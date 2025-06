Emirates introduce ufficialmente i servizi per Da Nang e Siem Reap via Bangkok

Emirates ha ampliato la sua presenza in East Asia a 23 punti, con il lancio di due nuove rotte via Bangkok: Da Nang, Vietnam e Siem Reap, Cambogia.

“Questi lanci segnano una pietra miliare significativa nella strategia più ampia della compagnia aerea volta ad ampliare i collegamenti con la regione in un periodo di rapida crescita e innovazione nel settore dei viaggi e del commercio.

I voli inaugurali per Da Nang, il 2 giugno, e Siem Reap, il 3 giugno, sono stati celebrati con i tradizionali water cannon salutes e un caloroso benvenuto da parte di autorità governative e funzionari aeroportuali. I team dirigenziali di Emirates hanno inaugurato i servizi in entrambe le destinazioni.

Entrambe le rotte sono operate da aeromobili Boeing 777-300ER wide-body di Emirates, che offrono i prodotti distintivi della compagnia aerea e un servizio pluripremiato, oltre a collegamenti senza interruzioni per Dubai e oltre, grazie alla rete globale della compagnia”, afferma Emirates.

Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management, ha dichiarato: “Il lancio di due nuove rotte via Bangkok segna una pietra miliare significativa nel rafforzamento della presenza di Emirates nel Sud-est asiatico e consolida il nostro impegno di lunga data nei confronti della Thailandia come porta d’accesso strategica per la regione. Con questi nuovi servizi, i viaggiatori possono ora sperimentare una connettività senza interruzioni verso tre distinte destinazioni: Dubai, Bangkok e Da Nang o Siem Reap, con un unico biglietto. Ringraziamo i nostri partner, comprese le autorità locali e gli aeroporti, per la loro collaborazione e il prezioso contributo agli sforzi di espansione di Emirates in questa regione”.

“Da Nang diventa la terza porta d’accesso di Emirates in Vietnam, dopo Hanoi e Ho Chi Minh City, e fungerà da collegamento vitale per le merci di alto valore, tra cui elettronica, tessuti e prodotti deperibili. Con 25 voli settimanali, le operazioni di Emirates in Vietnam sono supportate da solide partnership, tra cui recenti MoU con Vietnam Airlines, VietJet e Sun Group, volte a migliorare la connettività aerea con il Southeast Asian hub e a promuovere il turismo in entrata.

La nuova rotta Dubai-Bangkok-Siem Reap, operativa tre volte a settimana e complementare all’attuale servizio giornaliero di Emirates per Phnom Penh via Singapore, amplierà inoltre la presenza della compagnia aerea in Cambogia a 10 voli settimanali.

Le nuove rotte sono programmate strategicamente per servire i viaggiatori leisure provenienti dai principali mercati europei e apriranno maggiori opportunità di scambi culturali e commerciali nell’ambito dei Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA) stipulati tra gli Emirati Arabi Uniti e sia la Cambogia che il Vietnam“, prosegue Emirates.

“Il lancio delle due rotte è stato celebrato anche con una cerimonia di taglio della torta nella lounge Emirates recentemente rinnovata presso il Bangkok Suvarnabhumi Airport SAT-1 terminal, che è anche la più grande lounge aeroportuale della compagnia al di fuori di Dubai. Alla presenza della delegazione ufficiale di Emirates, di alte cariche e di funzionari aeroportuali, la cerimonia ha rafforzato il ruolo chiave di Bangkok nell’espansione regionale della compagnia.

La strategia di crescita di Emirates nel Sud-est asiatico continua a guadagnare slancio, trainata da solide relazioni bilaterali, dalla crescente domanda di viaggi e scambi commerciali e da solide partnership con governi, enti turistici e aeroporti in tutta la regione”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)