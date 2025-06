Qatar Airways arricchisce il suo viaggio calcistico globale con il debutto nella FIFA Club World Cup 2025™

Qatar Airways, Official Airline Partner of FIFA da maggio 2017, continua ad espandere la sua presenza calcistica globale partecipando alla prima FIFA Club World Cup 2025™ come Official Airline Partner, unendo calcio e ospitalità di livello mondiale per i tifosi negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

“La compagnia aerea si trova in un contesto familiare dopo l’entusiasmo della sua storica “Sponsorship treble”, in cui Qatar Airways è stata Official Airline Partner of the UEFA Champions League, oltre a essere sponsor di entrambe le finaliste: Inter e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre parteciperanno anche alla FIFA Club World Cup™, dove Qatar Airways offrirà ai tifosi esperienze esclusive durante il torneo e sarà protagonista nel tournament branding”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il nuovo accordo con la FIFA sottolinea ciò per cui abbiamo più valore: collaborare con l’apice dello sport per avvicinare i tifosi all’azione. La presenza di Qatar Airways a questo torneo rivoluzionario va oltre il branding, poiché puntiamo a migliorare l’esperienza dei tifosi e a connetterli attraverso la nostra rete globale di oltre 170 destinazioni, con 11 punti di accesso negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di essere qui e di svolgere il nostro ruolo nell’unire giocatori, dirigenti e tifosi attraverso la potenza del calcio e dei viaggi globali”.

Il FIFA President, Gianni Infantino, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Qatar Airways e di iniziare questo nuovo entusiasmante capitolo con la FIFA Club World Cup™, un momento davvero storico per il calcio mondiale. La loro passione per l’eccellenza e la loro capacità di connettere persone in tutto il mondo li rendono il partner perfetto per questo nuovo torneo, che riunirà 32 dei migliori club del mondo per una celebrazione senza precedenti. Per la prima volta, il club football unirà davvero il mondo e Qatar Airways sarà un partner chiave della FIFA Club World Cup per rendere questo evento possibile”.

“La FIFA Club World Cup 2025™ si disputerà in 12 sedi negli Stati Uniti. La partita inaugurale si disputerà sabato 14 giugno a Miami, prima che un mese di azione culmini nella finale a New York, New Jersey, domenica 13 luglio.

Come mai prima d’ora, il torneo mira a offrire un global club football tournament. Per i tifosi che desiderano essere parte integrante dell’azione, Qatar Airways opera voli verso 11 città negli Stati Uniti, sette delle quali ospitano la FIFA Club World Cup™: Boston, Dallas Fort-Worth, Washington, Houston, New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Philadelphia, Seattle e San Francisco.

La partnership con la FIFA fa parte del portfolio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui UEFA, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e numerose altre discipline tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)