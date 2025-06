Cathay Pacific ha inaugurato il volo diretto Roma – Hong Kong

È decollato oggi il volo diretto di Cathay Pacific che collega Roma Fiumicino a Hong Kong. La nuova rotta sarà attiva tre volte a settimana, il lunedì, il giovedì e il sabato, come servizio stagionale estivo fino al 25 ottobre 2025.

“Dopo Milano, dove la compagnia offre un servizio di collegamento giornaliero, Roma diventa la seconda città italiana ad essere collegata a Hong Kong con voli diretti. Con questa novità Cathay Group, che comprende la compagnia aerea full-service premium Cathay Pacific e il vettore low-cost HK Express, è molto vicino a raggiungere le 100 destinazioni passeggeri entro la prima metà del 2025, tra cui 22 città della Cina Continentale.

Il collegamento dalla Capitale d’Italia costituisce un rafforzamento importante della rete europea della compagnia. Alla fine di questo mese, Cathay Pacific introdurrà anche nuovi voli diretti da Monaco di Baviera, seguiti dalla ripresa dei voli da Bruxelles in agosto, portando così a 12 il numero totale di destinazioni europee servite”, afferma Cathay Pacific.

La Chief Customer and Commercial Officer di Cathay Pacific, Lavinia Lau, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di tornare a Roma con un collegamento diretto proprio nell’anno del Giubileo. Questa rotta storica ha un grande significato per noi: il nostro primo volo su Roma risale al 1986. Oggi, rispondendo alla domanda crescente, torniamo per offrire ai nostri clienti un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e Hong Kong”.

“Grazie al ritorno del volo diretto, i passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di Hong Kong come hub per comode coincidenze per proseguire il loro viaggio. La nuova rotta rappresenta, inoltre, una preziosa opportunità per i viaggiatori provenienti da Hong Kong e dall’intera regione Asia-Pacifico per raggiungere facilmente la Città Eterna, in particolare durante il Giubileo del 2025, un importante evento a livello globale che sta attirando milioni di pellegrini e turisti a Roma e in Vaticano”, prosegue Cathay Pacific.

“L’avvio del volo diretto per Hong Kong operato da Cathay Pacific rafforza ulteriormente il posizionamento dell’aeroporto di Fiumicino, migliorando la connettività con una delle regioni più dinamiche dell’Asia”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Si tratta di un traguardo fondamentale nella strategia di crescita di ADR, volta a consolidare e diversificare ulteriormente la nostra rete intercontinentale, supportando al contempo lo sviluppo di un turismo di alta qualità, la crescita degli scambi commerciali e nuove opportunità per la nostra regione”.

“I voli tra Roma e Hong Kong saranno operati con l’Airbus A350-900, uno degli aeromobili più moderni e efficienti della flotta Cathay Pacific. I passeggeri potranno scegliere tra: Business Class con poltrone che si reclinano completamente per diventare veri e propri letti e accesso diretto al corridoio; Premium Economy con sedili ampi e spazio extra per le gambe; Economy Class con comfort ergonomico; Pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo all’avanguardia e connessione Wi-fi”, continua Cathay Pacific.

CX292 Roma (FCO) – Hong Kong (HKG)- Partenza 13:00, arrivo 06:30 + 1 – Lunedì, giovedì, sabato.

CX293 Hong Kong (HKG) – Roma (FCO) – Partenza 00:30, arrivo 07:35 – Lunedì, giovedì, sabato.

“Cathay Group è fermamente concentrato sull’espansione del suo network globale e sul rafforzamento dello status di Hong Kong come principale hub dell’aviazione internazionale. Oltre a Roma, altre 16 destinazioni entreranno a far parte di Cathay Group nel 2025. In particolare, Cathay Pacific ha già lanciato Hyderabad a marzo, Dallas Fort Worth e Urumqi ad aprile”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Aeroporti di Roma – Photo Credits: Cathay Pacific – Aeroporti di Roma)