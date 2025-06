L’Airbus-built MetOp-SG weather and climate satellite si prepara al lancio

Il primo degli Airbus-built MetOp-SG weather and climate monitoring satellites, ha lasciato le Toulouse cleanrooms pochi giorni fa ed è ora in rotta verso Kourou, nella Guyana francese, a bordo della nave da trasporto “Canopée”.

“Il MetOp Second Generation-A1 satellite, costruito per EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), dovrebbe essere lanciato nell’agosto 2025 a bordo di un razzo Ariane 6.

Il programma MetOp-SG è composto da sei satelliti: tre coppie successive composte da un satellite di tipo A e uno di tipo B, che trasportano una serie di strumenti diversi ma complementari. I satelliti MetOp-SG A sono dotati di strumenti per atmospheric sounding and imaging, mentre i MetOp-SG B includono strumenti per microwave imaging and radar observations. Garantiranno la continuità dei dati critici della serie MetOp fino alla metà degli anni 2040″, afferma Airbus.

“I satelliti MetOp di seconda generazione rafforzeranno ulteriormente la posizione di leadership dell’Europa nell’analisi meteorologica dallo spazio e contribuiranno a fornire previsioni meteorologiche ancora più accurate a beneficio di tutti sulla Terra. Dopo aver progettato e prodotto tutti e tre i satelliti MetOp di prima generazione, non vediamo l’ora di lanciare con successo il primo di questa fondamentale serie che sorveglierà il nostro pianeta”, ha dichiarato Marc Steckling, Head of Earth Observation, Science and Space Exploration at Airbus Defence and Space.

“Il MetOp-SG A1 payload include l’Infrared Atmospheric Sounding Interferometer – Next Generation (IASI-NG), che fornirà dati vitali per le previsioni meteorologiche, il monitoraggio dell’inquinamento e la ricerca sul clima ed è stato sviluppato in collaborazione tra Airbus e la French space agency CNES. Il satellite è inoltre dotato di METimage (un sensore per immagini nel visibile e nell’infrarosso) sviluppato in collaborazione con la German Space Agency (DLR), del Microwave Sounder (costruito da Airbus a Portsmouth, Regno Unito), del Radio Occultation Sounder e del Multi-Viewing, Multi-Channel, Multi-Polarisation Imager, uno strumento completamente nuovo progettato per migliorare il monitoraggio degli aerosol e delle proprietà delle nubi.

Il satellite trasporta anche la Airbus-built Copernicus Sentinel-5 mission, che fornirà misurazioni dettagliate della composizione atmosferica e dei gas traccia.

I satelliti MetOp di seconda generazione sono stati sviluppati grazie a partnership tra EUMETSAT e l’European Space Agency (ESA), l’European Union Copernicus programme, la French space agency (CNES), la German Space Agency (DLR) e un consorzio industriale guidato da Airbus Defence and Space.

Gli A series satellites sono in costruzione presso Airbus a Tolosa, in Francia, mentre quelli della B series sono in costruzione presso Airbus a Friedrichshafen, nella Germania meridionale. La vita operativa nominale di ciascun satellite MetOp-SG è di 7,5 anni, garantendo la piena copertura operativa per un periodo di 21 anni”, prosegue Airbus.

“Ariane 6 è un programma sviluppato nell’ambito della European Space Agency (ESA). In qualità di prime contractor and design authority for the launcher, ArianeGroup è responsabile dello sviluppo e della produzione insieme ai suoi partner industriali. Arianespace, il launch service provider, supervisionerà le operazioni di lancio dal Guiana Space Centre, inclusa l’integrazione e il dispiegamento in orbita del satellite MetOp-SG A1“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)