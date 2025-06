Safran inaugura nuove industrial facilities per landing and braking systems in Molsheim, Francia

Safran Landing Systems ha inaugurato un nuovo edificio dedicato a machining activities e due surface treatment lines presso il suo sito di Molsheim, Alsazia, Francia. Alla cerimonia hanno partecipato Claude Sturni, Vice-Président of the Grand Est Region, Thierry Rogelet, Sub-Prefect of Molsheim, Olivier Andriès, CEO of Safran, François Bastin, CEO of Safran Landing Systems.

“Questo investimento modernizza e aumenta la production and maintenance capacities for landing and braking systems del sito alsaziano, per tenere il passo con i crescenti ritmi di produzione dei costruttori di aeromobili e le crescenti esigenze per Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) delle compagnie aeree.

La prima di queste industrial facilities, ExcelFAB, è un edificio di 840 m2 dotato di state-of-the-art 5-axis machining centers. È dedicato alla produzione di critical parts for landing systems (braking manifolds, uplocks and steering manifolds, etc.). Il processo di produzione automatizzato garantisce prestazioni e qualità industriali ottimali. Nel 2021, la Grand Est region ha assegnato un finanziamento di 1,125 milioni di euro allo stabilimento di Molsheim per sostenere lo sviluppo della sua produzione di sistemi e attrezzature, tra cui ExcelFAB.

Le altre due industrial facilities, una Sulfuric Acid Anodizing (SAA) line e una chrome plating line, vengono utilizzate per proteggere i componenti da corrosione e attrito. La SAA line processa wheels, hydraulic rings e altre nuove aluminum parts per wheel and brake assemblies, mentre la chrome plating line è dedicata alle landing gear maintenance activities e può gestire fino a 3.000 diversi tipi di parti in acciaio. Grazie all’utilizzo di tecnologie digitali, queste due linee consentono il monitoraggio dei dati di produzione in tempo reale, garantendo una qualità ottimale”, afferma Safran.

“In linea con l’impegno di Safran per la Corporate Social Responsibility, questi tre stabilimenti offrono ai dipendenti postazioni di lavoro che soddisfano i più elevati standard ergonomici, riducendo al contempo la manipolazione. Questi investimenti sono stati progettati anche per essere ecosostenibili. Grazie alla thermal insulation e al reversible thermodynamic heating system, l’ExcelFAB building riduce il consumo energetico del 40%. I nuovi machining centers consumano il 10% in meno di energia e le emissioni di CO2 della SAA line sono state ridotte di 98 tonnellate all’anno grazie all’installazione di una heat pump in sostituzione del riscaldamento a gas”, prosegue Safran.

“Grazie a queste nuove risorse industriali, Safran Landing Systems anticipa e garantisce le esigenze dei propri clienti in un contesto di crescente traffico aereo e attività di difesa. Più in generale, questi investimenti riflettono la costante determinazione a offrire le migliori soluzioni e il miglior supporto ai nostri clienti, rispettando al contempo i nostri impegni in termini di decarbonizzazione”, afferma François Bastin, Safran Landing Systems CEO.

“Specializzato nella produzione e nell’assemblaggio di equipment, wheels and carbon brakes, così come in landing system maintenance, il sito di Molsheim, con oltre 1.000 dipendenti, supporta più di 170 clienti e 50 programmi aeronautici”, conclude Safran.

