News Brevi – 10.06.2025

L’AERONAUTICA MILITARE HA PRESO PARTE ALL’ESERCITAZIONE FORMIDABLE SHIELD 2025 – L’Aeronautica Militare ha preso parte all’esercitazione Formidable Shield 2025 (FS25) con un “pacchetto” C2BMD (Comando e Controllo per la difesa missilistica di tipo balistico) associato ad un radar rischierabile. L’attività, a guida Sesta Flotta USA e condotta dalle Naval Striking and Support Forces NATO (StrikForNATO), si è svolta nei mari e nei cieli tra Regno Unito e Norvegia nel periodo 3 – 23 maggio 2025, con 11 nazioni alleate coinvolte. Per l’Italia, ha preso parte all’esercitazione anche la Marina Militare con la Multipurpose Combat Ship, Giovanni delle Bande Nere. La FS25 ha rappresentato un’occasione importante per tutte le realtà coinvolte a vario titolo nella difesa aerea e missilistica integrata dell’Alleanza (Integrated Air and Missile Defense – IAMD). Tramite lanci di armamento reale in mare aperto, l’Alleanza ha inteso riservare attenzione specifica all’uso sinergico e condiviso di sistemi di Comando e Controllo tra tutti gli assetti impiegati. Il “pacchetto” dell’Aeronautica Militare, composto da un radar mobile TPS 77 MANTRA della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (4^ BTS) con funzione di detection di tracce associate a missili balistici, da una sala operativa mobile e da un apparato di comunicazione satellitare del Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari, si è misurato così con un interessantissimo e sfidante ambiente operativo. Il radar, dispiegato in Regno Unito sul poligono di West Freugh, è stato infatti inserito nel network esercitativo multinazionale, condividendo i dati di missione in tempo reale utilizzando i cosiddetti “link tattici”, connessioni tattiche sicure, verso Poggio Renatico e Ramstein in Germania (sede di AIRCOM, comando delle forze aeree della NATO), così come avverrebbe in caso di operazioni reali. A Ramstein, personale del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), ha supportato la condotta delle operazioni all’interno del BMDOC (Ballistic Missile Defense Operations Centre) appositamente costituito (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA VOLONTARI AM: A TARANTO LA WORLD TRIATHLON PARA SERIES ED IL CAMPIONATO ITALIANO DI AQUATHLON – Nelle giornate del 7 e 8 giugno, la Scuola Volontari dell’A.M. (SVAM) è stata sede, anche per questo 2025, del campo di gara per lo svolgimento della World Triathlon Para Series 2025 e del Campionato Italiano di Aquathlon, due manifestazioni sportive di altissimo livello e rilievo internazionale, realizzate rispettivamente sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon con la collaborazione ed il sostegno del Comune di Taranto, Comitato Italiano Paralimpico e Regione Puglia. La World Triathlon Para Series 2025, unica tappa italiana per la conquista di punti utili alla partecipazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028, ha interessato 80 para atleti appartenenti a 24 nazioni diverse che si sono sfidati attraverso un percorso di 750 mt di nuoto, 20 km di bici o handbike e 5 km di corsa, una bellissima competizione che ha portato eccezionali risultati per il team Azzurro con tre argenti e due bronzi. Nell’ambito del Campionato Italiano di Aquathlon invece, quasi 400 specialisti provenienti da ogni parte d’Italia si sono cimentati in un percorso suddiviso tra una gara di corsa da 2,5 km, una di 1 km a nuoto e una parte conclusiva ancora di corsa per ulteriori 2,5 km. Gli eventi, che hanno evidenziato l’attenzione della Forza Armata verso i temi dello sport e dell’inclusione, ha visto la sentita partecipazione anche dei numerosissimi frequentatori del 28° Corso per Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) che con il loro entusiasmo hanno tifato e supportato i campioni partecipanti, autentici esempi positivi nonché simbolo di grande determinazione ed abnegazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ENAC BENEDERTTA FIORINI PARTECIPA ALLE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DELLA MARINA MILITARE – Enac informa: “Oggi, 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare, il Consigliere di Amministrazione Enac Dott.ssa Benedetta Fiorini ha preso parte alla cerimonia che si è svolta presso il Porto di Genova alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le celebrazioni hanno coinciso con il rientro ufficiale della Nave Amerigo Vespucci a conclusione del suo tour mondiale, salutata con una Parata Navale e con l’esibizione delle Frecce Tricolore dell’Aeronautica Militare. Ad accogliere lo storico veliero della Marina Militare, oltre al Capo dello Stato, anche il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. C.A. Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore MM, Amm. Sq. Enrico Credendino, e numerose autorità civili, militari e religiose. Anche in questa occasione il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e tutto l’Ente esprimono un sentimento di riconoscenza nei confronti della Marina Militare e di tutte le Forze armate per il servizio che svolgono a tutela della sicurezza del nostro Paese e del benessere della collettività”.

IL DIRETTORE CENTRALE ENAC AVV. GIANLUCA LO BIANCO INSIGNITO DELL’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Enac informa: “Si è svolta ieri, 9 giugno 2025, presso la Sala della Protomoteca di Roma Capitale, in Campidoglio, la Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite nel corso del 2024. Il Direttore Centrale Enac avv. Gianluca Lo Bianco ha ricevuto l’Onorificenza dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, riconoscimento per la dedizione, l’impegno e il contributo professionale svolto nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Congratulazioni al neo Cavaliere”.

AIR JAPAN: IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL 2025 WINTER SCHEDULE – ANA Group informa: “AirJapan ha avviato la vendita dei biglietti aerei per il 2025 winter flight schedule (dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026). A partire dal 10 giugno 2025, AirJapan inizierà la vendita delle rotte Bangkok-Tokyo (Narita), Singapore-Tokyo (Narita) e Seul (Incheon)-Tokyo (Narita)”.

EMIRATES COLLABORA CON NBA CARES PER SOSTENERE I GIOVANI DI OKLAHOMA CITY – Emirates informa: “Emirates, Official Airline Partner of the NBA, ha collaborato con la basketball association per inaugurare uno spazio recentemente rinnovato presso il Boys and Girls Club of Oklahoma County, nell’ambito degli NBA Cares Finals Legacy Projects. L’iniziativa rientra nell’investimento della compagnia aerea con l’NBA e nell’impegno di Emirates nel fare la differenza nelle città degli Stati Uniti, contribuendo al benessere dei giovani nelle comunità del Paese. La nuova “Wonder Room” è stata inaugurata durante una cerimonia alla quale hanno partecipato rappresentanti di Emirates, dell’NBA e i giocatori degli Oklahoma City Thunder. Anche i giovani del Boys and Girls Club della Contea di Oklahoma, che trarranno beneficio dall’iniziativa, erano presenti alla presentazione ufficiale del nuovo spazio ricreativo. I Boys and Girls Clubs della Contea di Oklahoma offrono club dove i bambini possono partecipare ad attività extracurriculari dopo la scuola e crescere al di fuori dell’aula. Emirates è Official Global Airline Partner of the NBA, Title Partner of the Emirates NBA Cup, presenting partner dell’NBA Cares Finals Legacy Projects di quest’anno. La compagnia aerea ha iniziato le sue operazioni negli Stati Uniti con voli per New York JFK nel 2004 e oggi opera in 12 città statunitensi. La compagnia aerea si impegna inoltre a creare un impatto positivo sulle comunità di tutto il mondo attraverso diverse modalità, attraverso le sue partnership, direttamente o tramite la Emirates Airline Foundation”.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS ANNUNCIANO 11 NUOVE ROTTE A NEWCASTLE – easyJet informa: “easyJet ed easyJet holidays hanno annunciato 11 nuove rotte dall’aeroporto di Newcastle per l’estate 2026, con migliaia di pacchetti vacanza già in vendita per una gamma di destinazioni completamente nuove. Nuovi servizi sono previsti per la prossima estate verso Antalya e Dalaman in Turchia, le isole greche di Rodi e Corfù, Faro, porta d’accesso all’Algarve in Portogallo, l’isola mediterranea di Malta, la città spagnola di Reus, la città culturale di Praga e la prima rotta che collega Newcastle a Nizza nel sud della Francia. Sono previsti anche collegamenti diretti con il Nord Africa da Newcastle, con voli per la famosa località egiziana di Sharm-El-Sheikh e per Enfidha in Tunisia. L’espansione della rete segue la notizia che easyJet aprirà una nuova base con tre aerei all’aeroporto di Newcastle nella primavera del 2026. easyJet offre già otto collegamenti domestici e rotte internazionali da Newcastle verso destinazionicome Alicante, Amsterdam, Ginevra, Malaga, Palma di Maiorca, Parigi, Bristol e Belfast. L’apertura della base con l’aggiunta di tre aeromobili in aeroporto ha permesso alla compagnia aerea di più che raddoppiare il numero di destinazioni attualmente presenti”.

GESAC PRESENTA “PROGETTI IN VOLO” – GESAC informa: “‘Progetti in Volo’ è un’iniziativa promossa da GESAC a favore dei quartieri della VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno), fondato su una strategia integrata che utilizza sport, arte e cultura come leve per promuovere coesione sociale e crescita territoriale. Il progetto rappresenta un modello innovativo di responsabilità sociale d’azienda che vede collaborare pubblico, privato e realtà culturali, con l’obiettivo di generare opportunità concrete di sviluppo per le comunità locali, trasformando i quartieri in laboratori di creatività e inclusione. La presentazione oggi, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente della VII Municipalità Antonio Troiano, l’Amministratore Delegato di GESAC Roberto Barbieri, lo scrittore Maurizio De Giovanni e rappresentanti dei partner coinvolti: Domenico Basso, Direttore Operativo Teatro Stabile di Napoli e Angela Tecce, Presidente del Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina – Museo Madre. Quattro le iniziative messe in campo, che spaziano dallo sport all’arte: Flybasket, Segui la voce, In volo con l’arte e La magia delle parole, il fascino delle storie”. “Progetti in volo è molto più di una semplice iniziativa di responsabilità sociale d’impresa: è l’espressione concreta del nostro impegno verso il territorio che ci ospita. Come GESAC, sentiamo il dovere morale di restituire bellezza, cultura e opportunità alle comunità di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Avvalendoci di straordinari partner, abbiamo puntato su percorsi formativi di qualità rivolti ai giovani: offrire loro nuove competenze, nuovi orizzonti e nuove passioni significa contribuire alla costruzione di una comunità più forte, più unita e ricca di talenti. Ci auguriamo che queste esperienze possano davvero fare la differenza nella crescita dei ragazzi coinvolti, offrendo loro nuovi strumenti per immaginare e realizzare un futuro migliore”, ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC

IL PRESIDENTE DI TURKISH AIRLINES RIELETTO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE DI IATA – Turkish Airlines informa: “Il Prof. Ahmet Bolat, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, è stato rieletto per un secondo mandato nel Consiglio di Amministrazione della International Air Transport Association (IATA) durante l’81ª Assemblea Generale Annuale (AGM) tenutasi a New Delhi. Durante il suo nuovo mandato triennale, il Prof. Bolat continuerà a contribuire alla visione globale dell’aviazione e a rappresentare il settore insieme ad altri leader internazionali del trasporto aereo”. Nel commentare la sua rielezione Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha affermato: “Sono onorato di essere stato rieletto nel Consiglio di Amministrazione di IATA. Questa responsabilità non rappresenta solo un riconoscimento della forza e della visione della nostra compagnia aerea, ma anche un’importante opportunità per rappresentare la crescente influenza della Turchia nel panorama dell’aviazione globale. Come Turkish Airlines, restiamo pienamente impegnati a contribuire attivamente alle iniziative strategiche di IATA e al futuro del nostro settore”.

AIR SERBIA AVVIA I COLLEGAMENTI CON LA SARDEGNA – Air Serbia informa: “Con il volo JU478 di oggi, Air Serbia ha ufficialmente inaugurato il collegamento diretto tra Belgrado e Alghero, in Sardegna. Durante la stagione estiva, la compagnia aerea nazionale serba volerà da e verso l’isola due volte a settimana, ogni martedì e venerdì”. “Con l’introduzione del volo diretto tra Belgrado e Alghero, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Italia. I nostri passeggeri possono scegliere tra dieci città italiane, e la scelta non è facile: da Roma, Milano, Venezia e Bologna, fino a Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania in Sicilia e Alghero in Sardegna. Qualunque sia la destinazione, troveranno una ricca storia, una bellezza naturale sorprendente e una cucina eccezionale. Essere un ottimo ospite è una priorità sia per Air Serbia sia per l’Italia, ed è per questo che il vostro viaggio sarà un’esperienza unica e indimenticabile”, ha dichiarato Bosko Rupic, General Manager Commercial & Strategy di Air Serbia.

EASA: LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA UN BANDO DI RICERCA SULLA DIGITAL EUROPEAN SKY EVOLUTION – L’EASA informa: “Il 1° aprile 2025, la Commissione europea ha lanciato un bando per high-priority applied research (AR) (Digital European Sky Exploratory Research 03), per contribuire a definire il futuro quadro normativo per il Digital European Sky (DES). Il bando riflette i temi di ricerca definiti dagli esperti dell’EASA, insieme al Member States Advisory Body Research Group nell’Aviation Authorities Research Agenda 2025. I temi di ricerca ricercati includono, tra gli altri, artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), Single European Sky (SES) airspace classification, certification of novel air traffic management (ATM) systems, methods for evaluating ATM / air navigation services (ANS) ground equipment safety, Data4Safety applications e molti altri. La scadenza per la presentazione delle proposte per un progetto di ricerca è il 16 settembre 2025, ore 17:00 CET (UTC +2)”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVI MENU A BORDO DI ISPIRAZIONE EUROPEA – American Airlines informa: “Dopo aver appena lanciato nuove rotte estive per Venezia, Italia (VCE); Napoli, Italia (NAP); Edimburgo, Scozia (EDI) e altre ancora, American Airlines porta in volo un assaggio delle città europee preferite dai viaggiatori con un menu di ristorazione a bordo rinnovato a partire da mercoledì 11 giugno”. “Viaggiare d’estate è sinonimo di scoperta e, mentre i viaggiatori desiderano vivere la magia dell’Europa, la compagnia aerea porta l’essenza delle destinazioni europee direttamente sui sedili dei passeggeri con una nuova serie di menu estivi a bordo. Dai piatti di pesce audaci e vivaci ai classici intramontabili del comfort food, ogni piatto è pensato per riflettere la cultura e la cucina di queste regioni iconiche. I clienti che volano in Flagship® Business, su un Flagship Suite® Preferred seat o Flagship Suite® seats su rotte verso Paris (CDG); Nice, France (NCE); Rome (FCO); Milan (MXP); VCE; NAP; Barcelona, Spain (BCN); Madrid (MAD); Frankfurt, Germany (FRA); Munich (MUC); London (LHR); EDI; Dublin (DUB) potranno sperimentare questi menu curati nei minimi dettagli che trasformano ogni pasto in una destinazione. American offre ai clienti più tempo per effettuare le selezioni del pasto in preordine, spostando la finestra per il preordine a 20 ore prima della partenza a partire da giugno, quattro ore in più rispetto a oggi. Questa modifica offrirà maggiore flessibilità ai clienti che ricevono un upgrade in prossimità dell’orario di partenza, garantendo loro tempo sufficiente per selezionare il pasto a bordo”, conclude American.

INAUGURATI I NUOVI SPAZI DOGANALI DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO – Frutto della collaborazione tra SACBO e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo, sono stati inaugurati i nuovi Spazi Doganali situati in Via Paderno 62, 24068 Seriate (BG), all’interno del cuore pulsante del Parco Logistico dell’Aeroporto di Bergamo “Il Caravaggio”. Nei nuovi spazi saranno svolte le attività di sdoganamento e controllo delle merci trasportate su strada, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei processi logistici. Questa consolidata sinergia tra SACBO e ADM continua a rappresentare un motore per la crescita economica e sociale del territorio bergamasco, perseguendo un obiettivo condiviso: garantire livelli sempre più elevati di efficienza ed efficacia nei servizi erogati.

AEROPORTO DI PALERMO: PASSEGGERI IN AUMENTO A MAGGIO 2025 – Gesap informa: “A maggio è ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a maggio sono transitati 892.198 passeggeri, l’1% in più rispetto a maggio 2024 (882.085). Sono stati 5.962 i voli in partenza e in arrivo dal Falcone Borsellino, l’1% in meno di maggio 2024 (6.009), con una media passeggeri per volo di 150. Il traffico passeggeri dei voli internazionali ha toccato oltre 300 mila transiti, cioé il 36% del totale passeggeri di maggio. Nei primi cinque mesi del 2025 l’aeroporto di Palermo totalizza 3.266.169 passeggeri, +4,8% su gennaio-maggio 2024 (3.116.466), mentre i voli sono aumentati dell’1,5% (22.289 contro 21.963 del 2024). Infine, le stime di traffico indicano che a giugno sono previsti circa 900 mila passeggeri in transito”.

ROLLS-ROYCE ACCOGLIE LA DECISIONE DELLA GRAN BRETAGNA SUGLI SMR – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce SMR ha vinto la Great British Nuclear (GBN) competition per la selezione di un provider of small modular reactor (SMR) technology, dando impulso alla crescita economica e alle esportazioni che creerà un significativo valore a lungo termine per Rolls-Royce. Il successo di Rolls-Royce SMR nel processo biennale testimonia l’esclusiva capacità di Rolls-Royce e le tecnologie comprovate nell’ambito del progetto SMR. Rolls-Royce SMR è stata selezionata da GBN per costruire tre SMR units nel Regno Unito. Il successo di Rolls-Royce SMR genererà occupazione, stimolerà la supply chain e genererà crescita economica, anche attraverso la conquista di significative opportunità di esportazione. È inoltre un’ulteriore dimostrazione della trasformazione di Rolls-Royce in un’azienda performante, competitiva, resiliente e in crescita, in grado di investire nella propria crescita futura a vantaggio di tutti gli stakeholder”.

AMERICAN AIRLINES NOMINA I MEMBRI DEL NUOVO CUSTOMER EXPERIENCE ADVISORY BOARD – American informqa: “American Airlines, che ha lanciato la sua Customer Experience (CX) organization a febbraio sotto la guida di Heather Garboden in qualità di Chief Customer Officer, ha ora nominato i membri del suo nuovo Customer Experience Advisory Board. Il Customer Experience Advisory Board è un’evoluzione dell’Operational Excellence Advisory Board della compagnia aerea, con l’aggiunta di tre esperti che apportano alla compagnia oltre 90 anni di esperienza complessiva nella customer insight e nel settore dell’ospitalità”.