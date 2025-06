Il Gulfstream G700 ottiene il Brazilian Type Certificate

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il Gulfstream G700 ha ottenuto la certificazione dall’Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) brasiliana, aprendo la strada all’inizio delle consegne nel Paese.

“La certificazione coincide con la quarta presenza consecutiva di Gulfstream al Catarina Aviation Show, che si tiene presso il Catarina International Executive Airport, in Brasile, dal 5 al 7 giugno, dove è esposto il next-generation Gulfstream G600“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Abbiamo riscontrato un forte interesse per il G700 in America Latina e siamo entusiasti che i clienti brasiliani possano sperimentare le ampie capacità offerte da questo velivolo”, ha dichiarato Mark Burns, Presidente di Gulfstream. “Sono stati consegnati oltre 50 velivoli G700 dall’entrata in servizio nell’aprile 2024 e la domanda continua a crescere in tutto il mondo, poiché i clienti sperimentano in prima persona come range, speed and cabin comfort superino le aspettative”.

“Il G700 offre la cabina più spaziosa della business aviation e può essere configurato con un massimo di cinque living areas. L’aereo offre anche opzioni innovative, tra cui l’unico ultragalley del settore o una grand suite con shower. Gli interni del G700 offrono un comfort eccezionale grazie al design pluripremiato dei sedili e alla Gulfstream Cabin Experience, con 100% fresh air, abbondante luce naturale e la più bassa cabin altitude del settore: 2.840 ft/866 m quando si vola a 41.000 ft/12.497 m.

Con una maximum operating speed di Mach 0,935 e una high-speed cruise di Mach 0,90, l’ultralong-range G700 ha finora stabilito più di 80 city-pair speed records e può collegare San Paolo a Seattle a Mach 0,90″, conclude Gulfstream Aerospace.

