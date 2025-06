easyJet aggiorna le rotte per l’inverno 2025-2026: oltre 7 milioni di posti da e per l’Italia

easyJet amplia la propria offerta per la stagione invernale 2025/2026, confermando così il forte impegno sul mercato italiano con oltre 7 milioni di posti disponibili da e per l’Italia, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

“Dagli aeroporti italiani, i passeggeri potranno scegliere tra un’ampia gamma di destinazioni ideali per fughe al sole, vacanze invernali, city break culturali o avventure nella natura, con collegamenti strategici in tutto il network europeo e mediterraneo. Tra le rotte più ambite, l’Egitto, con oltre 200.000 posti offerti verso Sharm el-Sheikh, e la Francia, con Parigi che si conferma il primo collegamento con oltre 1,2 milioni di posti offerti complessivamente dall’Italia.

Da Milano Malpensa easyJet offrirà più di 3 milioni di posti per la stagione invernale, confermando le rotte già introdotte nell’estate 2025 verso Tbilisi, Parigi Orly, Amburgo e Düsseldorf, e operando per la prima volta la rotta per Bilbao durante l’inverno.

In forte crescita la rotta Malpensa – Sharm el-Sheikh, che raggiunge oltre 120.000 posti (+40%), affermandosi come il collegamento più importante dell’intero network easyJet verso l’Egitto.

Crescono anche le frequenze su destinazioni molto amate come Londra (Gatwick), Marrakech, Malaga, e Siviglia, rotta inaugurata proprio lo scorso aprile. Chi vuole assistere all’aurora boreale potrà invece visitare Reykjavik, con collegamento operato tutti i giorni anche in inverno.

Oltre Gatwick, le rotte principali per capacità saranno Parigi, Catania e Barcellona. Per Parigi, in particolare, Malpensa e Linate offriranno complessivamente oltre 600.000 posti con collegamenti da e per Orly e Charles de Gaulle“, afferma easyJet.

“Anche Napoli registra un’espansione significativa, con un incremento della capacità del 19% rispetto all’inverno precedente. I collegamenti con l’Egitto superano i 100.000 posti, con un’attenzione particolare per la rotta verso Sharm el-Sheikh, che aumenta del 50%, raggiungendo oltre 80.000 posti.

Rafforzata anche la presenza sulla Francia, con oltre 200.000 posti verso Parigi. Continuano ad essere operate durante l’inverno le rotte per Strasburgo e Manchester, mentre Amsterdam segnerà un aumento del 40%. Crescono anche i voli da e per la Sicilia, con +18% su Palermo e +11% su Catania.

A seguito dell’inaugurazione della nuova base a Roma Fiumicino, con tre aeromobili dedicati, easyJet aumenta la capacità del 38% rispetto allo scorso inverno. La Francia è ancora una volta la destinazione principale, con oltre 400.000 posti, di cui 157.000 sulla rotta Roma – Orly (+10%)”, prosegue easyJet.

“Milano Linate, con 5 aeromobili basati, registra la crescita più marcata: +135% rispetto all’anno scorso. Anche qui, il traffico maggiore è diretto verso la Francia, con oltre 250.000 posti disponibili.

Tra le altre novità del network italiano, easyJet ha inoltre annunciato l’estensione della rotta Basilea – Cagliari, che per la prima volta sarà operata durante tutta la stagione invernale”, conclude easyJet.

“Siamo felici di annunciare l’estensione della rotta Basilea – Cagliari anche alla stagione invernale, segno tangibile dell’importanza che la Sardegna riveste nel network easyJet. L’isola è sempre più apprezzata dai viaggiatori europei, che la scelgono sia per la sua unicità naturale sia per la ricchezza culturale. Con questa novità, vogliamo offrire ai sardi ancora più opportunità di viaggio e una migliore connettività internazionale, facilitando gli spostamenti verso l’Europa continentale e valorizzando, al tempo stesso, la Sardegna come meta di riferimento per il turismo in tutte le stagioni”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari: “Poter contare anche in inverno sul collegamento di easyJet con l’Aeroporto di Basilea, scalo di riferimento per tre Paesi europei, consentirà ai passeggeri in partenza da Svizzera, Francia e Germania di raggiungere Cagliari tutto l’anno con volo diretto. La novità che annunciamo oggi avrà un impatto importante sui flussi turistici, superando il concetto di stagionalità, rafforzando il network di destinazioni raggiungibili da Cagliari nell’arco dei dodici mesi e rendendo più agevoli gli spostamenti di chi viaggia per lavoro e turismo da e verso la Sardegna”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)