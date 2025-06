Emirates stringe una interline partnership con Bahamasair

Emirates e Bahamasair hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per stabilire una interline partnership a vantaggio dei clienti in viaggio verso le Bahamas.

“La partnership consente a Emirates di espandere la propria presenza nei Caraibi, consentendo ai clienti di utilizzare i servizi della compagnia di bandiera delle Bahamas dalla Florida verso una delle tre destinazioni del Paese insulare.

In base all’accordo unilaterale, i clienti che viaggiano con Emirates verso Miami o Orlando potranno usufruire di voli in coincidenza con Bahamasair per Nassau, Freeport o San Salvador, con la comodità di prenotare itinerari con entrambe le compagnie aeree con un unico biglietto. Inoltre, i clienti Emirates potranno beneficiare di una generosa franchigia bagaglio quando volano con Bahamasair verso le tre destinazioni”, afferma Emirates.

Commentando la nuova partnership interline, Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di stabilire una interline partnership con Bahamasair per espandere la nostra portata verso nuove ed entusiasmanti destinazioni e offrire opzioni di viaggio ai nostri clienti che pianificano viaggi verso la nazione caraibica. La interline partnership offre ai clienti la comodità di una coincidenza in Florida per proseguire verso destinazioni nelle isole delle Bahamas, beneficiando al contempo di tariffe competitive, della comodità di prenotare l’intero viaggio con un unico biglietto e di una politica bagagli vantaggiosa. Questa partnership supporta anche il nostro accordo con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere la destinazione caraibica attraverso la nostra rete”.

Nell’ambito del Memorandum d’intesa, entrambi i vettori esploreranno anche opportunità per migliorare la loro cargo interline cooperation e potenziali partnership nell’ambito dei rispettivi programmi frequent flyer.

Tracy Cooper, Bahamasair Managing Director, ha dichiarato: “Questa partnership eleva significativamente il profilo globale di Bahamasair e apre l’accesso a competenze inestimabili e a nuovi mercati. Allineandoci a una delle compagnie aeree più rispettate al mondo, rafforziamo le nostre capacità e gettiamo le basi per una crescita internazionale sostenibile”.

“Miami e Orlando, due delle 12 destinazioni statunitensi attualmente servite da Emirates, sono i punti di accesso alla Florida. Emirates serve Miami con voli giornalieri con il suo Boeing 777, oltre a voli cinque volte a settimana per Orlando, collegando i viaggiatori attraverso la sua ampia rete di oltre 140 destinazioni.

A margine dell’Arabian Travel Market, Emirates e il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per promuovere congiuntamente il turismo nella nazione caraibica, in una partnership volta a sviluppare ulteriormente il settore turistico e commerciale del paese”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)