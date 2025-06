Boeing: al Paris Air Show 2025 focus su clienti, innovazione e partnership

Al Paris Air Show 2025, in programma dal 16 al 22 giugno 2025, Boeing si concentrerà sull’innovazione, le partnership e le iniziative di collaborazione con clienti e aziende partner.

“Continuiamo a introdurre cambiamenti fondamentali in tutta Boeing per rafforzare la sicurezza, la qualità e la nostra cultura, e stiamo osservando un costante miglioramento nelle nostre prestazioni”, ha dichiarato il Presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg. “Non vediamo l’ora di incontrare clienti e partner a Le Bourget per mostrare il lavoro che stiamo facendo per riconquistare la loro fiducia e far migliorare la nostra azienda”.

“Boeing esporrà i prodotti espressione del proprio know-how nei settori commerciali e della difesa, tecnologie autonome e servizi. Le mostre statiche includeranno jet commerciali e aeromobili ad ala fissa e rotante per la difesa.

I visitatori del Padiglione Boeing (C-2) potranno vivere esperienze immersive e completamente interattive di prodotti e tecnologie che abbracciano l’intero portafoglio dell’azienda, inclusa una full-size 777X interior section con la sua cabina più ampia e spaziosa, oltre al 777-8 Freighter Theater. Verrà poi presentata un’ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui capacità integrate e critiche per la difesa, risorse globali per componenti, servizi di supporto, manutenzione e formazione, servizi di modifica per aerei commerciali e design innovativi per interni cabina. L’esposizione ospiterà anche il Boeing Cascade Climate Impact Model, uno strumento di modellazione e visualizzazione dei dati che valuta opzioni per ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione”, afferma Boeing.

“Il padiglione adiacente di Wisk Aero mostrerà inoltre il suo aerotaxi completamente elettrico, autonomo, di sesta generazione. I visitatori potranno esplorare il design innovativo e la tecnologia dietro questa soluzione di Mobilità Aerea Avanzata, a conferma della leadership di Wisk nel settore.

Qatar Airways esporrà il suo 777-300ER in livrea speciale dedicata alla squadra del Paris Saint-Germain. L’area del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ospiterà una gamma di prodotti Boeing tra cui C-17, CH-47, F-15, F/A-18, KC-46 e P-8.

I dirigenti Boeing parteciperanno a numerose conferenze prima e durante il salone sui temi della difesa, sostenibilità, manutenzione e tecnologie future”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)