Airbus presenta HTeaming, il suo modular crewed-uncrewed teaming system

In vista del Paris Air Show, Airbus Helicopters ha presentato HTeaming, la sua brand new modular crewed-uncrewed teaming solution. HTeaming è una gamma di sistemi che consente agli equipaggi di elicotteri di assumere il full control di Uncrewed Aerial Systems (UAS) in flight.

“La prima versione di HTeaming può essere utilizzata come standalone solution o integrata in un helicopter mission system. Durante il Paris Air Show, Airbus Helicopters presenterà la standalone solution. Include un tablet per l’interfaccia uomo-macchina e un software per la gestione dell’UAS, un modem e quattro antenne da installare sull’elicottero. Il sistema è stato progettato per essere utilizzato da uno standard helicopter crew, con un carico di lavoro ridotto. HTeaming è un sistema modulare e nuove caratteristiche e funzioni saranno sviluppate in futuro.

Il sistema è già stato testato in volo, anche a maggio 2025 con uno Spanish Navy H135 helicopter e un Airbus Flexrotor UAS. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori test di volo su altri tipi di piattaforme”, afferma Airbus.

“Grazie alla nostra esperienza come produttori di elicotteri e UAS e al nostro vasto know-how come integratori di sistemi, offriamo un sistema modulare e agnostico”, ha dichiarato Victor Gerin Roze, Head of UAS at Airbus Helicopters. “HTeaming è una soluzione sviluppata per essere facilmente integrata su qualsiasi tipo di elicottero e per assumerne il controllo. Sarà disponibile per gli operatori di elicotteri a partire dal 2026. Crediamo che gli UAS siano moltiplicatori di forza per gli elicotteri. Utilizzando sensors and effectors degli uncrewed systems, i rotorcraft crews saranno in grado di svolgere le loro missioni in modo più efficiente e sicuro”.

“Airbus Helicopters ha lavorato attivamente al crewed-uncrewed teaming negli ultimi anni. Numerosi test di volo su H135, H145 e H130 con diversi UAS, fino ai massimi livelli di interoperabilità, hanno aperto la strada al lancio dell’HTeaming product launch. Parallelamente alla standalone solution presentata al Paris Air Show, soluzioni integrate saranno gradualmente introdotte nella gamma di prodotti Airbus Helicopters“, conclude Airbus

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters – Anthony Pecchi)