobile aggiuntivo basato a Pescara (pari a un investimento di oltre 100 milioni di dollari), supportando oltre 950 posti di lavoro locali. L’intero operativo Ryanair per l’estate 2025 – con oltre 2.000 rotte verso più di 230 destinazioni – è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com.”

Dalia Kreiviené, Ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, ha detto: “Ogni collegamento diretto tra due nazioni, due territori, due città è un’occasione straordinaria di contatti, legami, amicizia, rapporti economici. Salutiamo quindi con molta soddisfazione e con grandi speranze per il futuro l’avvio del volo tra Kaunas e Pescara tramite la compagnia Ryanair. Un ponte ideale di scambi e di conoscenza reciproca tra due popoli, quello lituano e quello italiano e in particolare abruzzese, che saranno proficui e ricchi di contenuti”.

Maurizio Cocciolito, Console Onorario di Lituania in Abruzzo, ha detto: “L’avvio di un volo diretto Ryanair tra l’Abruzzo e la Lituania è una risorsa eccezionale per lo sviluppo dei rapporti turistici, culturali, accademici, scientifici e industriali tra la nostra regione e lo Stato baltico. L’importanza del collegamento, che sarà utile per un’ampia area del medio e basso Adriatico, e l’impegno che metteremo nel costruire un legame sempre più stretto con il popolo lituano sono testimoniati anche dalla presenza qui a Pescara dell’ambasciatrice Dalia Kreiviené”.

Giorgio Fraccastoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione SAGA, ha detto: “Sin dal primo annuncio dell’attivazione di questa nuova destinazione, abbiamo constatato il grande interesse da parte delle istituzioni diplomatiche lituane. Questo ci ha spinti a organizzare insieme una cerimonia per accogliere il primo volo, peraltro atterrato al 100 per cento del riempimento, ma soprattutto ci convince che questo collegamento regalerà grandi soddisfazioni al nostro scalo e ancora di più al territorio abruzzese in termini di incoming. Ringraziamo dunque l’ambasciatrice Dalia Kreiviené che ha voluto onorarci della sua presenza, e il console Maurizio Cocciolito che da subito ha speso bellissime parole su questo nuovo inizio che va a rafforzare i legami tra la nostra regione e la Lituania”.

Luca De Renzis, vicepresidente del Consiglio regionale, ha detto: “La nuova rotta Pescara-Kaunas rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione dell’Abruzzo, frutto di una strategia di potenziamento aeroportuale che il governo regionale sta portando avanti con determinazione insieme alla Saga. Kaunas, oltre a essere una città dinamica e strategicamente rilevante, ospita un’importante università che potrà favorire scambi culturali e opportunità per studenti e professionisti. Questa connessione rafforza il posizionamento dell’Aeroporto d’Abruzzo come snodo centrale per il turismo, il commercio e la mobilità internazionale, valorizzando il lavoro svolto fino a oggi per rendere la nostra regione sempre più competitiva. Continueremo su questa strada, consolidando nuove rotte e offrendo servizi sempre più efficienti ai cittadini e ai visitatori”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)