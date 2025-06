Embraer offrirà la Gogo Galileo Connectivity come soluzione aftermarket per i Phenom 300

Embraer offrirà la Gogo Galileo HDX connectivity solution ai Phenom 300 aftermarket customers tramite un Supplemental Type Certificate (STC) generato in collaborazione con Gogo.

“L’installazione della compact half-duplex antenna e di una Line Replaceable Unit consentirà agli Embraer business jet owners di usufruire di una connettività in volo con performance paragonabili alle migliori soluzioni a terra.

I passeggeri che utilizzano la Gogo in-flight connectivity possono aspettarsi prestazioni pari a quelle di casa o in ufficio, con streaming 4K, videoconferenze di alta qualità, giochi online e trasferimenti di file di grandi dimensioni. Sfruttando l’Eutelsat OneWeb Low-Earth-Orbit (LEO) satellite network, il Gogo Galileo HDX system offre una soluzione di connettività unica, affidabile e veloce”, afferma Embraer.

“Siamo lieti di collaborare con Gogo per offrire ai nostri clienti la più recente connettività internet ad alta velocità. Il nostro obiettivo è migliorare costantemente l’esperienza di volo con le migliori risorse del settore”, afferma Marsha Woelber, Vice President of Customer Support & Aftermarket Sales for Executive Jets, Embraer Services & Support.

“Ammiriamo Embraer per la sua prospettiva tecnologicamente avanzata e siamo lieti di supportarla con le nostre advanced connectivity Gogo Galileo solutions. Progettata appositamente per la business aviation, l’HDX antenna sta inaugurando una nuova area di connettività e siamo lieti che Embraer collabori con noi per fornire connettività ad alta velocità a una delle piattaforme aeronautiche di maggior successo al mondo”, afferma Michael Skou-Christensen, CCO di Gogo.

“Embraer fornirà la soluzione per il modello di aeromobile Phenom 300, a cui seguiranno altre configurazioni. La disponibilità della nuova soluzione di connettività varierà a seconda della regione. La certificazione FAA tramite Embraer è prevista per il terzo trimestre 2025; quella di ANAC per il quarto trimestre 2025, quella di EASA nel primo trimestre 2026.

Il modello Phenom 300E seguirà l’esempio e le date saranno annunciate in futuro.

L’Embraer Owned Service Center Network e l’Embraer Authorized Service Network saranno disponibili e preparati a supportare i clienti che desiderano installare l’STC. Le richieste dei clienti devono essere indirizzate agli Embraer Aftermarket Sales Representatives“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)