SAS è la compagnia aerea più puntuale al mondo per il secondo mese consecutivo

SAS informa: “SAS è stata nuovamente nominata la compagnia aerea più puntuale al mondo a maggio 2025, classificandosi al primo posto sia nella categoria Global Airlines che in quella European Major Airlines nel rapporto mensile di Cirium. Il risultato è il frutto di un impegno costante da parte della compagnia nel migliorare la stabilità operativa e nell’offrire viaggi più prevedibili ai viaggiatori.

Nell’ultimo anno, SAS ha lavorato in tutti i reparti per aumentare l’affidabilità e ridurre i ritardi. Le misure adottate hanno incluso un più stretto coordinamento tra i team, una pianificazione giornaliera più strutturata e un migliore utilizzo dei dati per guidare le operazioni. I miglioramenti sono visibili sia nelle statistiche complessive che nelle prestazioni quotidiane”.

“Questo risultato è un tributo ai nostri incredibili team in SAS – dalla pianificazione end-to-end, dalla rete e dagli equipaggi ai tecnici e al controllo operativo – che dimostrano una vera dedizione ogni singolo giorno. Dimostra cosa è possibile quando tutti remano nella stessa direzione. Migliorare la puntualità richiede impegno quotidiano, lavoro di squadra e migliaia di decisioni intelligenti in tutte le operazioni. È stata una chiara priorità per noi, sapendo quanto sia importante per i nostri clienti e per i nostri team, e stiamo vedendo la differenza che fa. Essere al primo posto in classifica è un grande momento per tutto il team SAS e un segno che le misure adottate stanno producendo risultati concreti”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Per il secondo mese consecutivo, SAS si classifica come la compagnia aerea più puntuale a livello mondiale. A maggio, l’89,72% dei voli della compagnia è arrivato in orario, davanti a Saudia e Aeromexico. Questo segna il terzo mese consecutivo in cui le prime tre posizioni a livello mondiale sono state conquistate da compagnie aeree dell’alleanza SkyTeam. SAS ha mantenuto il primo posto anche ad aprile e il secondo a marzo, mantenendosi costantemente tra i primi tre per tutto l’inverno.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il trend segna un netto progresso, nonostante le difficili condizioni stagionali e l’aumento del traffico. La classifica è stata stilata da Cirium, azienda leader nel settore dell’analisi dei dati aeronautici, che monitora in tempo reale le prestazioni operative in tutto il settore.

Il miglioramento della puntualità rientra in un più ampio sforzo volto a rafforzare la qualità operativa a seguito della trasformazione di SAS. La compagnia aerea ha introdotto nuovi obiettivi interni, processi di turnaround più rigorosi e un monitoraggio delle prestazioni più coerente”, prosegue SAS.

“SAS è chiaramente sulla buona strada. Passare dal 15° posto nel 2023 al primo posto sia in Europa che a livello globale, per due mesi consecutivi, non è un’impresa da poco. Questi risultati testimoniano un’attenzione costante alle prestazioni operative e un chiaro impegno per l’esperienza del cliente. Con un tasso di puntualità dell’89,72% a maggio, SAS continua a dettare il passo. Congratulazioni ancora ad Anko van der Werff e a tutto il team. È fantastico vedere questo tipo di slancio in azione”, afferma Mike Malik, Chief Marketing Officer di Cirium.

“Sebbene il primo posto di maggio rappresenti un traguardo importante, SAS sottolinea che il lavoro è in corso, con un’attenzione costante alla stabilità e alla prevedibilità per tutta l’estate e oltre”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)