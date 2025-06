EVA Air entra a far parte della piattaforma IATA Turbulence Aware, potenziando la sicurezza dei voli

EVA Air rimane all’avanguardia nell’innovazione e nel miglioramento delle misure di sicurezza. In occasione dell’81° Assemblea Generale Annuale dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) e del World Air Transport Summit (WATS), il Presidente di EVA Air Clay Sun e il Direttore Generale della IATA Willie Walsh hanno firmato un accordo di cooperazione che annuncia l’adesione ufficiale di EVA Air alla piattaforma Turbulence Aware della IATA.

“Con il mutare dei modelli climatici, le turbolenze sono sempre più frequenti e rappresentano un problema crescente per la sicurezza dei voli e la pianificazione operativa. Per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio, EVA Air si è unita all’impegno globale per migliorare la condivisione dei dati sulle turbolenze in tempo reale e migliorare le misure di sicurezza predittive attraverso questa piattaforma all’avanguardia”, afferma EVA Air.

“Nonostante la tecnologia stia diventando sempre più avanzata, la turbolenza è ancora una delle condizioni meteorologiche più difficili da prevedere. Una turbolenza lieve può far tremare l’aeromobile, mentre una turbolenza grave può causare danni strutturali all’aeromobile, che è la situazione più indesiderabile”, ha dichiarato Clay Sun, Presidente di EVA Air. “Riteniamo che l’adesione a Turbulence Aware aiuterà i piloti e i dispatcher ad analizzare i dati in tempo reale, a pianificare e scegliere le rotte più appropriate per evitare le aree a maggior rischio di turbolenza e a garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’aeromobile”.

“Siamo lieti che EVA Air si sia unita a Turbulence Aware per migliorare ulteriormente le capacità degli equipaggi e dei dispatcher di tutto il mondo nell’aumentare la sicurezza dei voli, l’efficienza del carburante e il comfort dei passeggeri”, ha dichiarato il direttore generale della IATA Willie Walsh. “Con i dati riportati da ciascuna compagnia aerea, possiamo fornire agli equipaggi dei voli e ai dispatcher un quadro più chiaro, rendendo la piattaforma più utile per ridurre l’impatto delle turbolenze. Nel 2024, le compagnie aeree che hanno partecipato alla piattaforma hanno generato un totale di 51,8 milioni di segnalazioni di turbolenze, un aumento significativo del 35% rispetto al 2023, che sarà molto utile per ridurre i danni causati dalle turbolenze”.

“La piattaforma comprende attualmente 28 compagnie aeree che condividono le segnalazioni di oltre 2.700 aeromobili. Una volta raccolti i dati, la piattaforma fornisce ai piloti informazioni in tempo reale sulle turbolenze attraverso le immagini, consentendo loro di modificare tempestivamente la rotta e di evitare le aree colpite. Inizialmente EVA Air impiegherà un totale di 33 aeromobili Boeing 777-300ER per partecipare alla raccolta e alla comunicazione dei dati.

La IATA è un’organizzazione non governativa che rappresenta l’industria aerea mondiale. Conta circa 350 compagnie aeree, che rappresentano oltre l’80% del volume globale del trasporto aereo, ed EVA Air ne è un membro orgoglioso. L’associazione ha l’obiettivo di sostenere diverse attività nel settore dell’aviazione e di contribuire alla formulazione di politiche chiave per l’industria dell’aviazione”, conclude EVA Air.

