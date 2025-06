UNI Air ordina 19 ATR 72-600

ATR annuncia che UNI Air, compagnia del gruppo EVA Air, ha piazzato un ordine fermo per 19 ATR 72-600, oltre a tre ulteriori diritti di acquisto.

“Si tratta del più grande ordine ATR dal 2017 e del secondo ordine diretto da UNI Air dal 2011, quando la compagnia aerea taiwanese acquistò 10 ATR 72-600. Questo rappresenta una chiara dimostrazione della fiducia di UNI Air e della sua affiliata EVA Air nei turboprop ATR per servire in modo efficiente il mercato interno taiwanese. Le consegne sono previste tra il 2027 e il 2032.

Questi 19 nuovi aeromobili sostituiranno e amplieranno l’attuale flotta di UNI Air composta da 14 ATR 72-600, segnando un passo significativo nella modernizzazione e nella crescita della compagnia aerea. Dotati di motori PW127XT di nuova generazione, un design della cabina aggiornato e un nuovo Air Management System (AMS), questi aeromobili di ultima generazione rafforzeranno le operazioni e il posizionamento competitivo di UNI Air, grazie a una migliore efficienza nei consumi, minori costi di manutenzione, una maggiore affidabilità e un’esperienza per i passeggeri migliorata”, afferma ATR.

“Operando principalmente dall’aeroporto di Taipei Songshan, UNI Air svolge un ruolo fondamentale per residenti, turisti e aziende, fornendo collegamenti aerei essenziali e affidabili verso 11 destinazioni, tra cui le isole di Kinmen, Penghu e Matsu, utilizzando turboelica ATR. Oltre a servire queste rotte dirette, UNI Air contribuisce anche a una rete di mobilità regionale più ampia, collegando in modo fluido le comunità, alimentando hub nazionali e internazionali più grandi e rafforzando l’ecosistema di trasporto integrato di Taiwan, garantendo connettività efficiente e a basse emissioni per tutti i viaggiatori”, prosegue ATR.

Mr. Solomon Lin, Chairman of UNI Air, afferma: “Questo segna un passo importante nella strategia di UNI Air volta a migliorare i servizi aerei domestici, svolgendo un ruolo fondamentale nel promuovere il dinamismo di Taiwan a livello locale, nazionale e regionale. Con questo nuovo ordine, rafforziamo il nostro impegno nel garantire una flotta giovane e moderna per servire il mercato interno in modo efficiente, offrendo ai passeggeri i più alti standard di comfort e affidabilità. Gli aeromobili ATR, rinomati per la loro imbattibile economicità, l’efficienza nei consumi, la versatilità e l’accessibilità aeroportuale, hanno costantemente dimostrato di essere la piattaforma ottimale per la connettività regionale. Mentre continuiamo a espandere le nostre operazioni, ATR rimane il nostro partner preferito, svolgendo un ruolo chiave nel sostenere e rafforzare la rete aerea di Taiwan”.

Nathalie Tarnaud-Laude, CEO di ATR, ha ringraziato UNI Air per la sua continua fiducia e ha aggiunto: “UNI Air fa una differenza significativa per le comunità che serve, fornendo loro la frequenza, l’affidabilità e la connettività di cui hanno bisogno. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership strategica, supportandoli nei loro piani di espansione. La fiducia di UNI Air in ATR è la più forte testimonianza del ruolo essenziale che i nostri aerei svolgono nel plasmare reti di trasporto aereo regionali efficienti e sostenibili. Questo nuovo ordine è una forte affermazione della nostra missione: costruire aerei che avvicinano le comunità”.

“Questo importante ordine riafferma il ruolo di ATR come scelta preferita dalle compagnie aeree che cercano aerei regionali moderni, efficienti e a basse emissioni, rafforzando ulteriormente la posizione di UNI Air come leader nel settore dell’aviazione regionale. Insieme alla forte ondata di vendite registrate da ATR nel 2024, evidenzia il rinnovato slancio dell’aviazione regionale. L’area Asia-Pacifico rimane il mercato più dinamico per ATR, dove i nostri aerei si adattano perfettamente ai diversi paesaggi della regione e alle mutevoli esigenze demografiche, supportando una connettività efficiente e sostenibile”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)