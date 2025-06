La Bundeswehr e Lufthansa Group concordano una partnership per l’Heimatschutz

Lufthansa Group informa: “Il Landeskommando Hessen della Bundeswehr e Lufthansa Group hanno concordato una partnership per il servizio di riserva. Lufthansa Group supporta i dipendenti che decidono di offrirsi volontari per l’Heimatschutz, anche concedendo loro permessi per la formazione e il perfezionamento professionale, nonché per eventuali missioni. Con questa partnership, Lufthansa Group sottolinea il ruolo fondamentale dei volontari nell’Heimatschutz e consente ai propri dipendenti di contribuire attivamente alla sicurezza e alla protezione della società.

Il 4 giugno, Michael Niggemann, member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and responsible for Human Resources & Legal Affairs, ha ricevuto il certificato di partnership dal Brigadier General Holger Radmann”.

Nel suo ruolo di Labor Director, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di contribuire attivamente all’architettura di sicurezza tedesca come nuovo partner per l’Heimatschutz. Alla luce dell’attuale situazione politica in materia di sicurezza e della spesso citata “Zeitenwende”, è particolarmente importante per noi sensibilizzare i nostri dipendenti sull’importanza dell’Heimatschutz”.

“Lufthansa Group informa specificamente i propri dipendenti sulla nuova offerta e collabora a stretto contatto con il Landeskommando Hessen per garantire la migliore preparazione e integrazione possibile nel servizio di riserva. L’offerta è aperta a tutti i dipendenti di Lufthansa Group con passaporto tedesco. La possibilità di concedere un congedo sarà valutata caso per caso.

Grazie all’elevato numero di dipendenti di Lufthansa Group nella regione Reno-Meno, verrà supportato in particolare l’Heimatschutzregiment 5 in Hesse. Ciò significa che Lufthansa Group si unisce a circa 250 datori di lavoro in Assia che sono già partner dell’Heimatschutz. 2.400 volontari dell’Assia si sono già iscritti all’Heimatschutzregiment 5 in Hesse. Tra i loro compiti rientrano la protezione delle infrastrutture critiche, la messa in sicurezza delle vie di trasporto e la fornitura di assistenza regionale in caso di calamità”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)