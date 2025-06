News Brevi – 11.06.2025

UNITED AIRLINES: VOLI DIRETTI TRA PALERMO E NEW YORK – United Airlines ha lanciato a maggio il suo nuovo servizio stagionale non-stop tra l’aeroporto di Palermo e il suo hub di New York/Newark, che opera tre volte alla settimana. United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio non-stop tra Palermo, il capoluogo della Sicilia, e gli Stati Uniti, e per l’estate 2025 opererà fino a 14 servizi non-stop giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti. Il nuovo servizio stagionale tra Palermo e New York/Newark va ad aggiungersi ai servizi esistenti di United dall’Italia agli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l’anno da Roma a Washington D.C., nonché voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare, Denver e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea ha inoltre lanciato una nuova tratta stagionale da Venezia a Washington D.C. a partire dal 23 maggio 2025. “Siamo entusiasti di lanciare questa ulteriore espansione del nostro network dall’Italia e il nostro nuovo servizio stagionale non-stop da Palermo agli Stati Uniti”, ha dichiarato Thorsten Lettnin, Direttore Vendite, Europa continentale, Medio Oriente, Africa, Israele e India di United Airlines. “Il nostro nuovo volo non-stop offre una scelta di viaggi ancora più ampia ai nostri clienti in Italia, che ora possono beneficiare non solo di voli diretti da Palermo a New York/Newark, ma anche della possibilità di connettersi senza problemi tramite il nostro hub di New York/Newark con oltre 55 destinazioni tutte le Americhe”. Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo, afferma: “Questa nuova rotta rappresenta un traguardo strategico e un investimento significativo per Gesap, frutto di anni di dialogo costante e proficuo con United Airlines, una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo. L’obiettivo è chiaro: riportare la Sicilia al centro dei grandi flussi intercontinentali, in particolare con gli Stati Uniti, che è sempre stata una destinazione privilegiata e un hub cruciale per i siciliani all’estero e per il turismo internazionale. Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo collegamento diretto, che non solo rafforzerà l’accessibilità della Sicilia al mercato nordamericano, ma contribuirà in modo decisivo alla crescita economica del territorio, migliorando il turismo in arrivo e sostenendo anche i viaggi per le comunità siciliane che vivono negli Stati Uniti. Con l’arrivo di United Airlines a Palermo, si apre una nuova era per l’aeroporto e per l’intera isola. Gesap continuerà a lavorare con determinazione per attrarre nuovi investimenti e nuove rotte strategiche, consolidando il suo ruolo di aeroporto internazionale”.

FORMAZIONE: CON LA DEFENCE LEADERSHIP ACADEMY PROSEGUE L’INTESA TRA L’ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE E MBDA – Martedì 10 giugno si è conclusa, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la quinta edizione del Workshop della Defence Leadership Academy intitolato “Uomo, macchina & sicurezza: orizzonti possibili? – La leadership tra nuove minacce e innovazioni”. Strutturata in due giornate, l’attività è inserita nell’ambito di un progetto formativo interforze di rilievo nazionale e internazionale con l’obiettivo di perseguire un dialogo continuo e sistemico tra industria della Difesa, Forze Armate e mondo accademico, promuovendo un modello di “Defence Leadership” a supporto dell’Italia e dell’Europa. L’iniziativa di alta formazione è stata promossa da MBDA, gruppo multinazionale leader europeo e attore globale nel settore dei missili e dei sistemi missilistici, in collaborazione con l’ISMA e ABProject, azienda leader nella consulenza strategica e formazione manageriale, con il supporto metodologico di ReteSviluppo, al fine di consolidare un fruttuoso networking nel sistema Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A MILANO IL CONVEGNO CeSMA “GLOBAL AIR COMBAT PROGRAMME (GCAP) SOVRANITA’ E COOPERAZIONE, TECNOLOGIA E INDUSTRIA” – Martedì 10 giugno, presso il Comando Squadra Aerea e 1ª Regione Aerea, situato in Piazza Novelli, a Milano, si è tenuto il Convegno dal titolo “Global Combat Air Programme (GCAP): sovranità e cooperazione, tecnologia e industria” a cura del CeSMA (Centro Studi Militari Aerospaziali) – Associazione Arma Aeronautica. Il convegno, dopo l’intervento introduttivo del Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante del Comando Squadra Aerea e 1ª Regione Aerea di Milano, ha visto la presenza, per la prima volta in Italia, del Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco in qualità di Vicedirettore del Programma GCAP, unitamente ai massimi esperti nazionali del settore di riferimento, sia dell’industria che dell’università e centri di ricerca. La conferenza ha voluto stimolare la riflessione con le realtà industriali e accademiche del nord Italia sul posizionamento internazionale del Paese quanto a competenze, innovazione e supply chain, alla luce delle dinamiche di cooperazione e competizione internazionale nel campo dell’aerospazio e difesa e del ruolo delle Forze Armate. Il convegno ha rappresentato anche la giusta cornice per la presentazione dello studio IAI (Istituto Affari Internazionali) dal titolo ‘The New Partnership among Italy, Japan and the UK on the Global Combat Air Programme’ ed ha rappresentato un momento importante come fonte di spunti per il dibattito” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS PROTAGONISTA DELL’ECONOMIA SVEDESE – SAS informa: “SAS riveste un’importanza fondamentale per l’economia svedese, con un contributo annuo di 52 miliardi di corone al PIL svedese. Un nuovo report indipendente di SEO Amsterdam Economics evidenzia l’importanza strategica della compagnia aerea per l’accessibilità e la competitività internazionale della Svezia. Secondo il report, SAS è un attore significativo per l’economia svedese, non solo attraverso le proprie attività, ma anche attraverso i rapporti con i fornitori e un impatto più ampio sul commercio e sul turismo. In totale, SAS contribuisce a 43.000 posti di lavoro in tutta la Svezia ed è considerata un importante motore di innovazione e crescita”. “Questo rapporto conferma l’importanza economica e sociale di SAS. Il fatto che contribuiamo con 52 miliardi di corone svedesi al PIL e creiamo migliaia di posti di lavoro dimostra l’importanza di un solido attore dell’aviazione scandinava con una prospettiva globale. SAS è più di una compagnia aerea: uniamo persone, aziende e culture”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. Anche Copenhagen Airport(CPH) svolge un ruolo significativo, con un contributo al PIL di 6,1 miliardi di corone svedesi e 6.300 posti di lavoro svedesi. “I nostri collegamenti con i più grandi hub internazionali del mondo sono cruciali per la competitività della Svezia e continuiamo a investire in rotte che rafforzano l’accessibilità sia regionale che globale. È più importante che mai che la Scandinavia abbia un attore di primo piano che guida la crescita economica, il commercio e il turismo. Siamo orgogliosi del nostro ruolo nel plasmare il futuro dell’aviazione, guidando la necessaria transizione e, insieme ad altri attori della società, salvaguardando un sistema di trasporto efficiente e sostenibile in cui l’aviazione continui ad avere un posto di rilievo”, prosegue Anko van der Werff. SAS offre collegamenti da 33 aeroporti in Scandinavia, di cui 14 in Svezia, e opera oltre 13.000 voli settimanali.

SAAB TESTA L’AI SUL GRIPEN E IN COLLABORAZIONE CON HELSING – Saab informa: “Saab, in collaborazione con Helsing, ha annunciato il completamento con successo dei primi tre voli che integrano l’Helsing Artificial Intelligence (AI) agent ‘Centaur’ in un Gripen E fighter. Nell’ambito del ‘Project Beyond’ di Saab, i voli, il primo dei quali è stato effettuato il 28 maggio, segnano un significativo passo avanti nell’implementazione delle AI capabilities sugli aerei militari. Rappresentano anche un’ulteriore dimostrazione dell’impareggiabile capacità del Gripen E di aggiornare rapidamente il software senza trascurare i requisiti di sicurezza. Durante i voli, il Gripen E ha ceduto il controllo a Centaur, che ha eseguito con successo e in modo autonomo manovre complesse oltre il raggio visivo (BVR)”. “Questo è un traguardo importante per Saab, che dimostra il nostro vantaggio qualitativo nelle tecnologie sofisticate, rendendo l’AI efficace in volo. La rapida integrazione e il successo dei test di volo dell’AI di Helsing in un Gripen E esemplificano l’accelerazione dell’aumento di capacità che si può ottenere dal nostro fighter. Siamo entusiasti di continuare a sviluppare e perfezionare il modo in cui questo e altri AI agents possono essere utilizzati”, ha dichiarato Peter Nilsson, head of Advanced Programmes, from Saab Aeronautics Business Area. “Il terzo volo, condotto il 3 giugno, si è concentrato specificamente sulle prestazioni del Centaur, mettendolo a confronto con un vero Gripen D in una serie di dynamic BVR scenarios con integrazione dati in tempo reale. Il team congiunto Project Beyond di Saab e Helsing è stato creato utilizzando il Gripen E per esplorare come un’AI affidabile possa essere utilizzata contro minacce future. Il team analizzerà ora i dati di volo e continuerà ad addestrare l’AI agent per migliorare ulteriormente le sue capacità, con un’ulteriore serie di voli nel corso dell’anno. Il progetto, interamente sponsorizzato dalla Swedish Defence Material Administration (FMV), fa parte del programma Swedish Concept for Future Fighter Systems”, conclude Saab.

GE AEROSPACE OSPITA IL CH-53K HELICOPTER CON T408 ENGINES PRESSO LA LYNN FACILITY – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha ospitato l’heavy-lift helicopter più avanzato del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, il Sikorsky CH-53K® King Stallion™, presso il suo stabilimento di Lynn, Massachusetts. Il CH-53K, dotato di tre motori T408, è atterrato presso il sito GE Aerospace, dove vengono prodotti i suoi motori, dimostrando le capacità all’avanguardia che consentono all’U.S. Marine Corps di mantenere un vantaggio significativo nelle condizioni più impegnative”. “Siamo incredibilmente orgogliosi che il CH-53K King Stallion visiti GE Aerospace”, ha dichiarato Scott Snyder, heavy lift engines program director. “Per il team GE Aerospace, vedere i motori T408 che costruiamo qui a Lynn alimentare l’elicottero è un forte promemoria dell’impatto del nostro lavoro. È una testimonianza della dedizione e delle competenze del nostro personale, sapendo che i loro sforzi contribuiscono direttamente al successo del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e ne migliorano la prontezza operativa”. “I motori T408, realizzati con materiali e processi produttivi avanzati, sono prodotti presso lo stabilimento GE Aerospace di Lynn, leader nella propulsione militare da oltre un secolo. Il motore offre 7.500 shaft horsepower, ovvero il 57% in più rispetto al suo predecessore, il GE Aerospace T64. Le capacità offerte dal T408 consentono al CH-53K di svolgere la sua critical heavy-lift mission per il Marine Corps, le forze armate congiunte e gli alleati in tutto il mondo in condizioni difficili. Il T408 offre anche uno specific fuel consumption migliorato del 18%, che garantirà risparmi significativi per l’intera durata di vita di ciascun motore. Il T408 presenta inoltre il 63% in meno di componenti e un design avanzato, come un compressore più robusto con erosion coating e split casing, che migliora sia l’affidabilità che la manutenzione. La visita dell’elicottero CH-53K a Lynn celebra l’impegno di lunga data di GE Aerospace nel supportare le forze armate statunitensi con sistemi di propulsione affidabili e avanzati. Lo stabilimento di Lynn, riconosciuto come uno dei siti fondatori della General Electric Company, vanta una ricca tradizione di innovazione, producendo motori che hanno equipaggiato missioni militari per generazioni”, conclude GE Aerospace.

EASYJET CELEBRA IL SUO 100° VOLO DELLA PARTNERSHIP CON MAKE-A-WISH® – easyJet informa: “easyJet ha celebrato il suo 100° volo a sostegno dei desideri di viaggio di bambini affetti da malattie gravi in tutta Europa. La compagnia aerea ha collaborato con Make-A-Wish International nell’agosto 2024, contribuendo a portare la gioia del viaggio a tanti bambini meritevoli affetti da malattie gravi e alle loro famiglie, donando voli per aiutarli a realizzare i loro desideri. Il 100° volo, effettuato nel maggio 2025 da Belfast a Londra Luton, ha regalato una giornata di magia alla vivace e allegra Ava, una bambina di otto anni affetta da una patologia ematologica. Ava e la sua famiglia hanno volato con easyJet dall’Irlanda del Nord al West End di Londra per esaudire il suo desiderio di vedere il musical di successo Wicked e trascorrere una divertente giornata di visite turistiche con la sua famiglia”. Michael Brown, Director of Cabin Services, easyJet, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente onorati di aver potuto contribuire a realizzare i desideri di bambini come Ava, Holly e Zara grazie alla nostra partnership con Make-A-Wish. È stato un grande privilegio per easyJet e il nostro equipaggio dedicato far volare oltre 100 bambini e le loro famiglie in tutta Europa, contribuendo anche solo in piccola parte a realizzare i loro desideri”. Luciano Manzo, Presidente e CEO di Make-A-Wish International, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente grati a easyJet per aver contribuito a portare gioia e avventure nella vita dei bambini e delle famiglie che supportiamo”.

IBERIA: MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE CON ENVERA – Iberia informa: “Oltre 850 persone con disabilità hanno un impiego stabile grazie a ENVERA, l’associazione creata quasi mezzo secolo fa da un gruppo di dipendenti Iberia, genitori di persone con disabilità. Tra le altre mansioni, si occupano dell’imballaggio dei beauty case consegnati dagli aerei Iberia e della selezione dei materiali per le riparazioni e la manutenzione. Tutte queste persone, che contribuiscono al valore di Iberia attraverso il loro lavoro, sono state protagoniste del panel “Inclusione lavorativa nel settore aeronautico” tenutosi presso l’Espacio Iberia di Madrid”. “ENVERA è la storia di un sogno. Ciò che dobbiamo vedere nelle persone sono le loro capacità e Iberia è stata pioniera nel migliorare la vita delle persone, connettendole attraverso la creazione di prosperità. La prosperità creata creando posti di lavoro per persone con disabilità è qualcosa che quasi nessuno faceva 48 anni fa”, ha sottolineato Virginia Ródenas, Direttrice Comunicazione, Relazioni Istituzionali e CSR di ENVERA. L’evento è stato concluso dal Vice Ministro dell’Economia e del Lavoro della Comunità di Madrid. Daniel Rodríguez Asensio ha ringraziato i membri di ENVERA perché “i vostri valori sono ciò che guida la società al progresso” e ha ricordato il “grande impegno” della Comunità di Madrid nei confronti delle persone con disabilità”.

AMERICAN AIRLINES TASPORTA IN NORMANDIA IL MONUMENTO DEDICATO ALL’8th AIR FORCE – American Airlines informa: “La Normandia ha recentemente accolto il primo monumento in assoluto dedicato esclusivamente all’8th Air Force in Normandia. Le sculture, realizzate a Boise, Idaho, hanno attraversato l’Atlantico in tempo per la cerimonia di inaugurazione in Francia. Il viaggio è una storia di collaborazione e impegno. American Airlines Cargo ha donato con orgoglio il trasporto aereo necessario per garantire l’arrivo sicuro e puntuale all’inaugurazione ufficiale. L’omaggio include quattro sculture in bronzo a grandezza naturale che rappresentano membri iconici dell’unità: il Sergente Maggiore Maynard Smith, il Colonnello Robert Rosenthal, il Generale James Doolittle e il Colonnello Donald Blakeslee. Questi eroi sono stati scelti per il loro straordinario servizio e coraggio. L’anno scorso, quasi 70 veterani della Seconda Guerra Mondiale hanno intrapreso il viaggio di una vita verso la Normandia, Francia, grazie ad American. Tra loro c’erano i coraggiosi aviatori dell’8th Air Force, la più grande unità aerea della storia e una forza vitale per garantire la vittoria degli Alleati in Europa. Si sono ritrovati ancora una volta sulle rive che avevano contribuito a liberare, questa volta come ospiti d’onore in ricordo dell’80° anniversario del D-Day”.

JETBLUE VACATIONES ESPANDE L’INSIDER EXPERIENCE A SAN JUAN – JetBlue Vacations, powered by Paisly, ha annunciato oggi l’estensione del suo Insider Experience program a San Juan, Porto Rico, migliorando l’esperienza del cliente con un servizio personalizzato e rafforzando l’impegno di lunga data della compagnia aerea nei confronti dell’isola. I clienti che prenotano un pacchetto volo + hotel JetBlue Vacations per San Juan presso hotel selezionati potranno ora usufruire del concierge-style service di fiducia di Insider locali, disponibili per migliorare la loro esperienza di viaggio dall’arrivo alla partenza. Lanciata nel 2020 e attualmente disponibile ad Aruba, Cancún, Montego Bay, Punta Cana, Nassau, Santa Lucia e Tulum, l’Insider Experience mette i clienti nelle mani di esperti competenti e presenti sul territorio, che offrono servizi di accoglienza in aeroporto, trasferimenti aeroportuali gratuiti e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata del soggiorno. JetBlue opera più voli di linea e offre più posti da e per l’isola di qualsiasi altra compagnia aerea, rendendo questa ultima espansione un naturale passo avanti nel rafforzamento della sua presenza e del suo supporto per la destinazione. I viaggiatori diretti a San Juan avranno ora accesso a un Insider locale dedicato che potrà fornire consigli, prenotare attività e soddisfare qualsiasi esigenza a destinazione.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Stephanie Evans Greene come senior vice president, marketing and brand. In questo ruolo, guiderà advertising, marketing, product development, digital commerce strategy, brand strategy and customer strategy della compagnia aerea. Riporterà al presidente di JetBlue, Marty St. George, e farà parte del senior leadership team della compagnia.