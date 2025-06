SWISS presenta il suo cocktail esclusivo

Swiss International Air Lines (SWISS) porta a bordo il suo primo cocktail di propria creazione. “Da luglio in poi, i passeggeri di First Class e Business Class sui voli a lungo raggio SWISS potranno gustare l’esclusivo “SWISS Alpine Essence”. Il nuovo cocktail esclusivo è stato sviluppato dalla compagnia aerea in collaborazione con la celebre barista e imprenditrice gastronomica Sarah Madritsch, che ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio ‘Barkeeper of the Year’ nel panorama dei bar svizzeri, e fino a poco tempo fa era direttrice del rinomato IGNIV by Andreas Caminada Bar di Zurigo, famoso per le sue innovative creazioni di drink.

Il nuovo cocktail esclusivo SWISS unisce vermouth bianco secco e sciroppo di sambuco con rinfrescante crème de menthe, white crème de cacao, citrus and herbal notes. Il risultato è simile a una variante leggera e floreale del White Negroni, ed è perfetto sia come aperitivo che come accompagnamento ai pasti”, afferma SWISS.

“Volevamo offrire ai viaggiatori SWISS un’esperienza di gusto autentica che unisse la leggerezza a tutta la freschezza delle Alpi, proprio come si può percepire e assaporare all’aperto, immersi nella natura svizzera”, spiega Sarah Madritsch, creatrice di questo nuovo cocktail esclusivo. “Sono orgogliosa del risultato. Ed è davvero speciale sapere che la nostra creazione volerà presto come primo cocktail SWISS in assoluto in tutto il mondo”.

“Con il nostro nuovo ‘SWISS Alpine Essence’ portiamo a bordo il nostro primo cocktail esclusivo in assoluto”, aggiunge Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “È un altro elemento chiave delle varie iniziative che stiamo intraprendendo quest’anno per perfezionare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti, tutte contraddistinte da solide credenziali svizzere e da una profonda dedizione ai dettagli”.

“Lo ‘SWISS Alpine Essence’ sarà offerto in First and Business Class sugli SWISS long-haul flights da luglio in poi. I passeggeri SWISS First potranno inoltre sceglierlo come drink di benvenuto prima della partenza. Il nuovo cocktail esclusivo dovrebbe essere aggiunto anche allo ‘SWISS Saveurs’ inflight food and beverage range entro la fine dell’anno (provvisoriamente a settembre), per consentire ai passeggeri di Economy Class di gustare questa esclusiva creazione SWISS anche sui voli a corto e medio raggio”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)