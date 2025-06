Airbus firma un contratto per dotare i German Air Force A400M di infrared protection systems

Airbus informa: “Airbus si è aggiudicata un contratto dalla German procurement agency Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) per dotare 23 A400M della Luftwaffe di DIRCM protection systems. DIRCM è l’acronimo di “Directed Infrared Counter Measures” e proteggerà i military transport aircraft da missili con infrared seekers. In base al contratto appena firmato, l’azienda fornirà anche training, service bulletins and tools”.

“Trasporto di truppe, equipaggiamenti e forniture umanitarie; rifornimento di carburante per altri velivoli ed elicotteri in volo; utilizzo come ospedale volante per il trattamento dei feriti: l’Airbus A400M è il simbolo e il cavallo di battaglia della German Air Force”, afferma Gerd Weber, Head of the A400M programme at Airbus Defence and Space. “Il nuovo DIRCM system fornirà agli equipaggi dell’A400M una protezione ancora maggiore durante le loro missioni in tutto il mondo e amplierà la già ampia gamma di applicazioni di questo eccezionale velivolo”.

“I team Airbus installeranno il DIRCM protection system di Elbit Systems su un totale di 23 velivoli durante la manutenzione programmata presso Airbus a Manching, nella Germania meridionale, e a Getafe e Siviglia, Spagna. Questi 23 velivoli vengono utilizzati per operazioni tattiche, comprese le missioni di evacuazione medica in aree di crisi. Al contrario, la logistical variant dell’A400M viene impiegata per operazioni standard come il trasporto a lungo raggio di truppe, veicoli blindati pesanti, elicotteri o specialised civil engineering equipment.

Airbus sta attualmente testando il DIRCM system a Siviglia, Spagna, su un German Air Force A400M. La certificazione è prevista per l’estate del 2025, con l’installazione sui 23 A400M entro il 2032″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)