News Brevi – 09.06.2025

CAMBIO COMANDO AL 16° STORMO “PROTEZIONE DELLE FORZE” – Giovedì 29 maggio, presso il 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA), ha avuto luogo la cerimonia di cambio di comando del Reparto tra il Colonnello Andrea Giuliani ed il Colonnello Mario Cito, Comandante subentrante. Il ‘passaggio di consegne’ è stato presieduto dal Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante delle Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS) di Milano, da cui lo Stormo dipende. All’evento ha preso parte il Vice-Prefetto di Taranto, dott.ssa Maria Luisa Ruocco, il Vice-Sindaco di Martina Franca, dott.ssa Nunzia Convertini e le più alte Autorità civili, religiose e militari del territorio. La cerimonia è stata ricca di momenti significativi, culminati nel passaggio della Bandiera di Guerra del 16° Stormo, decorata con una medaglia d’oro ed una d’argento al Valor Aeronautico, dalle mani del Colonnello Giuliani a quelle del Colonnello Cito, quale atto simbolico dell’avvicendamento al comando del Reparto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ICAO AFI AVIATION WEEK RAFFORZA LO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREI AFRICANO – Un rinnovato impegno per promuovere la sicurezza aerea, la protezione, la facilitazione, la sostenibilità e la connettività nell’African and Indian Ocean (AFI) region è il risultato della decima edizione della ICAO AFI Aviation Week. Tenutosi dal 26 al 30 maggio 2025 alle Cascate Vittoria, Zimbabwe, l’evento ha riunito personalità di alto livello, tra cui il Vice President of the Republic of Zimbabwe, the Honourable Cde Kembo Dugish Campbell Muleya Mohadi Mohadi; il Minister of Transport and Infrastructural Development of Zimbabwe, Mr. Felix Tapiwa Mhona (MP); il President of the ICAO Council, Mr. Salvatore Sciacchitano, l’ICAO Secretary General, Mr. Juan Carlos Salazar, insieme a Ministri e altri alti rappresentanti degli Stati africani. Erano presenti anche l’African Civil Aviation Commission (AFCAC) President, Mr. Florent Serge Dzota e l’AFCAC Secretary General, Ms. Adefunke Adeyemi, oltre a rappresentanti di altre organizzazioni regionali e stakeholder globali del settore aeronautico. Nel suo discorso di apertura, il Vice President Mohadi ha ribadito l’impegno dello Zimbabwe nei confronti degli obiettivi strategici dell’ICAO e dello sviluppo dell’aviazione regionale e ha incoraggiato i governi presenti a dare priorità all’allineamento sulla facilitazione del trasporto aereo come mezzo per migliorare l’efficienza e lo sviluppo. Nel suo discorso di apertura, il Council President Sciacchitano ha sottolineato l’importanza strategica dell’AFI Aviation Week, il più grande incontro aeronautico del continente africano. Si è congratulato e ha ringraziato lo Zimbabwe per la sua leadership e ospitalità per l’evento e ha ribadito l’impegno dell’ICAO a sostenere l’Africa attraverso un partnership approach che garantisca che nessun Paese venga lasciato indietro. Il Secretary General Salazar ha sottolineato l’importanza dell’evento come piattaforma per plasmare il futuro dell’aviazione africana, in linea con il nuovo Strategic Plan (2026–2050) e il Business Plan (2026–2028) dell’ICAO, e si è unito al Sig. Sciacchitano nell’esprimere il suo apprezzamento allo Zimbabwe per aver ospitato l’evento. Ricordando che la maggior parte della futura crescita del traffico aereo si verificherà nei mercati emergenti come l’Africa, il Sig. Salazar ha evidenziato le opportunità e l’imperativo di garantire una crescita dell’aviazione inclusiva e sostenibile. A tal proposito, il Sig. Salazar ha ribadito l’impegno dell’ICAO a sostenere gli Stati africani attraverso iniziative come gli AFI security and facilitation plans (AFI and AFI-SECFAL Plans), gli AFI cooperative inspector and security and facilitation schemes, il Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA) public health programme. Il Secretary General ha esortato i delegati a continuare a sviluppare strategie guidate dall’Africa e a costruire un settore aeronautico resiliente e pronto per il futuro, in linea con gli obiettivi dell’ICAO, e ha elogiato gli Stati e le organizzazioni per il loro contributo essenziale. A sostegno degli obiettivi dell’evento, il Council President e il Secretary General ha tenuto diversi bilateral meetings. A conclusione della AFI Week, l’ICAO Secretary General Mr. Salazar ha invitato le parti interessate a “trasformare l’energia e il consenso accumulati qui in politiche e iniziative efficaci”, sottolineando che “l’ICAO rimarrà pienamente impegnata a sostenere l’aviazione civile in Africa”.

SRILANKAN AIRLINES AMPLIA LA FLOTTA CON UN NUOVO AIRBUS A330-200 – Srilankan Airlines ha annunciato l’ingresso nella propria flotta di un nuovo Airbus A330-200, il primo aeromobile wide-body ad essere integrato dopo sette anni. Questo evento rappresenta una tappa strategica per la compagnia, che risponde così all’aumento della domanda globale e si prepara a potenziare le proprie capacità di lungo raggio. Con questa acquisizione, la flotta operativa di Srilankan Airlines raggiunge ora 23 aeromobili: 13 narrow-body e 10 wide-body. L’ampliamento rientra in un piano a lungo termine volto a rafforzare la capacità operativa della compagnia e a migliorare la connettività sulle rotte intercontinentali e regionali. Sarath Ganegoda, Presidente di Srilankan Airlines, ha dichiarato: “Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per Srilankan Airlines, sia dal punto di vista operativo che strategico. L’ingresso di questo aeromobile ci consente di rispondere meglio alla crescente domanda, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi nazionali legati al turismo”. Yasantha Dissanayake, CEO ad interim e CFO del Gruppo Srilankan Airlines, ha aggiunto: “È il primo wide-body a entrare in flotta dopo sette anni. Questo ci permetterà di espandere il nostro raggio d’azione su mercati esistenti e nuovi, migliorando i tempi di volo, la connettività e l’efficienza del cargo, con benefici diretti per l’export dello Sri Lanka”. L’Airbus A330-200 è equipaggiato con 18 posti in Business Class e 242 in Economy, con sistema di intrattenimento a bordo, porte USB in ogni sedile e motori Rolls-Royce Trent 700. Il velivolo è pensato per operare sia su rotte lungo raggio sia su collegamenti regionali selezionati, garantendo comfort e versatilità operativa.

AERONAUTICA MILITARE: 4° MEETING PER FUNZIONARI DELEGATI E CAPI SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA FORZA ARMATA – Giovedì 29 maggio, presso l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica, si è svolto il 4° Seminario per Funzionari Delegati e Capi Servizio Amministrativo della Forza Armata”, un importante occasione di confronto e approfondimento per gli Ufficiali chiamati a ricoprire tali delicati incarichi presso le articolazioni periferiche. I lavori sono stati aperti dal Direttore di Amministrazione, Colonnello Vincenzo Simonetti, il quale ha sottolineato l’importanza delle tematiche oggetto dell’incontro relative a programmazione finanziaria, spesa e controlli ed ha evidenziato l’alto profilo dei relatori della giornata dedicata alla formazione all’aggiornamento professionale. Sono intervenuti in veste di relatori: la Dott.ssa Marina Iaderosa, Direttore Centrale di ISPEDIFE, il Brig. Gen. rich. Nicolangelo Grieco, il Brig. Gen. Aus. Carlo Carluccio, il Contrammiraglio Renato Sarti, Capo del I Reparto di BILANDIFE, Il Dott. Roberto Gargiulo Capo del II Ufficio dell’Ispettorato Generale Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del MEF e la Dott.ssa Simona De Simone, il Gen. B.A. Mauro Gnutti, Capo del 6° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica e la Dott.ssa Tiziana Cillepi, referente per il Dicastero Difesa della CONSIP. Nel corso dell’incontro sono stati presentati contributi e best practice, a cura di alcuni Funzionari Delegati, al fine di condividere problematiche riscontrate e soluzioni con i partecipanti al meeting, cui è seguito uno spazio dedicato al question time con i Capi Reparto della Direzione di Amministrazione. L’incontro si è concluso con l’intervento del Gen. S.A. Maurizio Cantiello, Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare, che ha sottolineato la centralità delle tematiche affrontate, con un focus sulle principali novità tecnico – finanziarie e sugli istituti di maggiore interesse introdotti dal Codice dei Contratti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA RIPRENDE I VOLI VERSO PONTA DELGADA E TIRANA – Iberia informa: “Iberia riprende oggi i voli verso due delle sue destinazioni estive più esclusive: Ponta Delgada, nelle Isole Azzorre, e Tirana, la capitale dell’Albania. Con questo, la compagnia aerea rafforza il suo impegno nell’offrire una rete di destinazioni diversificata e attraente per i viaggiatori durante la stagione estiva. Queste due destinazioni si aggiungono alle consuete rotte estive di Iberia, come Dubrovnik, Mykonos e Catania, tra le altre. A partire da oggi, Iberia opererà tre voli settimanali tra Madrid e Ponta Delgada, il lunedì, il mercoledì e il sabato, offrendo un totale di oltre 19.000 posti tra giugno e settembre. Questa è la terza estate consecutiva in cui Iberia offre voli diretti da Madrid verso la destinazione. Dopo il successo della rotta inaugurale dello scorso anno, la compagnia aerea spagnola riprende oggi anche i suoi voli diretti per Tirana, con un massimo di tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato, con un totale di oltre 18.000 posti disponibili durante la stagione estiva. Questi itinerari fanno parte dell’impegno costante di Iberia nel collegare la Spagna a nuove destinazioni europee, promuovendo sia le opportunità turistiche che quelle commerciali”.

AIRBUS CELEBRA IL WORLD MAINTENANCE DAY – Airbus celebra il World Maintenance Day. “Ogni giorno, specialisti qualificati in tutto il mondo contribuiscono alla sicurezza aerea, attraverso ispezioni, revisioni o riparazioni. Tra questi ci sono i ‘Working Party’ di Airbus: team mobili di esperti altamente specializzati. La storia di come un Working Party ha contribuito a rimettere in servizio in sicurezza un A320neo danneggiato dimostra quanto Airbus e i suoi clienti collaborino strettamente in caso di problemi. Quando si tratta di manutenzione di aeromobili, la riparazione di danni strutturali o la sostituzione di un componente richiede coordinamento e spesso un approccio originale. La sicurezza viene sempre prima di tutto e in queste situazioni Airbus può costituire un ‘Working Party’. Questo è composto da numerosi specialisti. Ci sono ingegneri che conoscono le procedure di progettazione e riparazione dell’aeromobile; tecnici qualificati che eseguono il lavoro; ispettori che garantiscono che tutto rispetti i rigorosi standard di sicurezza; rappresentanti della compagnia aerea o del proprietario dell’aeromobile. Airbus dispone di otto Working Party bases in tutto il mondo, gestite da circa 230 esperti per garantire un supporto rapido ed efficiente agli aeromobili. Non esistono due Working Party uguali. Il progetto, il problema da risolvere e la sede cambiano continuamente, proprio come la composizione del team. Questo rende la sfida gratificante”. “Un gruppo di lavoro di questo tipo ha riparato con successo un A320neo, con registrazione OE-LZQ, in collaborazione con la compagnia aerea proprietaria Austrian Airlines. Nell’aprile 2024, pochi mesi dopo l’entrata in servizio, la sua sezione posteriore è stata gravemente danneggiata in una collisione con un airbridge a Vienna airport. Inoltre, l’alettone destro è stato danneggiato dopo essere entrato in contatto con un palo della luce. L’aereo era privo di passeggeri in quel momento e nessuno è rimasto ferito. Austrian non aveva fatto mistero della sua intenzione di impiegare il nuovo velivolo su rotte trafficate come la Vienna-Londra. Si sono accese speculazioni sulla possibilità di recuperarlo e sull’impatto che la sua assenza dalla flotta avrebbe avuto sul programma di volo della compagnia aerea. Su invito di Austrian Airlines, il team dell’Airbus Working Party si è stabilito a Vienna nel novembre 2024. Il loro primo compito è stato quello di ispezionare l’OE-LZQ insieme ad Austrian Technik, per stabilire se fosse riparabile. Dopo un’attenta valutazione, la risposta è stata affermativa. Ciononostante, lo stabilizzatore orizzontale, l’alettone destro e il rear pressure bulkhead dell’aereo avrebbero dovuto essere sostituiti. In definitiva, si è trattato più di una ricostruzione che di una riparazione. Il compito era così complesso che avrebbe richiesto l’invio a Vienna di un team di 30 specialisti Airbus, provenienti da otto diverse funzioni, per tutto il tempo necessario alla riparazione. Tre mesi dopo, la riparazione era completata, la nuova sezione posteriore era stata verniciata con la livrea rossa e bianca di Austrian Airlines e l’aereo era stato sottoposto a test di volo. L’OE-LZQ è tornato in servizio a marzo 2025, in tempo per il programma estivo di Austrian. L’aereo è stato persino consegnato al proprietario con qualche giorno di anticipo. La storia di OE-LZQ sottolinea l’importanza della manutenzione degli aeromobili e la disciplina, il rigore e la competenza dei suoi operatori. In tutto il mondo, 24 ore su 24, mantengono i più elevati standard di sicurezza aerea”, conclude Airbus.

ROLLS-ROYCE: PIU’ EFFICIENZA CON IL TRENT XWB-94 ENHANCED PERFORMANCE (EP) – Rolls-Royce informa: “Vi presentiamo il Trent XWB-84 Enhanced Performance (EP): una nuova era di efficienza, sostenibilità e redditività per i nostri clienti. Il Trent XWB-84 è il ‘world’s most efficient large aero engine’, progettato appositamente per l’Airbus A350. Insieme, rappresentano il punto di riferimento del settore in termini di efficienza nei consumi, offrendo affidabilità, durata e versatilità senza pari. Il Trent XWB-84 offre già consumi ed emissioni di CO2 inferiori del 25% ed equipaggia le rotte commerciali più lunghe del mondo con un’efficienza rivoluzionaria. Ma in Rolls-Royce crediamo nel rendere il meglio ancora migliore. La nostra ultima serie di miglioramenti all’avanguardia rafforza l’affidabilità leader del settore del Trent XWB, offrendo al contempo un’efficienza nei consumi ancora maggiore e un impatto ambientale ridotto. Il Trent XWB-84 EP consente una riduzione di almeno l’1% del consumo di carburante, contribuendo a un risparmio medio annuo di carburante per la flotta di 5 milioni di dollari. Ciò si traduce in minori emissioni di CO2, minori costi operativi e un funzionamento più silenzioso, fino a due decibel, il tutto senza compromettere la durata. Progettato per il futuro, il Trent XWB-84 EP è già certificato per funzionare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends fino al 50%, con la possibilità di operare con 100% SAF in futuro”. “Per garantire che questi miglioramenti non influiscano sulla posizione di leader mondiale del Trent XWB-84 in termini di durata del motore, i nostri ingegneri hanno lavorato duramente, sottoponendo il motore a uno dei nostri programmi di sviluppo, certificazione e maturità più estesi di sempre. Il Trent XWB-84 EP è stato sottoposto a migliaia di ore e cicli di rigorosi test a terra e in volo prima di ottenere la certificazione nel dicembre 2024. Questi test sono stati effettuati su otto development engines e tre flight test engines, tutti con performance superiori ai requisiti”, conclude Rolls-Royce.

RAYTHEON: CONTRATTO PER LA PRODUZIONE E IL SUPPORTO DEGLI SPY-6 FAMILY RADAR – Raytheon, una società di RTX, si è aggiudicata un contratto da 646 milioni di dollari per continuare la produzione dei radar AN/SPY-6(V) per la U.S. Navy. Si tratta della quarta opzione esercitata nell’ambito del March 2022 hardware, production and sustainment contract, il cui valore può arrivare fino a 3 miliardi di dollari in cinque anni. In base a questo contratto, la Marina degli Stati Uniti riceverà quattro radar aggiuntivi, portando il numero totale di radar in contratto a 42.