Embraer prepara una forte presenza al Paris Air Show, forte dell’andamento delle vendite e dei risultati positivi

Embraer mantiene ancora una volta la sua forte presenza al Paris Air Show, presentando il suo portfolio all’avanguardia per il commercial aviation, defense, services & support and Urban Air Mobility market, trainato da un forte andamento delle vendite in tutti i settori.

“L’evento biennale, che si terrà dal 16 al 22 giugno presso l’aeroporto di Parigi-Le Bourget, vedrà tra i suoi punti di forza l’E195-E2, il KC-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano. L’E195-E2 e il KC-390 saranno presenti anche alle dimostrazioni di volo.

Al salone aeronautico, Eve, la sussidiaria di Embraer, presenterà aggiornamenti sul progetto del velivolo eVTOL e sullo sviluppo del suo portafoglio completo di servizi e soluzioni operative indipendenti per l’ecosistema della mobilità aerea urbana”, afferma Embraer.

“Siamo molto lieti di essere nuovamente presenti al Paris Air Show, poiché Le Bourget è la sede di Embraer da oltre 40 anni. La nostra solida presenza in Europa dimostra il nostro impegno a sviluppare una solida collaborazione all’interno del continente, e il Paris Air Show è un palcoscenico ideale per consolidarla”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Siamo pronti a contribuire ancora di più con i nostri partner europei nel campo dell’aviazione civile e della difesa, nonché dell’industria, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione”.

“Le attività di Embraer in Europa si estendono alla produzione di componenti aeronautici di primaria importanza, al supporto di oltre 700 velivoli attualmente operativi, alle partnership con una supply chain estremamente diversificata e a numerose collaborazioni nello sviluppo tecnologico che coinvolgono sia il settore privato che quello pubblico, creando posti di lavoro ad alto valore aggiunto e ricchezza in tutto il continente”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)