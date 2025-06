Air France raggiunge nuove vette culinarie in partenza da Parigi

A giugno 2025, Air France rinnova la sua collaborazione con i principali chef francesi per creare menù esclusivi per i passeggeri delle sue cabine a lungo raggio in partenza da Parigi.

“A bordo delle suite La Première, lo chef tre stelle Michelin Arnaud Lallement ha creato gli antipasti e i piatti principali disponibili nel menu à la carte, insieme al ‘world’s best pastry chef’ Angelo Musa. In Business, lo chef tre stelle Michelin Régis Marcon ha preparato nuovi piatti in collaborazione con la rinomata pasticcera Nina Métayer. In Premium, i nuovi piatti sono stati creati dallo chef stellato Frédéric Simonin, che continua a deliziare i clienti.

Per offrire questa raffinata cucina stellata, gli chef collaborano con Servair, leader mondiale nel catering a bordo, utilizzando prodotti freschi e locali che cambiano con il variare delle stagioni. Nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea per una ristorazione più responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova presenti in ogni menu sono di origine francese e il pesce proviene da attività di pesca sostenibili o francesi. Sono inoltre disponibili opzioni vegetariane in tutte le cabine”, afferma Air France.

“Per offrire il meglio della cucina francese a bordo delle sue suite La Première, Air France collabora ancora una volta con lo chef francese Arnaud Lallement, insignito di tre stelle Michelin, per la creazione degli antipasti e dei piatti principali di questa eccezionale cabina. Lo chef, originario della regione francese dello Champagne, offre una cucina gourmet ricca di emozioni. In questa stagione, sta creando un totale di quattro antipasti e otto piatti principali che gli ospiti potranno gustare nei prossimi mesi”, prosegue Air France.

“Per Air France, volevo ricordare le stagioni, dare voce al mio inconscio e condividere con i viaggiatori un piacere gourmet fatto di emozione e piacere”, ha spiegato Arnaud Lallement.

“Al suo fianco, Angelo Musa, Meilleur Ouvrier de France and world’s best pastry chef, aggiunge un tocco dolce ed elegante a un menu degno dei migliori ristoranti. Lo chef ha creato quattro dessert che combinano equilibrio, delicatezza e armonia di sapori.

In cabina Business per i voli a lungo raggio, lo chef tre stelle Michelin e vincitore del Bocuse d’Or Régis Marcon si occupa del nuovo menu di bordo. La natura continua a ispirare questo chef, che trae ispirazione dalla regione Alvernia-Rodano-Alpi per creare piatti unici per Air France“, continua Air France.

“La cucina è sempre deliziosa quando è a contatto con la natura. È questa l’emozione che volevo trasmettere ai clienti Air France”, ha dichiarato Régis Marcon.

“Per quanto riguarda i dessert, Nina Métayer prosegue la sua collaborazione con Air France, iniziata nell’aprile 2024. Nominata World’s Best Pastry Chef in 2023, la chef ha creato dessert leggeri ma di grande impatto.

Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, Air France offre ai suoi clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il piatto principale fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio coniuga la garanzia di disponibilità del piatto scelto dal cliente con un consumo più equo a bordo.

In cabina Premium Economy, lo chef stellato e Meilleur Ouvrier de France Frédéric Simonin continua a deliziare i clienti Air France nell’ambito di una partnership avviata con la compagnia a novembre 2023. Lo Chef ha creato un nuovo ciclo di quattro piatti in totale, esclusivamente per i clienti Air France Premium, preparati con il massimo rispetto per i prodotti scelti”, prosegue Air France.

“Per i clienti Air France, ho scelto con cura ogni prodotto delle nostre regioni francesi, che posso trasformare con delicatezza e precisione, per un’esperienza culinaria speciale”, ha dichiarato Frédéric Simonin.

“Piatti disponibili in partenza da Parigi, così come da Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne e La Réunion“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)