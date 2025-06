Diamond Aircraft e Asian Aerospace Services annunciano un nuovo accordo con BATS Aviation al LIMA 2025

Diamond Aircraft annuncia che il suo long-term regional sales partner, Asian Aerospace Services Ltd. (AAS), ha firmato un nuovo accordo con la Malaysian flight training organization BATS Aviation Sdn Bhd per la fornitura di un velivolo DA40 NG, con un’opzione per un ulteriore DA42-VI. La firma ha avuto luogo durante il Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) 2025.

“Siamo lieti di vedere il nostro partner regionale aggiudicarsi un altro accordo significativo”, ha dichiarato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Il DA40 NG è rinomato per la sua eccezionale maneggevolezza, stabilità e facilità di controllo, qualità che andranno senza dubbio a vantaggio di BATS Aviation e dei suoi allievi piloti. Non vediamo l’ora di supportarli ulteriormente nell’espansione della loro flotta con il twin-engine DA42 in futuro”.

“Fondata nel 2019, BATS Aviation si impegna ad addestrare la prossima generazione di piloti in un ambiente professionale e orientato al mondo delle compagnie aeree. Riconosciuta come Approved Training Organization – Flight Training Organization dalla Civil Aviation Authority of Malaysia nel 2020, BATS Aviation si sta rapidamente affermando come fornitore leader di addestramento al volo nella regione”, afferma Diamond Aircraft.

“BATS Aviation mira a diventare l’organizzazione di addestramento al volo preferita nel Sud-est asiatico, offrendo un addestramento di livello mondiale e un’esperienza di volo olistica”, ha dichiarato il BATS Aviation Executive Chairman, Datuk Hazlee Jehan. “Siamo fiduciosi che i velivoli da addestramento di nuova generazione di Diamond rappresentino la piattaforma ideale per aiutarci a raggiungere la nostra missione.”

L’accordo è stato firmato a margine di LIMA 2025, dove Diamond Aircraft e AAS hanno presentato le Diamond Aircraft special mission solutions.

“Ci congratuliamo con BATS Aviation per la decisione di integrare il DA40 NG e il DA42 nella loro training fleet”, ha dichiarato Hubert Trunzer, Managing Director of Asian Aerospace Services Ltd. “Questa partnership sottolinea il nostro impegno di lunga data nel settore aeronautico malese. Insieme a Diamond Aircraft, siamo orgogliosi di supportare BATS Aviation con aeromobili, servizi post-vendita e soluzioni di addestramento complete. Ci auguriamo una collaborazione lunga e di successo”.

“Il Diamond DA40 NG è uno dei velivoli preferiti a livello mondiale dalle flight schools ed è dotato di un 168 hp turbocharged Austro AE300 diesel engine. È equipaggiato con single-lever electronic control unit, full Garmin G1000 NXi glass cockpit e opera con Jet A-1, il che lo rende una scelta intelligente e sostenibile per l’addestramento dei piloti moderni”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)