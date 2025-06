Inaugurazione di Safran Blades, un nuovo stabilimento in Belgio per la produzione di compressor blades for aircraft engines

Adrien Dolimont, Minister-President of the Government of Wallonia, Pierre-Yves Jeholet, Walloon Minister of Economy and Industry e Olivier Andriès, CEO of Safran, hanno inaugurato Safran Blades, un nuovo stabilimento per la produzione di compressor blades, situato a Marchin, nella provincia di Liegi (Belgio).

“Safran Blades è specializzata nella produzione di titanium compressor blades, un componente chiave utilizzato in centinaia di esemplari in ogni aircrfat engine. Questo investimento da 108 milioni di euro rafforza la competenza industriale di Safran Aero Boosters nel suo prodotto di punta, il low pressure compressor. L’azienda è stata fondata in partnership con le autorità pubbliche della Vallonia e della Federazione Belga, attraverso Wallonie Entreprendre (28%) e la Belgian Federal Holding and Investment Company (SFPIM) (16%), entrambe azioniste insieme a Safran Aero Boosters (56%).

Il centro di eccellenza di 10.000 m2 è stato costruito su un’area dismessa di un’ex siderurgia, completamente bonificata e restaurata. Per soddisfare i più elevati standard internazionali, Safran ha sviluppato partnership di eccellenza in Vallonia e in Europa per sviluppare un impianto completamente digitalizzato che utilizza risorse industriali personalizzate e processi brevettati per consentire una produzione su larga scala con una precisione produttiva ineguagliabile, riducendo i margini di errore. La Factory 4.0 integra automation, robotics, connected objects, artificial intelligence and massive data collection, ottimizzando produzione, costi e impatto ambientale. Lo stabilimento è stato selezionato tra le aziende belghe più innovative nel 2025, con il marchio “Factory of the Future” conferito da Agoria (la federazione di categoria belga che rappresenta le aziende tecnologiche)”, afferma Safran.

“Nell’ambito della strategia di Safran volta a consolidare la propria autonomia e la propria supply chain, Safran Blades produrrà 700.000 titanium blades all’anno entro il 2026, in particolare per i motori LEAP e GEnx (per gli aerei Airbus e Boeing), il che equivale a una blade ogni 20 secondi. L’impianto darà lavoro a 150 persone altamente qualificate”, prosegue Safran.

Olivier Andriès, CEO di Safran: “Oggi, con Safran Blades, stiamo facendo molto di più che inaugurare una semplice fabbrica. Stiamo ottenendo un vantaggio tecnologico, industriale e ambientale. Questo riafferma la nostra intenzione di controllare le nostre catene del valore, sviluppando al contempo, insieme ai nostri partner belgi, un’industria aeronautica in Europa più forte, più innovativa e più sostenibile”.

Jan Jambon, Deputy Prime Minister and Federal Minister of Finance and Pensions: “Il trasferimento della produzione di compressor blades for aircraft engines in Belgio rafforzerà la competenza tecnologica di Safran Aero Boosters, garantendo al contempo la sicurezza della supply chain di fronte alle sfide geopolitiche ed economiche. La creazione di questo impianto all’avanguardia risponde alla volontà del governo federale di reindustrializzare il tessuto economico europeo, in particolare il Belgio. Il settore aeronautico è uno dei pilastri della strategia di SFPIM, l’ente finanziario del governo federale”.

Adrien Dolimont, Minister-President of Wallonia: “Con Safran Blades, la Vallonia conferma il suo obiettivo di sostenere un’industria aeronautica all’avanguardia, innovativa, sostenibile e sovrana. Questo progetto è un esempio concreto della WINGS initiative, che associa ricerca, aziende e innovazione per aprire la strada all’aeronautica del futuro. Alla luce dell’innegabile impulso che questo ecosistema apporta al profilo internazionale del Belgio, ho deciso di assegnare un sussidio aggiuntivo di 16,3 milioni di euro per una nuova fase della durata di 18 mesi, riaffermando così il nostro impegno a radicare la Vallonia nel futuro carbon free del settore”.

Pierre-Yves Jeholet, Walloon Minister of Economy and Industry: “In un momento in cui le nuove tecnologie stanno trasformando il panorama industriale, è importante che la Vallonia sia all’avanguardia. L’inaugurazione di questo impianto incarna la Vallonia industriale che vogliamo: sovrana, sostenibile, innovativa e radicata nel suo territorio. Questo progetto risponde alle nostre priorità regionali e illustra la nostra ambizione di una Vallonia pienamente impegnata nella transizione industriale. Safran Blades ha anche beneficiato del sostegno della Regione Vallone per alcuni dei suoi investimenti. La Vallonia ha tutto il necessario per accogliere, mantenere e sviluppare un’industria 4.0, al servizio della creazione di posti di lavoro, della transizione energetica e della riconversione economica”.

François Lepot, CEO di Safran Aero Boosters: “Safran Blades è un buon esempio di come il polo aeronautico si stia sviluppando in Vallonia. Il sostegno finanziario fornito dalla Regione Vallone e dal Belgio è fondamentale per la creazione di progetti ad alto valore aggiunto che ci consentiranno di rimanere competitivi sul mercato mondiale”.

Mathieu Deladrière, CEO di Safran Blades: “Attraverso la creazione delle migliori partnership in Vallonia e in Europa, Safran Blades ha creato una dinamica collettiva in cui la robotica si trasforma in valore aggiunto umano, generando nuovi posti di lavoro e rafforzando l’industrializzazione regionale”.

(Ufficio Stampa Safran)