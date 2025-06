Dassault Aviation collabora con Tata Advanced Systems per la produzione della Rafale fighter aircraft fuselage per l’India e altri mercati globali

Dassault Aviation e Tata Advanced Systems Limited hanno firmato quattro Production Transfer Agreements per la produzione di Rafale fighter aircraft fuselage in India, segnando un significativo passo avanti nel rafforzamento delle capacità produttive aerospaziali del Paese e nel supporto delle supply chain globali.

“Questo stabilimento rappresenta un investimento significativo nell’infrastruttura aerospaziale indiana e fungerà da polo cruciale per la produzione ad alta precisione.

Nell’ambito della partnership, Tata Advanced Systems realizzerà un impianto produttivo all’avanguardia a Hyderabad per la produzione di sezioni strutturali chiave del Rafale, tra cui i lateral shells della rear fuselage, complete rear section, central fuselage e front section.

Si prevede che le prime fuselage sections usciranno dalla assembly line nel FY2028, con l’impianto che dovrebbe consegnare fino a due fusoliere complete al mese”, afferma Dassault Aviation.

“Per la prima volta, le fusoliere del Rafale saranno prodotte al di fuori della Francia. Questo è un passo decisivo per il rafforzamento della nostra supply chain in India. Grazie all’espansione dei nostri partner locali, tra cui TASL, uno dei principali attori dell’industria aerospaziale indiana, questa supply chain contribuirà al successo del lancio del Rafale e, con il nostro supporto, soddisferà i nostri requisiti di qualità e competitività”, ha dichiarato Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

Sukaran Singh, Chief Executive Officer and Managing Director, Tata Advanced Systems Limited, ha dichiarato: “Questa partnership segna un passo significativo nel percorso aerospaziale dell’India. La produzione della fusoliera completa del Rafale in India sottolinea la crescente fiducia nelle capacità di Tata Advanced Systems e la solidità della nostra collaborazione con Dassault Aviation. Riflette inoltre i notevoli progressi compiuti dall’India nella creazione di un ecosistema manifatturiero aerospaziale moderno e solido in grado di supportare piattaforme globali”.

“La firma di questi contratti riflette il forte impegno di Dassault Aviation nei confronti delle iniziative indiane “Make in India” e AtmaNirbhar. Questa partnership mira a rafforzare la posizione dell’India come attore chiave nella global aerospace supply chain, supportando al contempo il suo obiettivo di maggiore autosufficienza economica”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)