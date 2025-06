Iberia Airlines trasforma i viaggi aerei attraverso Cloud and AI Innovation con AWS

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società di Amazon.com, Inc., ha annunciato oggi che Iberia Líneas Aéreas de España, S.A., la compagnia aerea di bandiera spagnola che opera un’ampia rete di voli in Europa, America Latina, Nord America, Asia e Africa, ha scelto AWS come cloud provider per accelerare la sua trasformazione digitale.

“Grazie alla partnership pluriennale con AWS, Iberia sta reinventando i viaggi aerei da zero, ottimizzando le operazioni, aumentando l’affidabilità e la resilienza delle applicazioni mission-critical di Iberia e utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) per migliorare la soddisfazione dei passeggeri”, afferma Iberia.

“La nostra trasformazione con AWS ha cambiato radicalmente il modo in cui operiamo e serviamo i nostri clienti”, ha dichiarato Gabriel Perdiguero, Chief Financial & Technology Officer, Iberia. “Trasferendo la nostra infrastruttura digitale su AWS e utilizzando le funzionalità di intelligenza artificiale e dati, non solo abbiamo raggiunto un’efficienza operativa senza precedenti, ma ci siamo anche posizionati per guidare il futuro del trasporto aereo attraverso l’innovazione, creando al contempo esperienze eccezionali per i nostri clienti. Questa trasformazione è perfettamente in linea con il nostro obiettivo di generare prosperità connettendo le persone in tutto il mondo”.

“Iberia ha dismesso i suoi data center fisici e ha trasferito la sua infrastruttura IT su AWS, che include 1.638 server, 1.235 database, 572 applicazioni e Iberia.com. Questa migrazione ha permesso alla compagnia aerea di trasformare il proprio framework operativo con una moderna microservices architecture utilizzando servizi AWS come Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EventBridge, Amazon DynamoDB e Amazon Aurora Serverless, semplificando la scalabilità autonoma dei sistemi e l’implementazione di nuove funzionalità. La compagnia può ora rilasciare aggiornamenti del codice con una velocità del 1.000% superiore, ridurre i tempi di sviluppo del 40% e diminuire i tassi di errore del 38% grazie a una correlazione completa di metriche, tracce e log. Iberia ha inoltre implementato un nuovo modello operativo che sfrutta l’automazione per gestire oltre 200 account AWS e oltre 2.000 risorse AWS, migliorando l’agilità e la governance. Nell’ambito della sua strategia di resilienza, Iberia sta trasferendo strategicamente i workloads nella AWS Europe (Spain) Region, per implementare funzionalità di disaster recovery multi-regione e ridurre la latenza per carichi di lavoro specifici.

Iberia sta creando soluzioni innovative che migliorano l’esperienza di viaggio attraverso l’AI, basata sulla tecnologia AWS. La compagnia aerea utilizza Amazon Bedrock per migliorare l’esperienza dei passeggeri e aumentare l’efficienza delle sue operazioni. Ad esempio, Iberia ha creato un assistente di viaggio basato sull’AI, un sofisticato chatbot basato su GenAI integrato nella “Mi Iberia” personal area. Questo strumento digitale offre consigli di viaggio personalizzati in base ai profili e alle preferenze dei clienti, trasformando il modo in cui i viaggiatori pianificano i loro viaggi. Iberia sta integrando l’intelligenza artificiale generativa in tutte le sue attività, dotando i tecnici della manutenzione di strumenti intelligenti, sviluppando AI-enhanced customer service assistants, e rivoluzionando l’esperienza del contact center attraverso l’analisi comportamentale, con oltre 10 generative AI agents in produzione”, prosegue Iberia.

“Iberia ha inoltre creato una piattaforma dati in tempo reale su AWS, che include dati dei clienti, dati commerciali e dati operativi. La piattaforma supporta centinaia di casi d’uso nelle attività di Iberia, come la reportistica operativa in tempo reale, campagne di marketing mirate e personalizzate e la pianificazione della domanda, con oltre 100 dashboard e 50 modelli di intelligenza artificiale utilizzati per gestire oltre 20 milioni di richieste giornaliere di processi aziendali. È diventata fondamentale per migliorare l’esperienza dei clienti e raggiungere l’eccellenza operativa. Basata su un’architettura serverless e su Amazon SageMaker, la piattaforma elabora quasi 2 TB di dati al giorno. Il suo contributo al fatturato aziendale è cresciuto e si prevede che raggiungerà centinaia di milioni di euro in poco più di 5 anni, a dimostrazione del suo ruolo cruciale nel futuro digitale di Iberia.

Guardando al futuro, Iberia prevede inoltre di integrare funzionalità di intelligenza artificiale avanzata con i servizi AWS nelle sue Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) operations, con l’obiettivo di trasformare la manutenzione degli aeromobili attraverso analisi predittive, elaborazione automatizzata della documentazione e operazioni tecniche assistite dall’intelligenza artificiale. Questa modernizzazione migliorerà la sicurezza, ridurrà i tempi di fermo degli aeromobili e ottimizzerà i costi di manutenzione”, continua Iberia.

“Nel dinamico panorama dell’aviazione odierno, resilienza e innovazione sono fondamentali”, ha affermato Tanuja Randery, Vice President and Managing Director, Europe, Middle East & Africa (EMEA) at AWS. “Grazie ad AWS, Iberia Airlines non solo ha raggiunto una straordinaria resilienza operativa grazie alle sue capacità multiregionali, ma è anche pioniera nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa per trasformare l’esperienza dei passeggeri. Il successo dell’implementazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale da parte di Iberia nell’assistenza clienti, nella manutenzione e nelle operazioni dimostra come le compagnie aeree possano sfruttare la tecnologia cloud per costruire un futuro del trasporto aereo più resiliente e innovativo”.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)