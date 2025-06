Emirates lancia un complimentary coach service per Economy Class passengers

Emirates informa: “Per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei suoi passeggeri filippini, Emirates introdurrà un nuovo coach service esclusivamente per i clienti di Economy Class che volano da e per Clark International Airport (CRK) a partire da oggi. Il servizio gratuito collegherà Trinoma in Quezon City con il Clark International Airport in Pampanga,

Il servizio sarà disponibile per i passeggeri Emirates in possesso di un biglietto aereo valido che viaggiano tra Clark e Trinoma, con punti di partenza e arrivo presso il New Genesis P2P Trinoma (codice: TRP) e presso il Clark International Airport (CRK) in Pampanga.

Il servizio sarà offerto esclusivamente ai passeggeri in Economy Class che hanno prenotato un volo Emirates. Per poter usufruire del servizio, i passeggeri devono essere in possesso di un biglietto emesso da Emirates con numero che inizia con 176. I viaggiatori devono inoltre essere in possesso di una prenotazione confermata per l’autobus con almeno 48 ore di anticipo, poiché chi non è in possesso di una prenotazione o di un biglietto Emirates valido non potrà salire a bordo.

Quando si acquistano biglietti aerei su emirates.com, i clienti devono specificare Trinoma (TRP) come città di partenza o di arrivo per garantire che la prenotazione per l’autobus sia inclusa nel biglietto aereo. Per i biglietti aerei acquistati tramite un ufficio Emirates o un’agenzia di viaggi, i clienti devono richiedere all’agenzia di includere il Trinoma (TRP) bus sul biglietto prima dell’emissione. Si applicano altri termini e condizioni”.

“Questa iniziativa fa parte dell’impegno costante di Emirates nel migliorare l’accessibilità e l’esperienza di viaggio per i suoi clienti filippini, in particolare quelli residenti nell’area metropolitana di Manila e nelle aree limitrofe. Con questa offerta, Emirates mira a rendere i voli dall’aeroporto più comodi e senza stress.

Per saperne di più su Emirates o per prenotare un volo, visitate il sito www.emirates.com o il nuovo Emirates World Store situato presso lo Shangri-La The Fort, Manila, a Bonifacio Global City, Taguig City.

Emirates ha lanciato i voli per Manila nel 1990 e ha progressivamente ampliato le sue operazioni fino a includere un servizio circolare per Cebu e Clark. La compagnia aerea serve attualmente le Filippine con 28 voli settimanali, offrendo circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e collegando i viaggiatori a oltre 140 destinazioni attraverso la sua rete globale.

All’inizio di quest’anno, Emirates ha firmato un nuovo accordo con il Department of Tourism Philippines per contribuire allo sviluppo del traffico di visitatori in entrata dalla sua ampia rete globale. La compagnia aerea ha inoltre firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con Philippine Airlines (PAL), per esplorare la potenziale espansione della loro partnership sia per le operazioni passeggeri che per quelle cargo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)