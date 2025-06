News Brevi – 05.06.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A CIAMPINO – Una bimba di due mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Alghero a Ciampino a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita si è concluso alle 18:10 locali di ieri. La piccola paziente necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. La bimba ha viaggiato monitorata e assistita da un’équipe medica e accompagnata dalla madre. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. La richiesta di intervento è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Dopo aver completato tutte le procedure necessarie, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino, atterrando ad Alghero alle ore 16:35 locali. Qui la bimba è stata immediatamente imbarcata. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 18:10 locali, un’ambulanza si è diretta all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. Assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

3° STORMO: FORMAZIONE SUL CAMPO PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE – Dal 20 al 30 maggio 2025, presso l’Aeroporto militare di Villafranca di Verona, sede del 3° Stormo, si è svolto uno stage formativo rivolto agli studenti del corso di laurea magistrale in “Governance dell’Emergenza” dell’Università di Verona. Il percorso, sviluppato nell’ambito della convenzione tra il 3° Stormo e l’ateneo veronese, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con un contesto operativo reale, approfondendo i modelli e le procedure impiegate nella gestione delle emergenze a livello nazionale e internazionale. Durante la prima settimana, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del 3° Stormo e le sue capacità nell’ambito della logistica di proiezione. Attraverso briefing informativi, visite ai principali Gruppi che gestiscono gli assetti di proiezione e momenti di confronto con il personale dello Stormo, i partecipanti hanno potuto acquisire la consapevolezza delle modalità con cui viene garantito il supporto tecnico-logistico nei diversi scenari operativi. Nel corso della seconda settimana, l’attività si è concentrata sulla progettazione di un campo capace di ospitare forze di intervento, sviluppato a partire da uno scenario emergenziale simulato. Gli studenti hanno lavorato in gruppi, pianificando l’impiego degli assetti del 3° Stormo e seguendo ogni fase del processo, dall’analisi dello scenario iniziale, alla definizione delle risorse necessarie, fino alla stesura di un piano di rischieramento completo. L’attività ha offerto uno spaccato concreto sulle dinamiche che, nella realtà operativa, consentono all’Aeronautica Militare di essere rapidamente proiettabile in contesti emergenziali, sia in ambito nazionale che internazionale. Un contributo significativo è stato fornito dal T.A.S.T. (Technical Assistance Support Team) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che oltre ad illustrare il proprio operato, sia in Italia che all’estero, ha descritto il funzionamento del sistema unionale europeo di protezione civile (Union Civil Protection Mechanism – UCPM). L’intervento ha permesso agli studenti di comprendere il ruolo dei moduli internazionali di intervento rapido e le modalità con cui viene garantito il coordinamento tra le diverse risorse operative europee durante eventi calamitosi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TOUR VESPUCCI: A CIVITAVECCHIA LA CONFERENZA “TRASPORTI SANITARI ED IN BIOCONTENIMENTO: LA COLLABORAZIONE SINERGICA DELL’AERONAUTICA MILITARE CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE” – Si è svolta a Civitavecchia, all’interno della Conference Hall del Villaggio IN Italia allestito presso il porto di Civitavecchia la conferenza dal titolo “Trasporti sanitari ed in biocontenimento: la collaborazione sinergica dell’Aeronautica Militare con il Sistema Sanitario Nazionale”, organizzata nell’ambito della 16ª tappa del Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci. L’evento è stato inserito nell’ambito del palinsesto del “Villaggio IN Italia”, che rientra nel progetto “Tour Mondiale – Villaggio Italia”, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, a cui hanno aderito dodici ministeri con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy e portare in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. La conferenza, moderata dal Dott. Ulrico Angeloni, Direttore dell’Ufficio Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, ha coinvolto personalità e professionalità provenienti da tre istituzioni, di rilievo nelle attività di trasporto sanitario e in biocontenimento, Aeronautica Militare, Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, che si sono confrontate sulle capacità scientifiche, tecnologiche e operative in un contesto in cui la collaborazione e il confronto sono fattori chiave per ottimizzare gli interventi anche in contesti di emergenza sanitaria ad alta complessità. Nel proprio intervento di apertura, Il Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Dott. Niccolò Contucci, dando il benvenuto ai partecipanti ha ricordato quanto sia importante la disponibilità dell’Aeronautica Militare a mettere al servizio del Paese un sistema di capacità complessive di eccellenza evidenziando la scelta di supportare la fondazione dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” (OPBG) attraverso il progetto solidale del 2025 denominato “Un dono dal cielo per l’Ospedale Bambino Gesù”. Sono intervenuti nella discussione il Col. Marco Angori, Comandante del 31° Stormo di Ciampino che nel suo intervento ha sottolineato come le attività di soccorso sanitario che coinvolgono non solo il 31° Stormo ma anche la 46^ Brigata Aerea e il 15° Stormo, impegnano il personale della Forza Armata che è chiamato a trasformare la sofferenza in speranza attraverso la propria capacità di essere pronto e disponibile per la collettività. L’urgenza che caratterizza questo tipo di attività impone un elevato livello di prontezza, che viene mantenuto per ventiquattr’ore al giorno, 365 giorni all’anno. Nella conferenza è intervenuto anche Il Col. Alberto Autore dell’Istituto Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare che ha evidenziato come l’Aeronautica Militare sia tra le poche forze aeree al mondo ad avere la capacità operativa di trasporto aereo di pazienti altamente infettivi mediante sistemi di biocontenimento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LE OPERE TULLIO CRALI IN MOSTRA AL MUSAM DI VIGNA DI VALLE – Oltre 80 opere dell’aeropittore Tullio Crali (1910-2000) sono esposte al MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare) di Vigna di Valle dove il 30 maggio 2025 si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione della mostra di pittura che intende rappresentare l’intero spaccato della vita artistica dell’autore. Grazie al prestito della Famiglia Crali e di altri prestatori pubblici e privati, fino al 13 luglio il MUSAM sarà meta di appassionati di Futurismo e di arte in genere. La cerimonia inaugurale è stata preceduta da un momento di approfondimento e presentazione, con interventi del Colonnello Gerardo Cervone, Capo del 4° Ufficio Storico, del Tenente Colonnello Angelo Gionti, Capo della 2^ Sezione Materiale Storico, entrambi del 5° Reparto dello Stato Maggiore AM, della curatrice della mostra dottoressa Barbara Martorelli e, in rappresentanza della famiglia, della signora Anna Bartolozzi Crali. Il Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), Generale di Squadra Aerea Achillle Cazzaniga, che ha portato il saluto istituzionale ai presenti, ha sottolineato come “l’aver portato la Mostra su Tullio Crali al MUSAM è un risultato estremamente importante, ai fini divulgativi dell’arte dell’aeropittore e quale ulteriore occasione dello stesso Museo Storico, che si presta ad essere considerato ormai quale location per le più diverse iniziative, volte ad affermare conoscenza di storia, arte e tecnologia collegate alla stessa cultura aeronautica”. Tra le diverse opere, alcuni quadri diventano oggetti tridimensionali polimaterici, mentre altri dipinti di grande formato rappresentano un focus del pittore sulla Pattuglia Acrobatica Nazionale, che è riuscito a spostare in avanti nel tempo la corrente futurista (cui si era legato dopo l’incontro con Marinetti). L’evento ha visto la presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui i Sindaci di Manziana, Alessio Telloni, e Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, esperti d’arte e diversi esponenti della stessa Famiglia Crali. La visita della mostra sarà inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso al MUSAM; per ogni approfondimento si può consultare la pagina https://www.aeronautica.difesa.it/home/storia-e-tradizione/museo-storico/ (Ufficio Stampa Aeronautica Mlitare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MAGGIO 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di maggio 2025. A maggio 2025 sono state effettuate 51 consegne a 32 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 0 aerei. Consegne nel 2025 ad oggi: 243 aeromobili a 61 clienti nell’anno.

IL PRESIDENTE ENAC ALLA CENA DI GALA PER IL 10° ANNIVERSARIO DI TOSCANA AEROPORTI – Ieri, 4 giugno, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato alla cena di gala organizzata a Firenze da Toscana Aeroporti per celebrare il suo 10° anniversario. Occasione, coronata dal concerto del Maestro Andrea Bocelli, che ha riunito ospiti di spicco nella cornice dell’antica Stazione Leopolda. La cena celebrativa è stata preceduta dai saluti istituzionali in cui, insieme al Presidente Enac Pierluigi Di Palma, sono intervenuti il Presidente Toscana Aeroporti Marco Carrai, l’AD Roberto Naldi, il ceo di Corporación América Martín Eurnekian, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Firenze Sara Funaro e il Sindaco di Pisa Michele Conti. Nel corso della serata di gala, condotta dai giornalisti Rachele Sangiuliano e Francesco Selvi, il Prof. Stefano Paleari, Ordinario dell’Università di Bergamo, ha offerto un suo contributo sul ruolo strategico del trasporto aereo. Nel suo saluto, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ringraziato i vertici di Toscana Aeroporti per l’evento di alto profilo, esprimendo il suo apprezzamento anche a Eduardo Eurnekian, fondatore di Corporación América, azionista anche degli aeroporti di Firenze e Pisa, per aver valorizzato le potenzialità del nostro Paese e per aver investito sui due scali strategici con importanti realizzazioni infrastrutturali. Il Presidente ha ribadito come la crescita dei due aeroporti toscani continui a essere sostenuta da Enac, con particolare attenzione al loro sviluppo sostenibile e all’innovazione digitale. Il Presidente ha concluso il suo intervento con un sincero ringraziamento al Maestro Andrea Bocelli, che in occasione di un evento Enac dello scorso novembre, ha voluto esprimere il proprio pensiero sul volo e sull’importanza dell’inclusione con un suo contributo riportato sulla quarta di copertina del programma dell’evento, commentando anche l’importanza della Safety Briefing Card per non vedenti e ipovedenti.

ENAC PARTECIPA ALL’AVIATION CLIMATE WEEK ICAO 2025 – Enac informa: “Enac ha preso parte, a Montréal, all’Aviation Climate Week 2025 ICAO International Civil Aviation Organization, evento triennale dedicato all’Azione Climatica nel settore aereo. L’edizione di quest’anno, a cui ha partecipato l’Ing. Vittorio Cipolla della Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile Enac, ha consentito di condividere i progressi compiuti per la realizzazione dell’obiettivo globale Net Zero 2050, anche in vista della 42a Assemblea ICAO che si terrà il prossimo autunno. Enac è parte attiva nel percorso di decarbonizzazione del trasportoaereo, contribuendo con il suo ruolo tecnico e regolatorio all’integrazione di nuove tecnologie rispettose dell’ambiente, in sinergia con i principali attori del comparto. Tra le varie iniziative, l’Ente supporta finanziariamente il programma ICAO ACTSAF (“Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels”), a cui è stata dedicata, durante la ClimateWeek, una sessione che ne ha celebrato il terzo anniversario. Si tratta di un progetto strategico, concepito per supportare gli Stati membri nelle diverse fasi di sviluppo e implementazione dei SAF attraverso attività formative e studi di fattibilità, promuovendo al contempo partnership mirate e facilitando il coordinamento tra gli stakeholder. Come evidenziato dal Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, l’Italia rinnova il proprio sostegno a tale iniziativa, che coniuga gli obiettivi di sostenibilità con il rafforzamento della cooperazione internazionale, in particolare con i Paesi del continente africano, secondo il principio essenziale No Country Left Behind (NCLB). In tal senso, il programma ACT-SAF costituisce un’efficace piattaforma di facilitazione per l’integrazione coordinata dei carburanti alternativi, atta a favorire un comparto aereo sempre più Carbon Neutral”.

ADR: SODDISFATTI PER L’ACCORDO, SOLIDE RELAZIONI CON I SINDACATI – “Siamo estremamente soddisfatti per il conseguimento di questo accordo, raggiunto grazie alle solide e mature relazioni con le organizzazioni sindacali, e che rappresenta una risposta concreta all’esigenza di adeguamento salariale, particolarmente significativa nel contesto economico attuale. In un quadro che vede da tempo ADR impegnata su convinte politiche di stabilizzazione e di sostegno con iniziative di welfare, crediamo che questo risultato valorizzerà la professionalità e il contributo di ogni singola persona. Il nostro impegno è costruire un’impresa sempre più solida e attenta al sostegno sociale”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce gli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, in merito alla firma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Trasporto aereo tra le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo e le associazioni datoriali dei Gestori aeroportuali Assaeroporti e Aeroporti 2030.

AIRGEST PLAUDE ALLA CANCELLAZIONE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE – Airgest informa: “Con l’approvazione della mini manovra finanziaria da parte dell’Assemblea regionale siciliana, la cancellazione della tassa addizionale comunale sul costo dei biglietti aerei per i quattro aeroporti minori siciliani è legge. Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, saluta con favore una norma che comporterà una maggiore convenienza per le compagnie aeree e quindi un aumento dell’offerta e una riduzione dei prezzi ad aggiungere rotte in scali fino ad ora non considerati strategici, dando nuova competitività e stabilità per una crescita futura”. “Con il raggiungimento di questo traguardo, da noi auspicato da anni, il governo regionale sta scrivendo una pagina importante per la mobilità nel trapanese e non solo. Siamo certi, infatti, che l’eliminazione dell’addizionale comunale per gli scali minori di Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa, potrà generare ulteriore traffico a vantaggio di tutte le compagnie interessate. E lavoreremo per utilizzare sapientemente questo forte stimolo concesso dalla Regione Siciliana per attrarle. L’aumento dei voli comporterà, come è ovvio, un potenziamento dell’economia, del traffico turistico e di tutto ciò che ne consegue”, commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “La Regione Siciliana, socio di maggioranza dell’aeroporto di Birgi con questo provvedimento non ha aiutato solo Trapani ma tutti gli scali minori dell’Isola per rendere sempre più forte il sistema aeroportuale civile siciliano, forte già delle performance straordinarie di Catania e Palermo”, prosegue Airgest.

SPAZIO: TORNA “LARIOSPACE”, L’EVENTO SUL FUTURO DELLE ATTIVITA’ SPAZIALI – Torna “LarioSpace”, l’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy. La terza edizione si svolgerà infatti nei giorni 11 e 12 settembre presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio, azienda del gruppo Leonardo, situata a Gera Lario vicino al lago di Como. “Anche quest’anno, LarioSpace offrirà un importante punto d’incontro per innovatori, imprenditori e stakeholder che stanno plasmando il futuro dello spazio in Italia e all’estero”, afferma Jonathan Polotto, amministratore delegato di Involve Space e organizzatore dell’evento. “Il nostro obiettivo è stimolare la collaborazione, il confronto di idee e lo sviluppo di nuove opportunità di business nel settore spaziale. Stiamo perciò preparando questa terza edizione con l’obiettivo di sorprendere, coinvolgere e ispirare, creando un’esperienza ancora più immersiva per tutti i partecipanti”. “LarioSpace 2025” sarà strutturato su due livelli complementari: la “conference”, con interventi di esperti internazionali, tavole rotonde e dibattiti, e la “exhibition”, un’area espositiva dedicata ad aziende e startup del settore, pensata per favorire connessioni tra professionisti, investitori e appassionati. Il programma prevede una serie di talk, workshop e sessioni di networking b2b su tematiche come l’innovazione tecnologica dello spazio, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale delle missioni spaziali, le strategie per la gestione dei detriti in orbita, le tecnologie satellitari per il monitoraggio climatico, la space education, la geopolitica dello spazio e il futuro dell’esplorazione verso Luna e Marte. La prima giornata sarà dedicata ad esperti e professionisti del settore, mentre la seconda giornata sarà aperta anche a istituti scolastici e studenti interessati alle materie tecnico-scientifiche. Già confermata la partecipazione di relatori da agenzie spaziali, istituzioni e colossi del settore come Esercito Italiano, E-Geos, D-Orbit, Officina Stellare, NASA, Axiom Space e alcuni special guest che saranno annunciati a breve.

TURKISH AIRLINES SERIES CONCLUDE LA SUA PRIMA STAGIONE – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più paesi di qualsiasi altra, continua a connettere il mondo non solo attraverso la sua vasta rete di voli, ma anche tramite l’arte del racconto. Con il debutto del suo podcast e videocast ufficiale, Turkish Airlines Series, il marchio compie un passo nel mondo dello storytelling audiovisivo, offrendo contenuti di viaggio curati, spunti ispirazionali e punti di vista esclusivi dalla Turchia e dal resto del mondo. Guidata dall’idea che l’aviazione rappresenti molto più di un semplice mezzo di trasporto, Turkish Airlines ridefinisce il modo in cui una compagnia aerea si relaziona con il pubblico globale. Attraverso narrazioni coinvolgenti e di alta qualità, Turkish Airlines Series invita ascoltatori e spettatori a entrare nel cuore della visione globale del marchio. Ideata per ispirare viaggiatori, appassionati di aviazione e menti curiose, la serie esplora le culture locali, offre consigli pratici di viaggio e mette in luce destinazioni straordinarie ed esperienze uniche all’interno della vasta rete di Turkish Airlines. Lanciata alla fine del 2024, la prima stagione di Turkish Airlines Series è composta da nove episodi, disponibili sia in formato podcast che videocast. Dalle esplorazioni culturali ai focus su destinazioni, fino alle interviste con content creator di fama internazionale, ogni episodio offre una prospettiva unica sul mondo del viaggio”. “A seguito del successo della prima stagione, Turkish Airlines Series tornerà con un nuovo formato e uno storytelling ancora più coinvolgente. La prossima stagione offrirà prospettive esclusive dietro le quinte di una delle principali compagnie aeree mondiali, esplorando le storie che plasmano l’aviazione globale”, conclude Turkish Airlines.

L’ESTATE A PORTATA DI VOLO CON VUELING – Vueling informa: “C’è chi per staccare la spina punta al divertimento, chi al contrario mira al relax e alla tranquillità, magari immersi nella natura, o chi ancora preferisce esplorare luoghi e culture diverse dalla propria. Qualunque sia il desiderio di fondo, l’estate 2025 è ormai all’orizzonte, invitando a viaggiare per rigenerarsi. Proprio per questo, Vueling, parte del gruppo IAG, per la bella stagione propone ai viaggiatori più di 220 rotte verso quasi 100 destinazioni nei 29 paesi che fanno parte del suo network. Dall’Italia, in particolare, offre 33 rotte da 15 aeroporti nazionali verso 13 destinazioni europee in 6 paesi, incluse la domestica Firenze-Catania e le 4 recenti novità internazionali: Firenze-Bruxelles, Salerno-Parigi Orly, Salerno-Barcellona e Rimini Barcellona”.

LOT POLISH AIRLINES TORNA A BEIRUT DAL 14 GIUGNO 2025 – Il 14 giugno 2025, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, tornerà in Libano, servendo la capitale Beirut quattro volte a settimana dall’hub globale di Varsavia. I voli saranno effettuati ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato, con arrivo a Beirut dopo 3 ore e 35 minuti di volo. Il martedì e il venerdì, la partenza da Varsavia è alle 21:40 (arrivo a Beirut la mattina successiva alle 2:15 ora locale); il mercoledì e il sabato, la partenza da Varsavia è alle 23:00 (arrivo alle 3:35 ora locale). LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, opera i voli con aeromobili Boeing B737-800 con due classi di servizio a bordo. Ulteriori informazioni sui voli LOT Polish Airlines sono disponibili sul sito www.lot.com.

DAVID JONES ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON QANTAS FREQUENT FLYER – Qantas informa: “Il premium department store David Jones ha annunciato una loyalty partnership con Qantas Frequent Flyer. La partnership arriva mentre il retailer si prepara a lanciare il suo nuovo programma fedeltà di livello mondiale, David Jones Rewards, entro la fine dell’anno. Per la prima volta, i clienti David Jones potranno accumulare e riscattare David Jones Rewards Points o Qantas Points, offrendo a milioni di australiani una scelta più ampia ogni volta che acquistano nei 40 negozi del rivenditore e online. Gli acquirenti di David Jones potranno utilizzare i loro Qantas Points per ottenere un’ampia gamma di premi nell’ambito del programma Qantas Frequent Flyer, tra cui oltre 20 milioni di reward seats, upgrade di volo, soggiorni in hotel e altri vantaggi di viaggio. Oltre la metà dei Frequent Flyer che accumulano attivamente Qantas Points lo ha fatto con i rivenditori negli ultimi 12 mesi. Una volta lanciato, lo shopping da David Jones consentirà ai soci di ottenere miliardi di punti in più nei prossimi anni”. Andrew Glance, CEO di Qantas Loyalty, ha aggiunto: “Esistono pochi retailers più iconici di David Jones e siamo lieti di accoglierli a bordo come uno dei nostri partner di punta. Un frequent flyer Qantas su due acquista già regolarmente da David Jones e, una volta attiva la partnership, offrirà ai soci ancora più opportunità di essere premiati quando acquistano i marchi che amano”.

IATA: COMUNICATO SU AMSTERDAM SCHIPHOL – IATA in un comunicato informa: “IATA ha commentato la notizia che la Consumer and Market Authority in the Netherlands (ACM) ha autorizzato Amsterdam Schiphol Airport ad aumentare i diritti aeroportuali del 33% nei prossimi tre anni. Ciò significa che entro il 2027, i diritti aeroportuali saranno raddoppiati rispetto al 2019”. “È molto deludente che l’Autorità di regolamentazione possa considerare ragionevole un aumento dei costi del 33%. Schiphol è destinato a raddoppiare i diritti aeroportuali in soli 8 anni, mentre i suoi servizi sono in calo e le sue spese in conto capitale non riescono a portare i miglioramenti tanto necessari. Insieme all’incertezza sulla futura capacità dell’aeroporto, questo non può che danneggiare ulteriormente la redditività di Schiphol come hub aeroportuale e l’economia dei Paesi Bassi in generale”, ha dichiarato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. “L’aviazione garantisce oltre 400.000 posti di lavoro e il 3,6% del PIL olandese. Schiphol è l’arteria essenziale per le compagnie aeree che trasportano affari, merci e turismo da e per i Paesi Bassi. È quindi importante che le tariffe di Schiphol rimangano ragionevoli e che l’aeroporto rimanga competitivo”, conclude IATA.

UNITED E SPOTIFY ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE – United e Spotify hanno annunciato un’iniziativa unica nel suo genere. Una collaborazione che offre un’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente in volo, con oltre 450 ore di contenuti ora disponibili gratuitamente sugli oltre 130.000 seatback screens della compagnia aerea, molti dei quali offrono una straordinaria qualità 4K e compatibilità audio Bluetooth. È la prima volta che Spotify offre audiolibri e podcast video a bordo di una compagnia aerea, consentendo ai passeggeri United di usufruire di oltre 65 contenuti, tra cui titoli popolari come Good Hang con Amy Poehler, The Dave Chang Show e The Comment Section con Drew Afualo. Inoltre, il prossimo anno, i passeggeri United potranno utilizzare i propri dispositivi personali per accedere all’app Spotify sull’inflight entertainment screen. Ciò consentirà ai passeggeri di ascoltare i propri contenuti personalizzati preferiti sul seatback, riprendendo l’ascolto di podcast, musica e audiolibri da dove si erano interrotti”. “Spotify ha un pubblico enorme e le persone adorano i suoi contenuti. Ora i nostri clienti possono fruirne in modo semplice e intuitivo, a 35.000 piedi di altezza”, ha dichiarato Richard Nunn, CEO di MileagePlus. “Insieme, stiamo offrendo a milioni di clienti un modo completamente nuovo di vivere ed esplorare contenuti premium degli artisti, autori e podcaster più famosi al mondo, il tutto volando con la tecnologia più avanzata”. “Essendo io stesso un frequent flyer di United, è incredibilmente emozionante vedere Spotify ora disponibile sulla più grande compagnia aerea del mondo”, ha dichiarato Ian Geller, VP of Business Development at Spotify. “In Spotify, ci impegniamo a essere ovunque si trovino i nostri utenti, offrendo ai creatori di contenuti l’opportunità di raggiungere nuove piattaforme e coinvolgere un pubblico diverso. Non vedo l’ora di offrire un’esperienza di streaming tramite un’app ancora più personalizzata ai passeggeri il prossimo anno”.

RAYTHEON E NORTHROP GEUMMAN CONDUCNO TEST DI SUCCESSO SU ROCKET MOTOR PER IL NGSRI – Raytheon informa: “Raytheon, una società RTX, e Northrop Grumman hanno annunciato quattro test di successo su flight-ready Highly Loaded Grain (HLG) solid rocket motors per l’U.S. Army Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI). L’HLG è una tecnologia a propellente solido per motori a razzo che offre una maggiore autonomia e una maggiore potenza erogata rispetto ai conventional solid rocket motors, ampliando così la portata dell’offerta NGSRI di Raytheon rispetto ad altri missili. Il Next-Generation Short-Range Interceptor è il nuovo U.S. Army short-range missile, che vola più velocemente e offre prestazioni migliori contro le minacce aeree rispetto agli intercettori esistenti. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori test di volo”.

TRANSITION PLAN: LEONARDO PUBBLICA LA STRATEGIA PER LA TRANSIZIONE – Leonardo informa: “Leonardo presenta il suo Transition Plan: Sustainable Value Creation, che definisce un percorso concreto e misurabile per guidare la transizione del Gruppo verso un modello di business sostenibile e resiliente. Il piano si inserisce in un contesto globale segnato da cambiamenti climatici e ambientali e da trasformazioni tecnologiche, orientando la strategia aziendale verso innovazione, responsabilità e creazione di valore nel lungo periodo. La strategia climatica e ambientale è pienamente integrata nel Piano Industriale di Leonardo. Ogni investimento è valutato secondo criteri ambientali e supportato da una governance solida, che assicura la supervisione dell’intero processo e una rendicontazione trasparente verso tutti gli stakeholder. Un elemento centrale del piano è il disaccoppiamento tra crescita e impatti ambientali, compreso l’uso delle risorse naturali e la tutela della biodiversità. La strategia di transizione del Gruppo si basa su azioni di economia circolare, come l’estensione della vita utile dei materiali e l’aumento del tasso di riuso e reimpiego degli scarti. Altri pilastri sono l’efficientamento energetico e l’autoproduzione, volti a ridurre la dipendenza da fonti fossili e favorire la decarbonizzazione delle operation”. “Anche il portafoglio prodotti di Leonardo è sempre più allineato a questi principi. Servizi dedicati all’osservazione della aerra e alla gestione delle emergenze, e soluzioni a più ridotto impatto ambientale assistono i clienti non solo nel loro percorso di transizione, ma anche nell’adattarsi ai cambiamenti climatici e ambientali. Con questa strategia, Leonardo coglie le opportunità di business presentate dalla transizione e mitiga i rischi ad essa associati. Fino a oggi, il Gruppo ha già raggiunto risultati significativi rispetto alle baseline 2019-2020. Il Transition Plan rappresenta un pilastro strategico per consolidare la leadership sostenibile di Leonardo e generare valore in un’economia in transizione”, conclude Leonardo.