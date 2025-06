Air France-KLM Group: Flying Blue celebra 20 anni di innovazione

A giugno 2025, Flying Blue festeggerà il suo 20° anniversario, segnando due decenni di fedeltà, solidi rapporti con i membri, innovazione ed eccellenza che vanno oltre l’esperienza di viaggio.

“Nato nel 2005 dalla fusione dei programmi Fréquence Plus di Air France e Flying Dutchman di KLM, Flying Blue si è evoluto fino a diventare uno dei programmi fedeltà più popolari del settore.

Inizialmente creato per i clienti di Air France, KLM e Aircalin, Flying Blue si è ampliato accogliendo TAROM nel 2010 e Transavia nel 2013. Oggi, Flying Blue vanta quasi 30 milioni di membri in tutto il mondo e collabora con quasi 40 compagnie aeree. Oltre 100 partner commerciali sono collegati al programma, consentendo ai membri di accumulare e spendere Miglia sia in viaggio che nella vita di tutti i giorni.

Recentemente nominato “world’s best airline rewards program” dal loyalty program specialist Point.me e “Best Elite Program in Europe and Africa” ai prestigiosi Freddie Awards, Flying Blue continua a distinguersi grazie ai suoi numerosi vantaggi, al servizio clienti di alta qualità e all’esperienza utente intuitiva”, afferma Air France-KLM Group.

“Fin dalla sua creazione, Flying Blue ha introdotto una serie di prodotti e servizi chiave: la Air France and American Express card lanciata nel 1998, sostituita dalla co-branded Flying Blue x American Express card nel 2010, un’offerta di autonoleggio con Hertz, innovazioni come Cash & Miles e Flying Blue Shop for Miles nel 2018 e la partnership con All, il programma fedeltà di Accor group, lanciata nel 2019.

Nel 2022 è stata lanciata l’offerta Flying Blue Family, che consente ai membri della famiglia di condividere le proprie Miglia. Tra il 2023 e il 2025, nuove partnership con Amazon, Uber, Hertz e la compagnia ferroviaria nazionale francese SNCF (per l’acquisto di voucher per i treni in Francia) hanno ulteriormente ampliato l’ecosistema. L’obiettivo, ogni volta, è moltiplicare le opportunità di accumulare Miglia e aiutare i membri ad accedere a premi e vantaggi più rapidamente. Originariamente pensato per i viaggiatori abituali, Flying Blue si è poi evoluto in un programma fedeltà a tutti gli effetti, non limitando più l’accumulo e la spesa delle Miglia al settore dei viaggi.

Con la nuova Flying Blue+ mobile app, attualmente disponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il programma continua questa trasformazione. I membri possono ora accumulare Miglia sugli acquisti da Macy’s, Burberry e Apple. Si prevede che l’app verrà presto lanciata in altri paesi.

Flying Blue consente inoltre ai suoi membri di contribuire all’acquisto di sustainable aviation fuel o di donare le proprie Miglia a ONG come la Red Cross, l’UNICEF e The Ocean Cleanup.

Solo nel 2024, i membri Flying Blue hanno donato 450 milioni di Miglia, contribuendo a sostenere le attività e le missioni di queste organizzazioni.

Negli ultimi 20 anni Flying Blue si è adattato con successo ai cambiamenti tecnologici, economici e sociali del settore dei viaggi, rimanendo fedele alla sua missione: creare esperienze memorabili per i suoi membri”, prosegue Air France-KLM Group.

“Per celebrare questo anniversario, Flying Blue lancia l’innovativa campagna globale “Turning Miles into Memories, for 20 years”, che illustra l’evoluzione del programma e i ricordi di viaggio creati nel corso degli anni. La campagna sottolinea il ruolo di Flying Blue nelle esperienze di viaggio dei suoi membri: accompagnandoli in ogni fase della vita e creando momenti indimenticabili, adattandosi alle loro esigenze e ai cambiamenti della società.

A partire dal 6 giugno 2025, la campagna sarà visibile negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly, Amsterdam Schiphol e New York JFK, nonché sui canali social di Air France-KLM e Flying Blue, tra cui Facebook, Instagram e la piattaforma musicale Spotify.

Infine, una promozione speciale, “Miles of Memories”, offrirà ad alcuni fortunati membri selezionati provenienti da oltre 30 paesi la possibilità di visitare nuovamente destinazioni iconiche del network di Air France-KLM e creare nuovi ricordi”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)